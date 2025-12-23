Госдума РФ приняла в третьем чтении закон об увеличении штрафов за навязывание платных услуг

Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект № 924770-8 об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг.

Изменения намерены внести в статьи 3.5 КоАП РФ (Административный штраф) и 14.8 КоАП РФ (Нарушение иных прав потребителей).

Штрафы составят:

от 50 тыс. до 150 тыс. (сейчас от 2 тыс. до 4 тыс.) руб. для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей;

от 200 тыс. до 500 тыс. (сейчас от 20 тыс. до 40 тыс.) руб. для юридических лиц.

Изначально авторы документа предлагали еще большее увеличение штрафов — до 300 тыс. руб. для должностных лиц и ИП и до 1 млн руб. для юрлиц.

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан для предупреждения нарушений прав потребителей при покупке товаров без обязательных условий приобретения дополнительной продукции за отдельную плату. Документ также призван не допустить навязывания допуслуг продавцом путем манипулирования информацией, злоупотребления доверием, а также использованием агрессивных методов маркетинга.

Число нарушений ст. 16 «Закона о защите прав потребителей» увеличилось с 1109 в 2020 году до 4132 в 2024-м.

«По данным ВЦИОМ на ноябрь 2023 года, 43% опрошенных россиян замечали, что положенные по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) услуги пытаются оказать платно», — отмечают авторы законопроекта.