Госдума РФ приняла в третьем чтении закон об увеличении штрафов за навязывание платных услуг

23.12.2025
18:06
ДинаКоблова
Госдума РФ одобрила в третьем чтении проект закона об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг. Ко второму чтению документа максимальную сумму штрафа для юрлиц в 1 млн руб., предлагаемую в первоначальной редакции, сократили до 500 тыс. руб.
Фото: 123rf.com

Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект № 924770-8 об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг.

Изменения намерены внести в статьи 3.5 КоАП РФ (Административный штраф) и 14.8 КоАП РФ (Нарушение иных прав потребителей).

Штрафы составят:

  • от 50 тыс. до 150 тыс. (сейчас от 2 тыс. до 4 тыс.) руб. для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей;
  • от 200 тыс. до 500 тыс. (сейчас от 20 тыс. до 40 тыс.) руб. для юридических лиц.

Изначально авторы документа предлагали еще большее увеличение штрафов — до 300 тыс. руб. для должностных лиц и ИП и до 1 млн руб. для юрлиц.

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан для предупреждения нарушений прав потребителей при покупке товаров без обязательных условий приобретения дополнительной продукции за отдельную плату. Документ также призван не допустить навязывания допуслуг продавцом путем манипулирования информацией, злоупотребления доверием, а также использованием агрессивных методов маркетинга.

Число нарушений ст. 16 «Закона о защите прав потребителей» увеличилось с 1109 в 2020 году до 4132 в 2024-м.

«По данным ВЦИОМ на ноябрь 2023 года, 43% опрошенных россиян замечали, что положенные по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) услуги пытаются оказать платно», — отмечают авторы законопроекта.

В апреле Президент РФ подписал закон, которым запрещается навязывание дополнительных товаров за отдельную плату. Документом также утвержден срок, в который потребителю должны вернуть деньги за товары и услуги, проданные ему без его согласия. Эксперт рассказал «ФВ», попадут ли аптеки под действие закона за доппродажу.

Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

