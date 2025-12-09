Госдума РФ утвердила законопроект о продлении ввоза лекарств в иностранной упаковке

Депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании приняли в первом чтении и в целом законопроект № 1082628-8 о продлении льготного ввоза лекарств в иностранной упаковке. Документом вносятся изменения в ст. 47 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств».

Изменение затрагивает срок действия особого режима, разрешающего ввоз и обращение в России зарегистрированных препаратов в иностранной упаковке, при дефектуре или риске ее возникновения на фоне санкций (введен Постановлением Правительства РФ № 593 от 05.04.2022). Сейчас он действует до 31 декабря 2025 года, законопроектом предлагается продлить его до 31 декабря 2027 года.

«В целях реализации положений законопроекта будут подготовлены корреспондирующие изменения в постановление № 593», — указано в пояснительной записке к проекту.

Авторы документа также отмечают, что с 2022 по 2025 год межведомственная комиссия признала дефицитными или находящимися в группе риска 200 препаратов. Для 14 из них уже разрешено обращение в иностранных упаковках.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Ввозимые препараты должны соответствовать требованиям регистрации, а на их упаковку должна быть нанесена наклейка с информацией на русском языке.

Правительство РФ предложило продлить до конца 2027 года особый порядок ввоза в страну препаратов в иностранных упаковках при дефектуре в начале декабря. Ранее с такой инициативой выступил Минздрав РФ. Министерство также предложило расширить критерии для определения дефектуры лекарств или риска ее возникновения.