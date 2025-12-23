Hengrui возглавила первый рейтинг китайских фармкомпаний

Американская консалтинговая фирма SAI MedPartners и ее подразделение Idea Pharma представили первый рейтинг фармацевтических компаний Китая — China Pharmaceutical Innovation and Invention Index (CPIII). Об этом говорится в пресс-релизе.

На протяжении 14 лет SAI MedPartners публиковала Pharmaceutical Innovation Index, который объединял представителей отрасли всех стран. Как указывается, решение вынести китайских игроков в отдельный список — признание КНР одним из мировых центров фарминноваций.

За последние годы Пекин значительно нарастил возможности в исследованиях, сократил сроки доклинических испытаний и стал последовательно выходить на зарубежные рынки, следует из сообщения. Отмечается переход от модели копирования уже известных медикаментов к разработке собственных. При этом свою поддержку оказывает государство — новинки быстрее попадают на рынок, включаются в перечни медицинского страхования и клинические рекомендации.

Для CPIII оценивались два показателя: способность создавать принципиально новые молекулы и выводить препараты в продажи. Первое место в рейтинге заняла корпорация Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals, которая специализируется на лечении солидных опухолей и ожирения. На второй строчке оказалась BeiGene благодаря двум противораковым средствам: занубрутинибу (zanubrutinib) — ингибитору тирозинкиназы Брутона (BTK), подавляющему рост новообразований, и тислелизумабу (tislelizumab) — ингибитору рецептора программируемой клеточной смерти-1 (PD-1), продажи которого достигли 2,6 млрд долл. в 2024 году. Замыкает тройку лидеров Sino Biopharmaceutical.

Основным конкурентным преимуществом китайской фарминдустрии названа низкая стоимость разработки лекарств — около 1 млрд долл., что в пять раз меньше, чем на Западе. Чтобы провести масштабные клинические испытания в КНР, нужно 200—300 млн юаней (28—43 млн долл.), благодаря чему их могут себе позволить даже небольшие биотехнологические стартапы, тогда как в Евросоюзе и США расходы доходят до 800 млн долл.

Западные фармгиганты все более активно приобретают права на китайские препараты. По данным GlobalData, общая стоимость таких сделок выросла с 16,6 млрд долл. в 2023 году до 41,5 млрд долл. в 2024-м. На средства от раковых, иммунологических и метаболических заболеваний пришлось более половины соглашений.

На прошлой неделе Конгресс США одобрил законопроект, который обязывает госведомства и производителей прекратить сотрудничество с «проблемными» подрядчиками к 2032 году. В черный список могут включить и китайские биотехнологические компании при обнаружении связей с военными структурами.