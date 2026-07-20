«Интерфарма» продолжала выпускать лекарства после приостановления действия лицензии
Тульская «Интерфарма» продолжала выпускать лекарственные препараты и отгружать готовую продукцию после приостановления Минпромторгом РФ действия ее лицензии в сентябре 2025 года. Компания трижды пыталась убедить проверяющих, что устранила все несоответствия лицензионным требованиям, но проверки свидетельствовали об обратном. Об этом говорится в решении суда, полный текст которого опубликован в системе «Мой арбитр».
В августе 2025 года «Интерфарма» подала заявление на портале Госуслуг для подтверждения соответствия лицензионным требованиям. При этом компания не приложила необходимый пакет документов. Поскольку необходимые сведения так и не были получены в установленный срок, 1 сентября Минпромторг РФ принял решение о приостановлении действия лицензии на три месяца. Новое заявление от «Интерфармы» поступило 5 сентября, однако подтвердить соответствие требованиям в ходе выездной проверки не удалось.
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Проверяющие выявили, что на предприятии:
Лицензиату дали время на устранение нарушений до 28 ноября 2025 года. Уже 18 ноября «Интерфарма» уведомила Минпромторг РФ, что работа над ошибками завершена. Но инспекторы этого не увидели: статус восьми критических и семи существенных несоответствий по результатам инспектирования не изменен. В декабре 2025 года компания получила новое уведомление о приостановлении действия лицензии.
В январе 2026 года «Интерфарма» опять проинформировала регулятора об устранении несоответствий. После того как инспекция в очередной раз увидела все те же самые отклонения, Минпромторг РФ подал иск в суд об аннулировании лицензии на производство лекарственных средств для медицинского применения. Он был удовлетворен, ранее сообщал «ФВ».
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