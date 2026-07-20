«Интерфарма» продолжала выпускать лекарства после приостановления действия лицензии

Тульская «Интерфарма» продолжала выпускать лекарственные препараты и отгружать готовую продукцию после приостановления Минпромторгом РФ действия ее лицензии в сентябре 2025 года. Компания трижды пыталась убедить проверяющих, что устранила все несоответствия лицензионным требованиям, но проверки свидетельствовали об обратном. Об этом говорится в решении суда, полный текст которого опубликован в системе «Мой арбитр».

В августе 2025 года «Интерфарма» подала заявление на портале Госуслуг для подтверждения соответствия лицензионным требованиям. При этом компания не приложила необходимый пакет документов. Поскольку необходимые сведения так и не были получены в установленный срок, 1 сентября Минпромторг РФ принял решение о приостановлении действия лицензии на три месяца. Новое заявление от «Интерфармы» поступило 5 сентября, однако подтвердить соответствие требованиям в ходе выездной проверки не удалось.

Проверяющие выявили, что на предприятии: присутствовали риски оборота «недоброкачественной и фальсифицированной» продукции, так как компания продолжила выпускать препараты уже после приостановления лицензии,

возможен риск контаминации исходного сырья и готовой продукции,

не для всего перечня лекарственных препаратов, заявленных к инспектированию, представлены документы по валидации процессов производства, проведению испытаний и качеству стандартных образцов, описанных в регистрационном досье,

процесс стерилизации не гарантирует ее эффективность,

существует дефицит квалифицированного персонала.

Лицензиату дали время на устранение нарушений до 28 ноября 2025 года. Уже 18 ноября «Интерфарма» уведомила Минпромторг РФ, что работа над ошибками завершена. Но инспекторы этого не увидели: статус восьми критических и семи существенных несоответствий по результатам инспектирования не изменен. В декабре 2025 года компания получила новое уведомление о приостановлении действия лицензии.

В январе 2026 года «Интерфарма» опять проинформировала регулятора об устранении несоответствий. После того как инспекция в очередной раз увидела все те же самые отклонения, Минпромторг РФ подал иск в суд об аннулировании лицензии на производство лекарственных средств для медицинского применения. Он был удовлетворен, ранее сообщал «ФВ».