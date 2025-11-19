Кадровым службам аптек нужно провести аудит должностей фармспециалистов

Причины отказов в аккредитации

Как отрасли сохранить кадры при массовых ошибках, выявляемых в ходе периодической аккредитации, эксперты обсудили в ходе расширенного заседания Общественного совета при Росздравнадзоре. Поводом, в частности, послужило коллективное обращение фармработников, направленное в Правительство России, Госдуму РФ и Минздрав РФ.

В ходе рассмотрения документа выяснилось, что 159 человек, подписавших его, даже не подавали пакет документов для аккредитации. Об этом заявил председатель Общественного совета при Росздравнадзоре Виктор Дмитриев, передает корреспондент «ФВ».

Чаще всего причиной отказов в аккредитации становится несоответствие должности в трудовой книжке работника приказам Минздрава РФ. Трудовые действия по фармспециальностям «размыты», и работники не понимают важности их разделения, отметила исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина.

Иногда проблема заключается в том, что повышение квалификации в образовательной организации не соответствовало специальности работника. Кроме того, Федеральный аккредитационный центр (ФАЦ) сталкивается и с поддельными документами.

«Возбуждаются уголовные дела о покупке и подделке документов, часто речь идет о сотрудниках со стажем 20 лет и более», — отметила руководитель ФАЦ Анна Клиновская.

Если специалист не может подтвердить легальное получение образования или переподготовку, документы будут направляться в правоохранительные органы, добавил Виктор Дмитриев.

Что делать

Крайними в этой ситуации оказались сотрудники, которые не всегда обладали полной информацией о квалификационных требованиях, сообщила Елена Неволина. «Мы должны научиться использовать только те должности, которые есть в номенклатуре Минздрава РФ», — сказала она.

Эксперт напомнила, что образовательные организации несут ответственность за образовательные услуги, а не за получение специальности в соответствии с квалификационными требованиями.

Большая часть документов — 80% — будут повторно приняты после переименования должности сотрудников, уверена Анна Клиновская.

«Но мы сталкиваемся с тем, что работодатель не может заставить кадровую службу привести документы в соответствие. Сотрудник не может быть переведен в провизоры, если до этого исполнял другие трудовые функции», — пояснила она.

Если кадровые службы приведут должности в соответствие с требованиями, на конец 2025 года из системы аккредитации «выпадет» всего около тысячи работников при общем количестве фармспециалистов в стране около 200 тыс. человек, рассказала глава ФАЦ.

Она обратила внимание на то, что аптечные организации не исполняют Приказ Минздрава РФ № 708н от 28.10.2022 в части внесения сведений в Федеральный регистр медицинских и фармацевтических работников (ФРМР). «Разница между данными в системе управления аккредитацией специалистов (СУАЗ) и ФРМР — 60 тыс. работников», — добавила Анна Клиновская.

Она рассказала, что серьезной проблемой становится малое число аккредитационных площадок в стране, а также работа региональных комиссий на добровольных началах. «Несогласованные отчеты направляются в региональные комиссии, есть просрочки в проверке документов», — добавила она.

Что предлагают аптечные ассоциации

В РААС готовы провести анализ должностей в аптечных сетях. Кроме того, нужно решать технические проблемы с работой реестра ФРМР, отметил исполнительный директор ассоциации Александр Опарин.

Провести аудит системы аккредитации предложила директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова.

«Уязвимее всех оказались сотрудники больничных аптек, их труд не вписывается в юридические нормы, и по сути они находятся в «серой» зоне», — отметила она.

Необходима аттестация кадровых служб аптечных организаций, считает исполнительный директор ААУ «СоюзФарма» Мария Литвинова. «Те, кто возглавляет это направление в компаниях, зачастую некомпетентны», — объяснила она.

Работа с кадровыми службами организаций и вебинары ФАЦ должны изменить ситуацию, добавил Виктор Дмитриев. «В большинстве случаев достаточно двух дней, чтобы сотрудника перевести на правильную должность», — резюмировал он.