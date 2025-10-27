Фармспециалисты направили коллективное обращение в правительство о сложностях при аккредитации

Фармспециалисты России направили коллективное обращение (имеется в распоряжении «ФВ») в Правительство РФ, Госдуму РФ и Минздрав РФ, в котором они указывают на многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются при прохождении профессиональной аккредитации. В их числе правовые противоречия в оценке документов, несоответствие наименований должностей номенклатуре Минздрава РФ, двойное толкование должностей «заведующий аптекой – провизор» и «заведующий аптекой – фармацевт», провизор и провизор-технолог. Они просят провести аудит системы аккредитации фармспециалистов, актуализировать ряд нормативных актов и объявить «амнистию» для специалистов, прошедших переподготовку до изменения правил.

Провизоры с длительным стажем сталкиваются с отказами в аккредитации из-за различий в записях трудовой книжки («провизор», «провизор-аналитик», «провизор-организатор»), говорится в обращении. В отдельных случаях Федеральный аккредитационный центр (ФАЦ) расценивает такие записи как перерыв стажа, что противоречит сути фармдеятельности. Исправление старых записей невозможно, поскольку многие аптечные организации, где эти записи делались 20–25 лет назад, ликвидированы, отмечается в письме.

В Федеральном регистре медицинских работников (ФРМР) отсутствуют многие реально существующие должности: «заведующий аптекой», «заместитель заведующего аптекой», «заместитель заведующего отделом», «специалист по лекарственному обеспечению» и др. Кроме того, в трудовой книжке у фармспециалиста может быть написано «провизор» согласно профстандарту, а в регистре — «провизор-технолог». В результате сотрудники не могут быть корректно внесены в ФРМР, что блокирует прохождение аккредитации.

Работники, выполняющие функции фармобеспечения в медицинских организациях, не имеют формальной возможности пройти аккредитацию, так как их должности не входят в утвержденную номенклатуру и не регулируются приказом Минздрава России «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»». Это ставит таких специалистов вне правового поля и фактически исключает их из системы непрерывного образования, подчеркивают авторы обращения.

Ранее Альянс фармацевтических ассоциаций обратился к главе ФАЦ с просьбой снизить формализм при оценке документов фармработников с большим опытом работы, сообщал «ФВ». Провизоры со стажем работы 25 и более лет проходят длительную переподготовку из-за отсутствия нужных документов или ошибок в трудовой книжке. Столкнувшись с этими проблемами, работники уходят из аптечного дела, усугубляя кадровый голод в отрасли.

На прошлой неделе депутат Госдумы РФ Бадма Башанкаев сообщил, что обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко в связи с тем, что фармработники массово сталкиваются с отказами в прохождении обязательной профессиональной аккредитации, писал «ФВ». Депутат тоже акцентировал внимание на том, что данная ситуация создает угрозу ухода квалифицированных кадров из отрасли, которая уже испытывает серьезный дефицит специалистов.