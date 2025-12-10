Как фарминдустрия отнеслась к Стратегии развития здравоохранения до 2030 года

За пять лет Россия должна достичь уровня технологической независимости в сфере отрасли в 80%. Среди приоритетных направлений — разработка новых лекарств, включая биотехнологические, радиофармацевтические и персонализированные. Доля отечественных лекарств (в натуральном выражении) в Перечне ЖНВЛП предстоит довести до 90%. Об этом говорится в Стратегии развития здравоохранения до 2030 года.

О чем говорится в стратегии

В числе основных задач — обеспечение технологической независимости, разработка и внедрение в систему наиболее актуальных и востребованных лекарств, в том числе высокотехнологичных, генно-инженерных, биологических, радиофармацевтических, персонализированных, совершенствование механизмов лекарственного обеспечения граждан и ценообразования лекарств, мониторинг и сдерживание антибиотикорезистентности. Среди приоритетов не только развитие производства отечественных лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий, но и необходимых для этого сырья и комплектующих.

Отдельная задача стратегии — внедрение разработанных научными, медицинскими и образовательными организациями новых медицинских и генетических технологий, включая фармагенетику.

Еще один пункт, который может коснуться фарминдустрии, — повышение роли работодателей в профилактических мероприятиях. Это предполагает в том числе разработку и реализацию корпоративных программ укрепления здоровья, создание условий для прохождения профосмотров на рабочем месте.

Среди целевых показателей Стратегии развития здравоохранения до 2030 года:



— увеличение до 90% отечественных препаратов крови полного цикла в общем объеме потребления;

— увеличение до 40% отечественных медицинских изделий в общем объеме потребления;

— увеличение до 19,5% отечественных имплантируемых медицинских изделий в общем объеме потребления;

— достижение общего уровня технологической независимости в здравоохранении – 80%.

«Все эти комплексные меры призваны не только сохранить здоровье наших граждан, но и заложить необходимый потенциал для активного долголетия нынешних и будущих поколений россиян, а также значительно укрепить систему здравоохранения страны», — сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В шестимесячный срок Правительству РФ предстоит утвердить план мероприятий по реализации новой стратегии.

Что говорят представители отрасли

Достижение амбициозных целей, касающихся производства лекарств, заявленных в стратегии, во многом будет зависеть от качественного взаимодействия регуляторов, науки и фармпромышленности, с одной стороны, и эффективного исполнения планов этой стратегии и стратегии «Фарма-2030» — с другой, сказал «ФВ» председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС Алексей Кедрин.

Увеличение доли жизненно необходимых лекарств до 90%, по мнению АФПЕАЭС, должно обеспечиваться конкретными ключевыми показателями и мерами по значительному увеличению создания оригинальных лекарств в России, повышением прозрачности производства фармацевтических субстанций, скорейшим запуском системы прослеживаемости АФС.

«Наша ассоциация будет продолжать диалог с регуляторами, наукой, всеми участниками рынка для выработки конкретных механизмов реализации, которые обеспечат доступность лекарств для пациентов России, стран ЕАЭС и БРИКС», — подытожил Алексей Кедрин.

В «Р-Фарм» отметили важность долгосрочных целей и приоритетов Стратегии, в числе которых обеспечение технологической независимости производства и ассортиментной доступности высокотехнологичных биологических лекарственных препаратов с полным циклом производства на территории Российской Федерации, развитие технологий персонализированной медицины, реализация мероприятий по борьбе с сахарным диабетом, заболеваниями системы кровообращения, онкологическими и инфекционными заболеваниями, включая гепатит С, туберкулез и ВИЧ-инфекцию. По этим направлениям компания уже ведет работу, углубляя локализацию производства лекарств и расширяя портфель препаратов против социально значимых заболеваний.

«Опираясь на личный опыт, мы можем сказать, что достижение поставленных в Стратегии целей возможно только при синхронизации усилий государства, науки и производителей: развитии и совершенствовании различных механизмов государственной поддержки, стимулировании инвестиций в НИОКР, увеличении спроса со стороны государства на отечественные препараты, выпускаемые по полному циклу, повышении гибкости регуляторики. Не менее важно добиться международного признания отечественной регуляторной системы как референтной, обеспечить систему здравоохранения современными кадрами, повысить доверие в обществе к отечественной фармацевтической продукции», – отметил директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Александр Быков.

Положения документа подчеркивают, что переход к проактивной модели здравоохранения невозможен без доступных, современных и полностью локализованных вакцин, прокомментировали документ в пресс-службе «Нанолек». В компании отметили, что вакцинопрофилактика незаменима при решении широкого ряда вопросов стратегии — от профилактики инфекционных заболеваний на популяционном уровне до проблемы старения населения. Даже меры сохранения репродуктивного здоровья во многом могут быть реализованы с помощью вакцинации, и все это усиливает значимость проектов по созданию отечественных препаратов полного цикла, констатировали в «Нанолек».

«Мы видим, что наши долгосрочные инвестиции в разработку вакцин и создание необходимых производственных мощностей соответствуют утвержденным государственным приоритетам», — рассказали в пресс-службе «Нанолек».

Sun Pharma приветствует инициативы государства, направленные на развитие инноваций и новых технологических решений для усовершенствования системы здравоохранения, сказал генеральный директор Sun Pharma Евразия Артур Валиев.

«Одной из целей, обозначенных в стратегии «Фарма 2030» в качестве меры поддержки фармпромышленности, является наличие в России полностью функционирующей инспекции GCP, ее признание ВОЗ и другими странами. Эта мера вместе с реформированием регулирования Перечня ЖНВЛП расширит возможности для вывода на рынок инновационных лекарственных средств, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению медицинской помощи для пациентов, — отметил Артур Валиев.

Увеличение доли отечественных лекарств в перечне ЖНВЛП до 90% в натуральном выражении — стратегически значимая цель, активно поддерживаемая профессиональным сообществом и отраслью, сообщил «ФВ» директор по взаимодействию с органами государственной власти и доступу на рынок компании «Герофарм» Дмитрий Нахамчен. По его словам, данный ориентир, обозначенный президентом Российской Федерации в рамках национальных проектов и стратегии развития здравоохранения до 2030 года, формирует четкие ожидания от фармацевтического рынка.

«Однако реализация этой задачи напрямую зависит от своевременного и всестороннего внедрения ключевых инструментов, среди которых особое место занимает правило «второй лишний» в системе госзакупок. Именно развитие мер национального режима системно влияет на мотивацию компаний к построению полного производственного цикла в России и формированию конкурентоспособного портфеля локальных лекарственных средств», — подчеркнул эксперт.

Одновременно с этим серьезную обеспокоенность вызывает перенос сроков запуска системы прослеживаемости лекарственных средств, правовое функционирование которой тесно интегрировано с механизмом «второй лишний», продолжил Дмитрий Нахамчен. По его словам, «возникает разрыв между стратегическими целями, поставленными перед отраслью, и сроками запуска поддерживающих мер».

«Для обеспечения устойчивого развития фармсектора и достижения поставленных целей крайне важно синхронизировать внедрение нормативных механизмов, таких, как правило, «второй лишний», а также расширения перечня СЗЛС, — констатировал представитель «Герофарм». — В этой связи целесообразно усилить межведомственную координацию между Правительством Российской Федерации, Министерством здравоохранения и Министерством промышленности и торговли, чтобы обеспечить комплексный и сбалансированный подход к достижению целей импортозамещения и технологического суверенитета в сфере здравоохранения».

«Герофарм» также позитивно воспринял включение в новую стратегию развития здравоохранения мер по противодействию ожирению. «Из объекта профилактической политики ожирение окончательно переводится в категорию заболеваний, требующих долгосрочного клинического лечения, включая фармакотерапию», — сказал генеральный директор компании и заместитель председателя Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Петр Родионов.

Аналогичную оценку данному направлению стратегии дал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. По его словам, это важный сигнал о том, что государство все более четко воспринимает ожирение не как частную проблему образа жизни, а как серьезный медицинский и социальный вызов, напрямую влияющий на здоровье будущих поколений; важно, чтобы заявленные стратегические ориентиры получили практическую реализацию.

«Речь идет не только о мотивации к здоровому образу жизни и раннем выявлении рисков, но и о выстраивании полноценной системы медицинской помощи с понятной маршрутизацией, динамическим наблюдением и доступом к специализированному лечению для тех, кто уже столкнулся с заболеванием», — резюмировал Юрий Жулев.

Новость дополняется.