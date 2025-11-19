Количество легальных импортеров медицинских перчаток увеличилось в два раза

На легальный рынок вышли 32 компании, импортирующие медицинские перчатки, которые ранее работали в «серой» зоне. Таким образом к системе маркировки на сегодняшний день подключен 61 импортер, рассказали «ФВ» в «Честном знаке».

Там также сообщили, что с момента запуска обязательной маркировки медицинских перчаток в марте 2025 года через систему было легализовано и введено в оборот более 40 млн упаковок этой продукции.

«Вместо разрозненных и зачастую «серых» схем выстраивается контролируемая цепочка движения товара. Это серьезный шаг в борьбе с контрафактом и в защите потребителей. Теперь мы точно знаем, кто и в каком объеме ввозит эти медизделия в страну», — отметил заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.

Ранее исполнительный директор Самарского завода медицинских изделий (СЗМИ) Вячеслав Егупов, выступивший инициатором маркировки перчаток, сообщил, что объем нелегального оборота медицинских перчаток может достигать 40%, а в денежном выражении только по госконтрактам — более 10 млрд руб.

Проблемы с контрафактной продукцией в сегменте медицинских перчаток действительно существуют, имеют место поставки изделий неясного происхождения, подтвердил «ФВ» руководитель комиссии по вопросам обращения медицинских изделий, член Общественного совета при Росздравнадзоре Вадим Винокуров.

«Эта ситуация берет свое начало в период пандемии COVID-19. Тогда было зарегистрировано огромное количество наименований, и контрафакт в основном был сосредоточен в сегменте перчаток неизвестного происхождения», — пояснил он.

По его словам, до пандемии основную долю рынка занимали латексные перчатки, страной-производителем которых преимущественно была Малайзия. Однако в разгар пандемии предпочтения как медицинского сообщества, так и населения сместились в сторону перчаток из нитрила.

«Нитриловые перчатки производятся из искусственного латекса, и сегодня их выпускают по всему миру, в значительных объемах — в Китае. Это кардинально изменило структуру поставщиков. Появление множества новых компаний привело к возникновению определенной неразберихи», — добавил Вадим Винокуров.

Говоря о маркировке, он заметил, что сейчас медицинские перчатки подлежат обязательному учету. Например, смотровые перчатки обычно поставляются в коробках по 100 штук, что составляет 50 пар, и маркировочный код наносится непосредственно на коробку.

«Данную процедуру на сегодняшний день выполняют практически все ключевые импортеры, что позволяет нам отслеживать их присутствие на рынке и движение товара», — сказал он.

Со стерильными перчатками, по его словам, возникает отдельный вопрос, связанный с групповой упаковкой, а именно — зарегистрирована ли она у того или иного производителя. Маркировать каждую индивидуальную пару стерильных перчаток пока представляется сложным.

«Здесь, видимо, еще остаются некоторые нюансы, которые предстоит урегулировать. Я уверен, что эта работа будет завершена в ближайшее время», — отметил он.

Ранее руководитель направления Управления по работе с социально значимыми товарами ЦРПТ Петр Новиков сообщал, что совместно с Росздравнадзором и Минпромторгом России прорабатываются оптимальные модели, и приоритетной из них является маркировка кодами идентификации на групповой упаковке.