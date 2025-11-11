Производители мелкоштучных медизделий опасаются внедрения маркировки

В текст новости внесены изменения — добавлен комментарий ЦРПТ.

Система маркировки эффективно борется с подделками и повышает контроль, но для мелких расходников, таких как шприцы и спиртовые салфетки, она создает критические проблемы, заявила руководитель проектов развития ООО «М.К. Асептика» Екатерина Нечитайлова на конференции Novamed, передает корреспондент «ФВ».

«Мы рискуем получить дефицит и резкий рост цен вместо улучшения качества», – сказала она.

Екатерина Нечитайлова подчеркнула экономическую нецелесообразность маркировки каждой единицы продукции. По ее словам, это увеличивает себестоимость и вызовет рост цен от 15 до 30%.

«Для продукции с себестоимостью около 60 копеек это существенно. Впоследствии мы не сможем участвовать в государственных тендерах, где цена — ключевой фактор. Это сделает продукцию недоступной для бюджета», – подчеркнула спикер.

Она также отметила, что на упаковке очень маленького размера уже нанесена вся обязательная информация и места для кода Data Matrix просто нет. В результате наклейки могут перекрыть важные данные, что нарушает существующие ГОСТ.

«Мы производим спиртовые салфетки, самый маленький размер которых 46 на 48 мм. Технически невозможно нанести маркировку, если это единичная продукция. Если мы говорим о бумажных пакетах для стерильных изделий, то для данного вида упаковки подходит только прямая печать», – сказала она.

При этом срок годности кодов маркировки меньше, чем срок годности медизделий. По ее словам, компания заключила допсоглашения с четырьмя сервис-провайдерами типографий.

«Они дают нам срок годности своего продукта от одного года до 18 месяцев. С учетом того, что наши медизделия имеют срок годности пять лет, а условия хранения у них от минус 40 до плюс 40, мы подвергаемся колоссальному финансовому риску. Если мы получим претензию, мы должны будем своими силами забрать товар с нечитаемым кодом, переупаковать и обратно отвезти нашему клиенту. Типография при этом не принимает участие, хотя мы напрямую от них зависим», – сказала она.

Также она считает, что рассматриваемый проект постановления о введении госпошлины за ведение данных в ГИСМТ для маркируемых товаров создает дополнительные риски для социально значимой отрасли.

«Мы как производители медицинских расходных материалов относимся к социальной отрасли и настоятельно просим исключить нашу продукцию из этой процедуры. И без того финансовая нагрузка при производстве мелкоштучных изделий значительна. Если же к этому добавятся дополнительные издержки, мы рискуем не выдержать себестоимость, что сделает нашу продукцию неконкурентоспособной на рынке», — заметила она.

Спикер предложила предоставить производителям право самостоятельно выбирать место нанесения кода на упаковку, сославшись на существующий успешный опыт в других товарных категориях. Также она выступила за упрощение процедур вывода продукции из оборота после ее продажи, что особенно актуально для поставок по госзаказу в медучреждения. Эксперт также настаивает на пересмотре гарантий со стороны типографий, чтобы их ответственность распространялась на весь срок годности товара. По ее мнению, эти шаги необходимы для обеспечения прослеживаемости, стабильности поставок и сохранения доступных цен на социально значимую продукцию.

«Ведомство осознает проблемы производителей мелкоштучных изделий и готово их детально обсуждать», – сказал начальник отдела обеспечения функционирования системы цифровой маркировки Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Вадим Дерунов.

По его словам, «для медицинских расходников есть свои особенности, которые требуют дополнительной проработки». Свое видение, как проблемы таких производителей могут быть урегулированы, ведомство обещает представить в рамках постановления, которое разрабатывается и будет размещено в открытом доступе для ознакомления.

До 28 февраля 2026 года в России проводится добровольный эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий. Нормативные требования по нанесению средств идентификации на каждую единицу мелкоштучной продукции отсутствуют и не планируются, заверили «ФВ» в «Честном знаке».

«Мы полностью понимаем техническую и экономическую нецелесообразность маркировки каждой отдельной стерильной салфетки или шприца. Совместно с Росздравнадзором и Минпромторгом России прорабатываются оптимальные модели, и приоритетной из них является маркировка кодами идентификации на групповой упаковке (например, на коробе или пачке). Это позволит обеспечить необходимый уровень прослеживаемости, не создавая непосильной нагрузки на производителей социально значимой продукции», – сказал руководитель направления Управление по работе с социально значимыми товарами ЦРПТ Петр Новиков.