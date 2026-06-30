Меджурнал NEJM отозвал статью об исследовании «Тавнеоса» из-за манипулирования данными

Медицинский журнал The New England Journal of Medicine (NEJM) отозвал статью о III фазе клинических испытаний ADVOCATE, по итогам которой был одобрен препарат «Тавнеос» (авакопан) американского фармгиганта Amgen, следует из сообщения. Причиной стала манипуляция с результатами, выявленная Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Расследование американского регулятора обнаружило два грубых нарушения этических требований. Во-первых, данные о девяти участниках были скорректированы после завершения КИ. Это позволило показать авакопан как более эффективное средство по сравнению с преднизолоном, который получала контрольная группа, хотя изначально разница между показателями не была статистически значимой. Во-вторых, в ходе плацебоконтролируемой части КИ некоторые исследователи знали, кто из добровольцев получал авакопан, а кто — пустышку.

Эта информация была скрыта в оригинальной работе от 2021 года, что противоречит принципам добросовестного проведения исследований, отметил главный редактор NEJM Эрик Рубин.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило «Тавнеос» в октябре 2021 года для лечения тяжелого АНЦА-ассоциированного васкулита — редкого аутоиммунного заболевания, при котором воспаление мелких кровеносных сосудов разрушает почки и легкие. Практически единственным методом его лечения были глюкокортикостероиды, такие как преднизолон, в больших дозировках. Однако они вызывали тяжелые побочные эффекты: нарушения в работе эндокринной системы (вплоть до формирования сахарного диабета и синдрома Иценко — Кушинга), проблемы с сосудистым руслом (резкий подъем артериального давления и истончение кожи), угнетение иммунной защиты, развитие язвенных поражений желудка, а также разрушение костной ткани. Авакопан предлагал принципиально иной подход. Он блокирует рецептор С5а. Этот белок входит в систему комплемента — часть врожденного иммунитета — и выступает ключевым медиатором воспалительных процессов. При васкулите происходит иммунный сбой: B-лимфоциты ошибочно вырабатывают антинейтрофильные цитоплазматические антитела (АНЦА). В кровотоке на них реагируют нейтрофилы (белые кровяные клетки). Они провоцируют массовое образование C5a, чтобы привлечь новые нейтрофилы в подмогу, прилипают к стенкам мелких кровеносных сосудов, что приводит к их некрозу. Такой механизм должен был уменьшить зависимость от стероидных средств. В 2022 году Amgen купила ChemoCentryx, разработавшую авакопан, за 3,7 млрд долл.

В марте 2026 года FDA зафиксировало 76 случаев лекарственного поражения печени, связанных с использованием авакопана. У семи человек диагностирован синдром исчезающих желчных протоков (VBDS), грозящий необратимыми последствиями для печени, еще восемь скончались. Также известно о 20 летальных исходах в Японии, хотя связь с препаратом там не подтверждена окончательно.

В апреле Центр оценки и исследований лекарственных средств (CDER) — подразделение FDA — официально предложил отозвать регистрационное удостоверение «Тавнеоса», сославшись на недоказанную действенность и недостоверные сведения в первоначальной заявке. На прошлой неделе то же самое рекомендовало сделать Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), заключив, что в КИ ADVOCATE не соблюдались правила надлежащей клинической практики.

Amgen отказывается добровольно отзывать свой продукт с американского рынка. Для независимой проверки данных производитель привлек Институт клинических исследований Дьюка (DCRI) и смог добиться переноса срока представления материалов на слушания в FDA на 29 июля текущего года. В 2025 году «Тавнеос» принес фармкорпорации 459 млн долл. выручки. До окончательного решения регулятора препарат остается доступным для покупки в Штатах. Компания CSL — лицензиат прав на «Тавнеос» в Евросоюзе — заявила, что прекращает назначение средства новым пациентам на время разбирательств.