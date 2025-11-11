Минфин РФ разъяснил порядок применения правила «второй лишний» при закупках лекарств

Минфин России разъяснил порядок применения Постановления Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024 при закупке лекарственных препаратов. Письмо от министерства опубликовал портал «Гражданский контроль государственных закупок».

Согласно документу, ограничение на закупку препаратов, произведенных за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будет действовать только на лекарства, включенные в Перечень ЖНВЛП.

При закупке препаратов, входящих в Перечень ЖНВЛП, но не относящихся к стратегически значимым лекарственным средствам (СЗЛС), применяется требование о поставке препаратов исключительно российского происхождения.

Для закупок, объявленных или на которые заключен контракт с единственным поставщиком до конца 2025 года, также действует преимущество для российских препаратов.

С 2026 года на лекарства из перечня СЗЛС будут распространяться ограничения, то есть правило «второй лишний».

Госдума в июле приняла закон о перечне СЗЛС. Документ закрепляет понятие стратегически значимых лекарств, тогда как непосредственно перечень, порядок и критерии его формирования еще предстоит утвердить правительству. В июне Минпромторг РФ представил фармпроизводителям финальную версию проекта перечня, состоящую из двух разделов. К первому разделу при госзакупках будет применяться правило «второй лишний», в него войдут наркотические и психотропные лекарства, препараты крови и 215 позиций из действующего перечня.

В министерстве также напомнили, что заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, подтверждающие страну происхождения товара. Если их нет, то заявка приравнивается к предложению о поставке иностранного товара.