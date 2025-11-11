Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Минфин РФ разъяснил порядок применения правила «второй лишний» при закупках лекарств

11.11.2025
13:03
ДинаКоблова
Минфин РФ рассказал о переходных положениях для закупки лекарств. Ключевое различие делается между препаратами из перечней ЖНВЛП и СЗЛС. Если лекарство входит в первый, но не входит во второй, для него уже действует требование о поставке препаратов исключительно российского происхождения.
Фото: 123rf.com

Минфин России разъяснил порядок применения Постановления Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024 при закупке лекарственных препаратов. Письмо от министерства опубликовал портал «Гражданский контроль государственных закупок».

Согласно документу, ограничение на закупку препаратов, произведенных за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будет действовать только на лекарства, включенные в Перечень ЖНВЛП.

При закупке препаратов, входящих в Перечень ЖНВЛП, но не относящихся к стратегически значимым лекарственным средствам (СЗЛС), применяется требование о поставке препаратов исключительно российского происхождения.

Для закупок, объявленных или на которые заключен контракт с единственным поставщиком до конца 2025 года, также действует преимущество для российских препаратов.

С 2026 года на лекарства из перечня СЗЛС будут распространяться ограничения, то есть правило «второй лишний».

Госдума в июле приняла закон о перечне СЗЛС. Документ закрепляет понятие стратегически значимых лекарств, тогда как непосредственно перечень, порядок и критерии его формирования еще предстоит утвердить правительству.

В июне Минпромторг РФ представил фармпроизводителям финальную версию проекта перечня, состоящую из двух разделов. К первому разделу при госзакупках будет применяться правило «второй лишний», в него войдут наркотические и психотропные лекарства, препараты крови и 215 позиций из действующего перечня.

В министерстве также напомнили, что заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, подтверждающие страну происхождения товара. Если их нет, то заявка приравнивается к предложению о поставке иностранного товара.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.