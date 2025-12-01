Минимальный размер оплаты труда увеличится с января

Минимальный размер оплаты труда — показатель, ниже которого не может быть заработная плата за месяц сотрудника, работающего на полную ставку. МРОТ устанавливается на всей территории России и подлежит ежегодной индексации. Его величина не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения страны.

22 440 руб. в месяц, что на 16,5% больше, чем в 2024 году (19 242 руб. в месяц).