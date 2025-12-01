Минимальный размер оплаты труда увеличится с января
С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится до 27 093 руб. в месяц. Сейчас МРОТ составляет 22 440 руб. Таким образом МРОТ станет выше на 20,7% (на 4653 руб.). Федеральный закон № 429-ФЗ от 28.11.2025 подписал Президент РФ.
|Минимальный размер оплаты труда — показатель, ниже которого не может быть заработная плата за месяц сотрудника, работающего на полную ставку. МРОТ устанавливается на всей территории России и подлежит ежегодной индексации. Его величина не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения страны. В 2025 году МРОТ составляет до 22 440 руб. в месяц, что на 16,5% больше, чем в 2024 году (19 242 руб. в месяц).
В июле депутаты внесли в Госдуму РФ законопроект № 974239-8, которым предлагалось повысить МРОТ до 50 тыс. руб. «При прогнозируемой Минэкономразвития средней заработной плате 110 169 рублей в 2026 году новая величина будет соответствовать примерно 51% среднего уровня оплаты», — пояснили авторы законопроекта в пояснительной записке. Документ на сессии ГД РФ пока не рассматривался.
