Минпромторг РФ предложил ужесточить требования к участникам оборота метанола

Минпромторг России подготовил проект постановления правительства РФ, предусматривающий расширение перечня оснований для исключения организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) из реестра участников оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Предлагается лишать статуса участника рынка, если в течение 12 месяцев он дважды или более привлекался к административной ответственности за нарушение правил оборота метанола. Другим поводом может стать наличие вступившего в силу обвинительного приговора по ряду статей УК РФ, связанных с незаконным оборотом опасных веществ и оказанием небезопасных услуг.

После исключения из реестра повторное уведомление о намерении осуществлять деятельность по обороту метанола можно будет подать не ранее чем через два месяца со дня исключения. По замыслу разработчиков, это должно повысить дисциплину участников рынка и снизить риски нарушений в сфере обращения метанолсодержащих продуктов.

Изменения вносятся Постановление Правительства РФ № 1329 от 30.08.2025, которым были установлены правила ведения реестра.

В начале декабря 2025 года правительство РФ и Минпромторг РФ утвердили три документа, регулирующие оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей. Все они вступили в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 1 марта 2032 года. В мае 2026 года также был утвержден закон о введении административной статьи за нарушение требований к обороту метанола. Штрафы для должностных лиц составят от 30 тыс. до 70 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., также предусмотрены штрафы и для физлиц.