Минпромторг РФ актуализировал данные о запасах бария сульфата в России

По состоянию на декабрь 2025 года у субъектов обращения лекарственных средств имеются остатки лекарственных препаратов с МНН бария сульфат совокупным объемом более 1,9 тыс. упаковок, сообщили «ФВ» в Минпромторге России со ссылкой на данные системы МДЛП. Когда конкретно будет возобновлено производство препарата, который с весны этого года попал в дефектуру, не уточняется.

Владельцы регистрационных удостоверений (РУ) на лекарственные препараты с МНН бария сульфат имеют действующую лицензию на производство лекарственных средств Минпромторга России, сказано в ответе ведомства. Одновременно держатели РУ в сентябре и октябре этого года направили в адрес Минздрава России заявления о внесении изменений в РУ.

«По информации, полученной в рабочем порядке от держателей РУ, по результатам рассмотрения и внесения соответствующих изменений производство будет возобновлено», — констатировали в Минпромторге России.



В Минздраве РФ на запрос «ФВ» не ответили.

Диагностический препарат «Бар-ВИПС», необходимый при проведении рентгеновских исследований ЖКТ и не имеющий аналогов в России, находится в дефектуре с весны, ранее сообщал «ФВ». Пациенты нескольких регионов, включая Волгоградскую и Читинскую области, пожаловались на перенос плановых рентгеновских исследований на более поздний срок из-за отсутствия упомянутого рентгеноконтрастного вещества. Менеджеры «Фирмы «Випс-Мед», которая выпускает препарат, ожидают получения регистрационного удостоверения с данными о новой производственной площадке в феврале 2026 года (в октябре 2024 года «Фирма «Випс-Мед» закончила строительство производственно-складского здания во Фрязино).

Препарат «Бар-ВИПС» входит в Перечень ЖНВЛП. В июле этого года на него была зарегистрирована цена в 5625,82 руб. за упаковку (порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 240 г — пакеты (40) — коробки картонные).

