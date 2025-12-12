Срок возобновления производства единственного в РФ препарата на основе бария сульфата перенесен

Диагностический препарат «Бар-ВИПС», который необходим при проведении рентгеновских исследований ЖКТ и не имеет аналогов в России, по-прежнему находится в дефектуре. Пациенты ряда регионов столкнулись с переносом рентгеновских исследований на более поздний срок из-за отсутствия соответствующего рентгеноконтрастного вещества. В ноябре о подобных случаях сообщали региональные СМИ Волгоградской области, в декабре — Читинской. Менеджеры «Фирмы «Випс-Мед», которая выпускает препарат, сообщили «ФВ», что ожидают получения регистрационного удостоверения в феврале 2026 года.

Согласно данным AlphaRM, с января по декабрь 2025 года объявлено 1055 закупок «Бар-ВИПС», из них 451 завершена, 560 не состоялись, 26 отменены, остальные еще проводятся. В 2023 году продажи (госзакупки + аптеки) препарата составили 59,3 тыс. упак. на 79,8 млн руб. В 2024 году продано 37,7 тыс. упак. на 63,9 млн руб. За 10 месяцев 2025 года – 16,7 тыс. на 36,7 млн руб. По сравнению с таким же периодом 2024 года в натуральном выражении продажи упали на 41%, в денежном – на 27%.

О перебоях в поставках бария сульфата стало известно еще весной этого года, писал «ФВ». «Фирма «Випс-Мед» уведомила контрагентов о приостановке выпуска препарата в связи с необходимостью лицензировать новую производственную площадку. Ожидалось, что возобновить производство удастся в сентябре. Однако в сентябре предприятие проходило лицензионную проверку, выяснили «Известия». В случае ее успешного прохождения потребовалось бы еще минимум несколько недель на запуск производства и изготовление первой партии препарата. В Минпромторге России изданию подтвердили получение заявления на внесение изменений в реестр лицензий от «Випс-Мед», которое касается добавления новых работ по производству лекарственных форм «порошок» и «капли».

В конце августа, по данным Росздравнадзора, остатки препаратов на основе сульфата бария в России составляли 3,1 тыс. упаковок. Средняя обеспеченность оценивалась в 3,8 месяца, в том числе по медорганизациям — 2,7 месяца. Нетрудно подсчитать, что к середине декабря эти запасы могут быть исчерпаны.

Препарат «Бар-ВИПС» входит в Перечень ЖНВЛП. В июле прошлого года на него была зарегистрирована цена в 5145,86 руб. за упаковку, а в июле этого года — 5625,82 руб. за упаковку ( порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 240 г — пакеты (40) — коробки картонные ). В октябре 2024 года «Фирма «Випс-Мед» закончила строительство производственно-складского здания во Фрязино, в котором намерена была довести выпуск препарата до 200 тонн в год.

«ФВ» направил запросы в Минпромторг РФ и Минздрав РФ с просьбой прокомментировать ситуацию.