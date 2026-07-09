Минпромторг России рассказал о механизмах поддержки фармпрома

О росте доли отечественных препаратов и мерах поддержки отрасли директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли России Дмитрий Галкин рассказал в ходе круглого стола Комитета по охране здоровья Госдумы РФ, передает корреспондент «ФВ».

С 2010 года в отрасль инвестировано более 600 млрд руб., бюджетных из них около 60 млрд. руб, сообщил он. «Рубль к десяти – это говорит о том, что отрасль востребована среди инвесторов и привлекает внимание большого количества профильных специалистов и предприятий. Все это позволяет расти доле товаров, которые мы можем предложить системе здравоохранения», — сказал Дмитрий Галкин.

По его словам, в прошлом году объем рынка отечественных препаратов в денежном выражении вырос на 5% и составил 46% от общего объема.

За 2025 год и первый квартал 2026-го было зарегистрировано 32 новых МНН, которые никогда ранее не производились в стране и внесли существенный вклад в растущую долю отечественных препаратов. «Из того, что востребовано, уже давно не все копии и дженерики: из восьми препаратов, включенных в Перечень ЖНВЛП, почти половина — это российские разработки с полным циклом, оригинальные, востребованные врачами. И решение комиссии это подтверждает», — отметил Дмитрий Галкин.

Чиновник добавил, что был решен комплекс задач по низкомаржинальным, но при этом крайне востребованным препаратам, таким как метилпреднизолон, антипсихотики различных лекарственных форм.

Одна из задач Минпромторга РФ — полный охват Национального календаря профилактических прививок (НКПП). «Точную стратегию, как организовать монопрофилактику по всем четырем препаратам, мы выработали, осталось вместе с Минфином РФ реализовать план. Две из четырех вакцин уже производятся по полному циклу, два других препарата имеют сроки выпуска – осталось только наполнить календарь деньгами и поменять закон № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», о котором мы давно говорим», — сказал Дмитрий Галкин.

Он рассказал и о мерах поддержки фармпроизводителей. «В прошлом году мы расширили возможность формирования портфеля на инновационные препараты. Более того, для фармотрасли ввели особые условия – плюс два года льготного инвестиционного периода для существующих ставок, чтобы поддерживать клиническую часть с учетом специфики отрасли, — сообщил чиновник. — Документ о введении механизма кешбэка на инновации — компенсация затрат на первые в классе инновационные оригинальные препараты после их регистрации — почти готов, завершаем согласование в Минюсте РФ».

Кроме того, Минпромторг России дорабатывает возможность субсидирования затрат на 1 и 2 фазы клинических исследований, чтобы преодолеть «долину смерти» до 3 фазы исследований препаратов.

В Минпромторге России положительно оценивают динамику изменений по патентному праву за последние полтора года. «Это и решение конституционного суда, и успешно применяемые подходы ФАС России, и ожидания от передачи вопроса принудительных лицензий для более профильной экспертизы в суд по интеллектуальным правам, которые начнут реализовываться в следующем году. Все это позволит окончательно сформировать систему работы с интеллектуальной собственностью как главного инвестиционного стимула и прекратить многочисленные обсуждения перегибов рабочими инструментами», — резюмировал Дмитрий Галкин.