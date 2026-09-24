Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармвестник-ТВ
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Минтруд РФ предлагает сохранить нулевую квоту на иностранцев в аптеках

24.09.2026
14:10
ДинаКоблова
Минтруд РФ предлагает сохранить нулевую квоту на иностранцев в аптеках на 2027 год. Однако, как сообщили в СРО «Ассоциация независимых аптек», в трех регионах не будет полного запрета.
Фото: 123rf.com

Минтруд России разработал проект постановления об установлении на 2027 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими в России отдельные виды экономической деятельности. Документ проходит публичное обсуждение до 6 октября.

Среди прочих видов экономической деятельности предлагается установить квоту в размере 0% для торговли лекарствами в аптеках (код 47.73).

Вместе с тем, как сообщили «ФВ» в СРО «Ассоциация независимых аптек», документом предусмотрены и исключения. Так, в Краснодарском крае будет установлена квота в 10% фактической численности работников аптеки, в Челябинской области квота составит 15%, на территории Еврейской автономной области — 50%.

Впервые запрет на наем иностранцев в аптеках был принят в конце 2013 года и с тех пор неоднократно продлевался.

В Госдуме РФ предлагали ввести полный запрет на привлечение иностранных работников к наиболее чувствительным социальным сферам, в том числе — к розничной торговле лекарственными средствами. Однако ни одна из подобных инициатив не была принята.

В 2023 году «Ассоциация независимых аптек» просила правительство РФ разрешить аптекам брать на работу иностранных граждан для решения проблемы нехватки фармспециалистов. Но просьба не была удовлетворена.

Рекомендуем для вас

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Используются куки и рекомендательные технологии, которые обеспечивают корректную работу сайта

Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie.
С правилами применения рекомендаций можно ознакомиться по ссылке.