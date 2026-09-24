Минтруд РФ предлагает сохранить нулевую квоту на иностранцев в аптеках

Минтруд России разработал проект постановления об установлении на 2027 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими в России отдельные виды экономической деятельности. Документ проходит публичное обсуждение до 6 октября.

Среди прочих видов экономической деятельности предлагается установить квоту в размере 0% для торговли лекарствами в аптеках (код 47.73).

Вместе с тем, как сообщили «ФВ» в СРО «Ассоциация независимых аптек», документом предусмотрены и исключения. Так, в Краснодарском крае будет установлена квота в 10% фактической численности работников аптеки, в Челябинской области квота составит 15%, на территории Еврейской автономной области — 50%.

Впервые запрет на наем иностранцев в аптеках был принят в конце 2013 года и с тех пор неоднократно продлевался.

В Госдуме РФ предлагали ввести полный запрет на привлечение иностранных работников к наиболее чувствительным социальным сферам, в том числе — к розничной торговле лекарственными средствами. Однако ни одна из подобных инициатив не была принята.

В 2023 году «Ассоциация независимых аптек» просила правительство РФ разрешить аптекам брать на работу иностранных граждан для решения проблемы нехватки фармспециалистов. Но просьба не была удовлетворена.