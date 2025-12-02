Минздрав РФ включил в перечень ПКУ габапентин, баклофен и другие препараты

Минздрав РФ утвердил изменения в перечень лекарственных средств, которые подлежат предметно-количественному учету (ПКУ), опубликован приказ № 653н от 28.10.2025.

Изменения вносятся в приказ Минздрава России № 459н от 01.09.2023. В перечень ПКУ вошли лекарства со следующими МНН.

Прастерон (за исключением лекарственной формы суппозитории вагинальные). Препарат относится к группе половых гормонов и модуляторов половой системы и применяется у женщин в постменопаузе для лечения одного из проявлений вульвовагинальной атрофии — диспареунии.

Габапентин (лекарственные препараты) — это анальгезирующее противосудорожное средство, которое используют для лечения нейропатической боли и парциальных судорог у взрослых и детей.

Баклофен (за исключением лекарственной формы для интратекального введения) — миорелаксант центрального действия, который назначают при повышенном мышечном тонусе на фоне рассеянного склероза, при заболеваниях спинного мозга, церебральном параличе, менингите, черепно-мозговых травмах.

Дицикловерин + парацетамол (лекарственные препараты). Комбинацию спазмолитика дицикловерина с парацетамолом назначают при спазмах гладкой мускулатуры, головной и зубной боли, невралгии, миалгии.

Документ вступит в силу с 1 марта 2026 года и действует до 1 сентября 2030 года.

В 2023 году Минздрав РФ включил в перечень ПКУ препараты для медикаментозного аборта — мизопростол и мифепристон. Кроме того, в список подлежащих количественному учету препаратов добавили «Феназепам» и «Лирика».

Ранее эксперты высказали опасения о снижении доступности габапентина для пациентов, особенно в малых городах и сельской местности, из-за ограниченного числа аптек, имеющих лицензию на работу с лекарственными средствами ПКУ.