Минздрав РФ включил в перечень ПКУ габапентин, баклофен и другие препараты

02.12.2025
18:45
ДинаКоблова
Минздрав РФ расширил перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. В список вошел габапентин и другие лекарства.
Фото: 123rf.com

Минздрав РФ утвердил изменения в перечень лекарственных средств, которые подлежат предметно-количественному учету (ПКУ), опубликован приказ № 653н от 28.10.2025.

Изменения вносятся в приказ Минздрава России № 459н от 01.09.2023. В перечень ПКУ вошли лекарства со следующими МНН.

  • Прастерон (за исключением лекарственной формы суппозитории вагинальные). Препарат относится к группе половых гормонов и модуляторов половой системы и применяется у женщин в постменопаузе для лечения одного из проявлений вульвовагинальной атрофии — диспареунии.
  • Габапентин (лекарственные препараты) — это анальгезирующее противосудорожное средство, которое используют для лечения нейропатической боли и парциальных судорог у взрослых и детей.
  • Баклофен (за исключением лекарственной формы для интратекального введения) — миорелаксант центрального действия, который назначают при повышенном мышечном тонусе на фоне рассеянного склероза, при заболеваниях спинного мозга, церебральном параличе, менингите, черепно-мозговых травмах.
  • Дицикловерин + парацетамол (лекарственные препараты). Комбинацию спазмолитика дицикловерина с парацетамолом назначают при спазмах гладкой мускулатуры, головной и зубной боли, невралгии, миалгии.

Документ вступит в силу с 1 марта 2026 года и действует до 1 сентября 2030 года.

В 2023 году Минздрав РФ включил в перечень ПКУ препараты для медикаментозного аборта — мизопростол и мифепристон. Кроме того, в список подлежащих количественному учету препаратов добавили «Феназепам» и «Лирика».

Ранее эксперты высказали опасения о снижении доступности габапентина для пациентов, особенно в малых городах и сельской местности, из-за ограниченного числа аптек, имеющих лицензию на работу с лекарственными средствами ПКУ. 

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

