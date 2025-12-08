Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармПроекции 2026
ГлавнаяНовостиПроизводство

Новый метод лечения ВИЧ позволил 70% испытуемых отказаться от антиретровирусной терапии

08.12.2025
11:48
ВладимирЗаболотских
Шесть из десяти ВИЧ-инфицированных участников исследования смогли отказаться от антиретровирусных препаратов на несколько месяцев, еще один живет без них уже полтора года. Это стало возможно благодаря новой иммунотерапии, которую создали исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Фото: 123rf.com

Трехкомпонентная иммунотерапия обеспечила подавление ВИЧ у семи из десяти инфицированных участников I/II фазы клинического испытания (КИ) после прекращения приема антиретровирусной терапии (АРТ). Ее разработали исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF), которые опубликовали результаты своей работы в журнале Nature.

Пациенты сначала получили вакцину, которая содержала генетический материал для синтеза Gag — одного из ключевых белков, отвечающих за формирование защитной оболочки вируса. Также в препарат добавили интерлейкин-12, который подстегивает иммунную систему реагировать более интенсивно. Затем на 24-й и 34-й неделях им дважды вводили антитела (10-1074 и VRC07-523LS), способные блокировать размножение большинства разновидностей патогена. Последний этап — курс из десяти еженедельных инъекций лефитолимода (агонист TLR9), который реактивирует спящий вирус, делая его уязвимым для атаки антителами.

После отмены АРТ у шести испытуемых концентрация ВИЧ в крови держалась на низком уровне в течение нескольких месяцев. Еще один доброволец живет без медикаментозного лечения уже более полутора лет. В остальных случаях вирусная нагрузка быстро вернулась к прежним значениям.

Этот подход радикально отличается от стандартных методов лечения ВИЧ. В июне 2025 года американский регулятор одобрил Yeztugo (ленакапавир) компании Gilead Sciences — препарат для профилактики инфекции, который нужно вводить всего раз в полгода, но пожизненно. Вакцина же нацелена научить иммунитет удерживать вирус под контролем собственными силами, стремясь достичь функциональной ремиссии, при которой пропадает необходимость в постоянном использовании лекарств.

По данным Объединенной программы Организации объединенных наций по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) и Всемирной организации здравоохранения, на конец 2024 года в мире насчитывалось 40,8 млн людей с ВИЧ-положительным статусом, из них АРТ принимают 31,6 млн. За всю историю вирусом заразились 91,4 млн человек, из которых 44,1 млн умерли от связанных с иммунодефицитом заболеваний.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.