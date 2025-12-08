Новый метод лечения ВИЧ позволил 70% испытуемых отказаться от антиретровирусной терапии

Трехкомпонентная иммунотерапия обеспечила подавление ВИЧ у семи из десяти инфицированных участников I/II фазы клинического испытания (КИ) после прекращения приема антиретровирусной терапии (АРТ). Ее разработали исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF), которые опубликовали результаты своей работы в журнале Nature.

Пациенты сначала получили вакцину, которая содержала генетический материал для синтеза Gag — одного из ключевых белков, отвечающих за формирование защитной оболочки вируса. Также в препарат добавили интерлейкин-12, который подстегивает иммунную систему реагировать более интенсивно. Затем на 24-й и 34-й неделях им дважды вводили антитела (10-1074 и VRC07-523LS), способные блокировать размножение большинства разновидностей патогена. Последний этап — курс из десяти еженедельных инъекций лефитолимода (агонист TLR9), который реактивирует спящий вирус, делая его уязвимым для атаки антителами.

После отмены АРТ у шести испытуемых концентрация ВИЧ в крови держалась на низком уровне в течение нескольких месяцев. Еще один доброволец живет без медикаментозного лечения уже более полутора лет. В остальных случаях вирусная нагрузка быстро вернулась к прежним значениям.

Этот подход радикально отличается от стандартных методов лечения ВИЧ. В июне 2025 года американский регулятор одобрил Yeztugo (ленакапавир) компании Gilead Sciences — препарат для профилактики инфекции, который нужно вводить всего раз в полгода, но пожизненно. Вакцина же нацелена научить иммунитет удерживать вирус под контролем собственными силами, стремясь достичь функциональной ремиссии, при которой пропадает необходимость в постоянном использовании лекарств.

По данным Объединенной программы Организации объединенных наций по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) и Всемирной организации здравоохранения, на конец 2024 года в мире насчитывалось 40,8 млн людей с ВИЧ-положительным статусом, из них АРТ принимают 31,6 млн. За всю историю вирусом заразились 91,4 млн человек, из которых 44,1 млн умерли от связанных с иммунодефицитом заболеваний.