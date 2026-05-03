Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство РФ

— Распоряжение Правительства Российской Федерации № 942-р от 23.04.2026

Правительство РФ утвердило новый перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). В него вошли 206 МНН, которые поделили на две группы.

— Постановление Правительства Российской Федерации № 476 от 27.04.2026

Минтруд РФ будет устанавливать НМЦК для закупок у единственного поставщика индивидуальных средств реабилитации.

— Распоряжение Правительства Российской Федерации № 956-р от 27.04.2026

Правительство РФ расширило перечень подлежащих маркировке БАД, ветеринарных препаратов и спортивного питания. Фактически обязательная маркировка этих товаров аптечного ассортимента началась с 1 марта 2026 года.

Госдума РФ

— Законопроект № 1215377-8 о внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств»

В Госдуму РФ внесен законопроект о научных консультациях уполномоченного органа на всех этапах разработки и регистрации лекарственных средств. Предполагается, что он вступит в силу с 1 сентября 2026 года. О соответствующей норме отрасль просила много лет.

— Законопроект № 1218243-8 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части обязательного страхования профессиональной ответственности работников, управляющих дорогостоящими техническими средствами)»

В Госдуму РФ внесен законопроект об обязательном страховании профессиональной ответственности для работников, управляющих техникой стоимостью от 5 млн руб. Причина: материальная ответственность не покрывает ущерб, а страховщики используют регресс к сотрудникам.