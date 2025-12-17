Новости
Опрос показал зависимость рекомендации препарата от плана продаж

17.12.2025
16:32
ЕкатеринаПогонцева
Свыше трети опрошенных фармспециалистов отметили, что им приходится рекомендовать покупателям препараты, которые они не считают самыми лучшими. Более 54% скорее дали бы другую рекомендацию, если бы не были связаны обязательствами маркетинговых соглашений и планами продаж.
Фото: Екатерина Погонцева

Треть фармспециалистов работают в условиях внутреннего конфликта между профессиональной этикой (знанием о более эффективных/доступных аналогах) и корпоративной необходимостью. Система коммерческих стимулов вынуждает их корректировать свои рекомендации, такой вывод сделали аналитики «Ипсос Комкон» на основании результатов исследования PharmaQ (осень 2025 года). Об этом сообщил сопредседатель направления Healthcare компании, сопредседатель Координационного совета Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ) Олег Фельдман в ходе последнего в 2025 году заседания ассоциации, передает корреспондент «ФВ».

«Мне приходится рекомендовать препараты, которые не самые лучшие, на мой взгляд», — более 60% респондентов определенно/скорее не согласны с этим утверждением. «Если бы не было плана продаж, маркетинговых соглашений, мои рекомендации препаратов были бы другими» — с этим тезисом определенно/скорее не согласны 44% опрошенных, следует из опроса.

С другой стороны, растет лояльность россиян к назначению врачей, показало исследование HealthIndex компании «Ипсос Комкон». Почти 59% участников опроса отметили, что стараются покупать только те лекарства, которые порекомендовал им доктор. Среди представителей старшего поколения (59+) такой ответ дали 63,1% опрошенных.

rafm.jpg (130 KB)
«Лекарства можно принимать не только в случае болезни, но и для профилактики», — с этим тезисом согласились свыше 51% респондентов. Среди представителей поколения X (45—58) — 53,7%.

«Пациенты становятся более зрелыми, что крайне важно для фармацевтического рынка», — констатировал Олег Фельдман.

Повышается интерес к тому, что говорят/пишут врачи-блогеры: 16% населения подписаны хотя бы на одного инфлюенсера с медицинским образованием. Аналитики также обратили внимание на корреляцию приема БАД и подписки на врача-блогера, ранее сообщал «ФВ».

В исследовании PharmaQ приняли участие 1472 первостольника из 27 городов России, в HealthIndex — 5010 респондентов из 100+ городов.

