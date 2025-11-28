Президент подписал закон о смягчении условия применения НДС малым и средним бизнесом

Президент РФ Владимир Путин подписал закон № 425-ФЗ от 28.11.2025 о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. Снижение будет поэтапном:

с 2026 года порог составит 20 млн руб.,

с 2027 года — 15 млн руб.,

с 2028 года — 10 млн руб.

Для тех, кто впервые станет плательщиком НДС в 2026 году, ввели мораторий на штрафы за первичные нарушения.

В конце октября Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в первую и вторую часть Налогового кодекса РФ. Они подразумевали, что для компаний, работающих на упрощенной системе налогообложения (УСН), порог годовой выручки, вызывающий обязанность уплачивать НДС, снижается с 60 млн до 10 млн руб. Это решение должно было препятствовать дроблению бизнеса. Однако затем правительство РФ приняло решение о смягчении условия применения НДС малым и средним бизнесом.