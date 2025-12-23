Правительство РФ разрешило двум фармкомпаниям использовать патенты на семаглутид

Правительство РФ разрешило ООО «ПСК Фарма» использовать патенты датской фармкомпании Novo Nordisk для производства с международным непатентованным наименованием (МНН) семаглутид «в связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан», указано в распоряжении № 3931-р от 20.12.2025.

Речь идет о патентах:

№ 2434019 «Ацилированные glp-1 соединения»;

№ 2643515 «Дипептид, содержащий непротеиногенную аминокислоту»;

№ 2657573 «Применение долгодействующих пептидов glp-1»;

№ 2768283 «Семаглутид при сердечно-сосудистых состояниях»;

№ 2777600 «Композиции на основе glp-1 и пути их применения».

«ПСК Фарма» сможет использовать их без согласия Novo Nordisk до 31 декабря 2026 года включительно.

Также использовать указанные патенты на семаглутид до конца 2026 года разрешается компании ООО «Промомед Рус». Распоряжение № 3885-р от 19.12.2025 утвердило Правительство РФ.

Оба документа вступают в силу с 1 января 2026 года.

Ранее Правительство РФ выдало аналогичное разрешение компании «Герофарм».