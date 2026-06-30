Регулятор США одобрил первый препарат против тяжелой гипертриглицеридемии

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) зарегистрировало первый препарат, разработанный специально для лечения тяжелой формы гипертриглицеридемии, – Tryngolza (олезарсен/olezarsen) от компании Ionis Pharmaceuticals, сообщившей об этом в пресс-релизе.

При тяжелой гипертриглицеридемии уровень триглицеридов (нейтральных жиров) в крови превышает 500 мг/дл (при норме ниже 150). Это провоцирует воспаление поджелудочной железы, которое сопровождается мучительными болями в животе, требует продолжительного лечения в стационаре и может угрожать жизни. Ранее врачи назначали только рыбий жир и липидоснижающие средства, обеспечивающие скромное уменьшение количества триглицеридов на 10–20%. В США насчитывается около 3,6 млн человек, у которых диагностирована тяжелая гипертриглицеридемия, причем 500 тыс. находятся в группе особо высокого риска. В мире тяжелой формой метаболического заболевания страдают 0,18—1,14% населения.

Олезарсен — антисмысловой олигонуклеотид (ASO), блокирующий выработку аполипопротеина C-III (apoC-III). В норме этот белок сдерживает расщепление триглицеридов, а его ингибирование запускает каскад ферментативных реакций, приводящих к распаду жировых частиц в кровотоке.

В III фазе клинических испытаний (КИ) CORE и CORE2 подкожное введение 80 мг лекарства раз в месяц на протяжении полугода помогло снизить уровень триглицеридов на 72% по сравнению с плацебо, 50 мг — на 63%. Участники также имели на 85% меньший риск развития острого панкреатита — рекордный результат среди средств для этого показания. У 86% добровольцев концентрация триглицеридов опустилась ниже 500 мг/дл, у 54% — вернулась к норме.