Роспатент отменил все патенты на препарат от муковисцидоза «Трикафта»
Роспатент 21 июля опубликовал решение по возражению ООО «Медицинская исследовательская компания» («МИК») против выдачи патента на группу изобретений № 2734876, который принадлежит Vertex Pharmaceuticals. На решение обратило внимание издание Vademecum. Это последний патент, защищавший оригинальный препарат «Трикафта».
Патент, по которому вынесено решение, защищает формулу и соединения элексакафтора. Это один из компонентов комбинированного препарата от муковисцидоза, куда также входят ивакафтор и тезакафтор. Оригинальный препарат «Трикафта» выпускает Vertex Pharmaceuticals. Аналог в России «Трилексу» зарегистрировала аргентинская компания Tuteur, которую в РФ представляет «МИК».
Компания подала возражения против двух патентов в феврале 2023 года. В одном из них описана формула элексакафтора и его соединений — № 2734876 «Модулятор регулятора трансмембранной проводимости при муковисцидозе, фармацевтические композиции, способы лечения и способ получения указанного модулятора». Этот патент действовал только в Российской Федерации. Во втором патенте № 39280 речь шла только о соединениях элексакафтора, он выдан по правилам ЕАЭС.
Роспатент отказал «МИК» в удовлетворении возражений на эти патенты. Тогда компания обратилась в Суд по интеллектуальный правам. В июне 2025 года суд обязал Роспатент вновь рассмотреть возражения.
В феврале 2026 года Роспатент отменил действие патента № 39280, в июле — патента № 2734876. Согласно тексту решения, в описании к оспариваемому патенту не представлены данные о получении и наличии необходимой биологической активности у нескольких групп предложенных в патенте соединений. Поэтому эти соединения не соответствуют как требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (пп.2 п.2 ст.1375 Гражданского кодекса), так и условию патентоспособности «промышленная применимость».
|В сентябре 2023 года ООО «МИК» получило принудительные лицензии на изобретения, которые используются для производства препарата от муковисцидоза элексакафтор + тезакафтор + ивакафтор/ивакафтор. «Трикафта» защищена 12 патентами до июля 2038 года. Лицензии выданы на десять патентов, тем не менее «МИК» продает свой дженерик на рынке России. Принудительные лицензии на изобретения Vertex Pharmaceuticals были выданы на два года, то есть до сентября 2025 года. «МИК» в апреле 2025 года подала новый иск, где просила выдать лицензию уже до конца срока патента. Суд удовлетворил этот иск.
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