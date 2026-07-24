Роспатент отменил все патенты на препарат от муковисцидоза «Трикафта»

Роспатент 21 июля опубликовал решение по возражению ООО «Медицинская исследовательская компания» («МИК») против выдачи патента на группу изобретений № 2734876, который принадлежит Vertex Pharmaceuticals. На решение обратило внимание издание Vademecum. Это последний патент, защищавший оригинальный препарат «Трикафта».

Патент, по которому вынесено решение, защищает формулу и соединения элексакафтора. Это один из компонентов комбинированного препарата от муковисцидоза, куда также входят ивакафтор и тезакафтор. Оригинальный препарат «Трикафта» выпускает Vertex Pharmaceuticals. Аналог в России «Трилексу» зарегистрировала аргентинская компания Tuteur, которую в РФ представляет «МИК».

Компания подала возражения против двух патентов в феврале 2023 года. В одном из них описана формула элексакафтора и его соединений — № 2734876 «Модулятор регулятора трансмембранной проводимости при муковисцидозе, фармацевтические композиции, способы лечения и способ получения указанного модулятора». Этот патент действовал только в Российской Федерации. Во втором патенте № 39280 речь шла только о соединениях элексакафтора, он выдан по правилам ЕАЭС.

Роспатент отказал «МИК» в удовлетворении возражений на эти патенты. Тогда компания обратилась в Суд по интеллектуальный правам. В июне 2025 года суд обязал Роспатент вновь рассмотреть возражения.

В феврале 2026 года Роспатент отменил действие патента № 39280, в июле — патента № 2734876. Согласно тексту решения, в описании к оспариваемому патенту не представлены данные о получении и наличии необходимой биологической активности у нескольких групп предложенных в патенте соединений. Поэтому эти соединения не соответствуют как требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (пп.2 п.2 ст.1375 Гражданского кодекса), так и условию патентоспособности «промышленная применимость».