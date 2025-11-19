Роспотребнадзор утвердил критерии для блокировки сайтов с незаконной продажей БАД

Роспотребнадзор утвердил критерии для выявления сайтов, через которые торгуют запрещенными биодобавками. Такие страницы в интернете будут вноситься в реестр запрещенной информации. Приказ № 768 от 01.11.2025 опубликован на портале правовой информации.

Сайты будут запрещены в случае, если в них есть информация:

с предложениями о торговле (включая дистанционную) БАД, не прошедших государственную регистрацию;

с предложениями о розничной торговле БАД, являющимися опасными в соответствии с законодательством РФ;

о содержании в составе БАД нормируемых веществ в количествах, не соответствующих установленным в соответствии с законодательством России значениям;

с предложениями о торговле БАД (включая дистанционную) под видом пищевых добавок.

С 1 сентября медицинские работники вправе назначать зарегистрированные БАД при наличии у пациентов показаний к их применению. Новые правила оборота биодобавок закреплены в законе № 150-ФЗ от 07.06.2025. Перечень таких БАД будет утвержден Минздравом РФ по согласованию с Роспотребнадзором. Он сформируется на основе критериев качества и эффективности — проект документа ранее был опубликован Минздравом РФ для общественного обсуждения.

Ранее правительство включило требования, связанные с назначением БАД, в сферу государственного контроля. По словам эксперта, принятие постановления является логичным шагом в свете предоставления врачам права назначать их пациентам.