Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Роспотребнадзор утвердил критерии для блокировки сайтов с незаконной продажей БАД

19.11.2025
14:08
ДинаКоблова
Утверждены критерии для блокировки сайтов, через которые незаконно торгуют биодобавками. Документ позволяет вносить в реестр запрещенной информации интернет-ресурсы, продающие незарегистрированные БАД или не предоставляющие данных о производителе. 
Фото: 123rf.com

Роспотребнадзор утвердил критерии для выявления сайтов, через которые торгуют запрещенными биодобавками. Такие страницы в интернете будут вноситься в реестр запрещенной информации. Приказ № 768 от 01.11.2025 опубликован на портале правовой информации.

Сайты будут запрещены в случае, если в них есть информация:

  • с предложениями о торговле (включая дистанционную) БАД, не прошедших государственную регистрацию;
  • с предложениями о розничной торговле БАД, являющимися опасными в соответствии с законодательством РФ;
  • о содержании в составе БАД нормируемых веществ в количествах, не соответствующих установленным в соответствии с законодательством России значениям;
  • с предложениями о торговле БАД (включая дистанционную) под видом пищевых добавок.

С 1 сентября медицинские работники вправе назначать зарегистрированные БАД при наличии у пациентов показаний к их применению. Новые правила оборота биодобавок закреплены в законе № 150-ФЗ от 07.06.2025.

Перечень таких БАД будет утвержден Минздравом РФ по согласованию с Роспотребнадзором. Он сформируется на основе критериев качества и эффективности — проект документа ранее был опубликован Минздравом РФ для общественного обсуждения.

Ранее правительство включило требования, связанные с назначением БАД, в сферу государственного контроля. По словам эксперта, принятие постановления является логичным шагом в свете предоставления врачам права назначать их пациентам.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.