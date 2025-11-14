Росздравнадзор поменял решение по вендинговым аппаратам. Об этом говорится в ответе на запрос Союза операторов торговых автоматов (СОТА) за подписью начальника Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Георгием Соколовым (есть в распоряжении «ФВ»).

В сентябре Росздравнадзор направил в территориальные органы письмо о недопустимости продаж медизделий и лекарств через вендинговые аппараты.

«Согласно п.7 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 2463 от 31.12.2020, при осуществлении розничной торговли в месте нахождения потребителя вне торговых объектов путем непосредственного ознакомления потребителя с товаром (на дому, по месту работы и учебы, на транспорте, на улице и в иных местах) не допускается продажа лекарственных препаратов и медицинских изделий», — было сказано в письме, направленном службой в терорганы.

Это письмо по решению Росздравнадзора было «отменено в части обращения медицинских изделий». О возможности реализации с помощью вендинга лекарственных препаратов уточнений не поступало.

Разъяснения связаны с «многочисленными запросами от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам реализации медицинских изделий и лекарственных средств через вендинговые аппараты», отмечалось в документе.

В СОТА поблагодарили коллег из Минздрава России и Росздравнадзора за оперативное детальное изучение вопроса о реализации медизделий в торговых автоматах.

«Внедрение и использование технологий автоматизированного сервиса позволяют, на наш взгляд, решить две важные проблемы — дефицит кадров и удовлетворение неотложного спроса (к примеру, на медицинские маски, контактные линзы) в месте его возникновения», — прокомментировал «ФВ» решение надзорного органа председатель правления союза Иван Попов.

Он добавил, что при этом важно не допускать дополнительных рисков для потребителя.

По состоянию на сентябрь 2025 года, в России работали более 1 тыс. автоматов по продаже контактных линз. Через них в прошлом году было продано более 500 тыс. упак. контактных линз и растворов для их очистки и хранения, сообщили в СОТА.