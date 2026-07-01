RWB приобрел мажоритарную долю в «Еаптеке»

Сеть «Еаптека» вошла в состав группы RWB (ООО «РВБ», объединенная компания Wildberries & Russ), сообщили в пресс-службе компании. Какая доля была приобретена, в RWB не раскрывают, уточняя, что она мажоритарная. Стоимость сделки также не раскрывается. СМИ со ссылкой на экспертов пишут о 7 млрд руб. Источник «ФВ» на рынке оценивает диапазон сделки гораздо выше: 40—60 млрд руб.

Присоединение к экосистеме RWB этого игрока фармацевтического рынка позволит компании существенно нарастить ассортиментную матрицу лекарств и товаров для здоровья на платформе. Также сделка обеспечит RWB партнерством с более чем 25 тыс. аптек для выдачи заказанных на платформе товаров, отмечают в пресс-службе.

«Цифровая платформа здоровья, которую мы создаем, объединит в себе медицинский и фармацевтический маркетплейсы, и присоединение «Еаптеки» к нашей экосистеме – новый шаг к реализации этих планов. Продажа лекарств и товаров для здоровья уже доступна на Wildberries, однако благодаря объединению экспертизы мы рассчитываем существенно расширить как ассортимент товаров на площадке, так и доступ покупателей к лекарственным препаратам. Партнеры же – производители фармпрепаратов – получат новые возможности инфраструктуры «RWB Здоровье» для контакта со своим потребителем», – отметила управляющий директор «RWB Здоровье» Анастасия Карпова.

Соглашение о приобретении «Еаптеки» группой RWB было достигнуто в ходе реализации партнерства, в рамках которого на Wildberries с августа прошлого года стала доступна возможность покупки через платформу препаратов, БАД, медтехники, косметических средств и других позиций из сети.

«RWB очень серьезно подошел к вопросу захода на фармрынок. Значительно увеличил свои компетенции в фарме с помощью привлечения сильной команды из «Эркафарма». Поэтому я ожидаю, что дело не ограничится только покупкой «Еаптеки». Думаю, нас может ожидать сильный рывок нового игрока фармрынка», — считает гендиректор Retailing consult Игорь Головко.

О подготовке сделки «ФВ» писал год назад. Тогда эксперты отмечали, что при ее закрытии Wildberries станет крупнейшим игроком, существенно усилив свое присутствие на фармрынке по сравнению с Ozon и Яндексом. В пресс-службе RWB ранее говорили, что «Еаптека» является партнером и осуществляет продажи через Wildberries».

В 2020–2021 годах Сбер и структуры «Р-Фарм» приобрели по 45% в «Еаптеке». Позднее оставшуюся часть приобрела международная компания «Амсел», ранее принадлежащая бывшему собственнику компании «Р-Фарм» Алексею Репику (вышел из состава владельцев «Р-Фарм Холдинга» в 2022 году). В сентябре 2025 года стало известно, что Сбер вышел из капитала. Как говорили источники «ФВ», таким образом готовилась почва для продажи «Еаптеки».