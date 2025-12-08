Новости
СамГМУ получил лицензию на производство клеточных продуктов для CAR-T-терапии

08.12.2025
16:54
Отделновостей
Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) Минздрава России получил лицензию Росздравнадзора на производство средств для адаптивной иммунотерапии — персонализированных CAR-T-клеток. Начало производства инновационных клеточных продуктов запланировано на 2026 год.
Фото: samsmu.ru

«Это важный этап создания в России полного цикла разработки и производства современных клеточных продуктов для лечения онкогематологических пациентов, исчерпавших возможности стандартной терапии. CAR-T/NK-терапия является одним из единичных методов, способных привести к полному излечению пациентов с определенными онкогематологическими заболеваниями. Реализация проекта позволит повысить общую выживаемость таких больных в два раза, снизить смертность и зависимость от дорогостоящего импорта», — сообщили в пресс-службе СамГМУ.

В отделениях госпитальной терапии клиник СамГМУ был использован новый метод лечения с применением NK-клеточной терапии у больных с множественной миеломой, который показал 80%-ную эффективность, а также отсутствие побочных реакций и серьезных нежелательных явлений.

CAR-T-терапия — это революционный метод лечения онкогематологических заболеваний. Для создания препарата используются собственные иммунные клетки пациента, которые подвергаются генетической модификации: в Т-лимфоциты внедряется химерный антигенный рецептор, способный распознавать опухолевую мишень и тем самым уничтожать опухолевые клетки.  

Всего в перечень медицинских организаций, которые могут изготавливать и применять биотехнологические лекарственные препараты (БТЛП) для CAR-T-терапии входит 19 учреждений.

В 2021 году в США и Евросоюзе одобрили первую CAR-T-клеточную терапию от множественной миеломы от компании Bristol-Myers Squibb. Препарат Abecma разрабатывался компанией совместно с Bluebird Bio, Bristol-Myers получила на него права с приобретением Celgene в 2019 году. Препарат представляет собой терапию, направленную на B-клеточный антиген созревания (BCMA), которая применяется для лечения взрослых пациентов с рецидивирующей и рефрактерной множественной миеломой.

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

