Слухи о слиянии AstraZeneca и Bristol-Myers Squibb не подтвердились

AstraZeneca и Bristol-Myers Squibb (BMS) не ведут никаких переговоров о слиянии. Агентство Reuters узнало об этом от осведомленного источника из руководящего состава, который сообщил, что компании никогда не рассматривали возможность заключения соглашения.

Еще один источник Reuters утверждает, что переговоры между ними имели место ранее, но сейчас приостановлены. По его словам, в случае реальной сделки подобного масштаба британские законы о борьбе с рыночными манипуляциями вынудили бы их обнародовать информацию.

Ранее газета Financial Times написала о возможном объединении фармацевтических корпораций. Сделка стала бы крупнейшей в истории отрасли и привела бы к появлению компании с рыночной капитализацией в 400 млрд долл.

Официально ни одна из сторон не подтвердила и не опровергла информацию напрямую. Оба фармгиганта отказались комментировать запросы СМИ.

Публикация спровоцировала резкое снижение стоимости акций AstraZeneca — почти на 9%. Последний раз они падали так сильно только в 2020 году. Инвесторы усомнились в стратегической целесообразности этого решения для британо-шведского концерна, который на протяжении последних 14 лет остается одним из лидеров фармрынка под руководством Паскаля Сорио. Ценные бумаги BMS при этом почти не изменились в цене. После опровержения слухов котировки AstraZeneca выросли на 6%, тогда как BMS — просели примерно на 3%.

Аналитики с самого начала указывали на серьезное препятствие для гипотетического слияния — прямую конкуренцию онкопрепаратов производителей. Флагманский иммунотерапевтический препарат «Опдиво» (ниволумаб), принадлежащий BMS, и «Имфинзи» (дурвалумаб) от AstraZeneca — ингибиторы контрольных точек иммунитета, которые применяются при одних и тех же видах рака и почти неизбежно привлекли бы внимание антимонопольных регуляторов.