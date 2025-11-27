Суд отменил решение ФАС России по делу о недобросовестной конкуренции на рынке бозутиниба

Апелляционный суд отменил решение ФАС России по делу фармкомпании «АксельФарм». Ранее антимонопольная служба признала введение в гражданский оборот до истечения патента препарата «Бозутиниб» недобросовестной конкуренцией и обязала перечислить в федеральный бюджет весь доход, полученный от его реализации, — 40,5 млн руб. Постановление суда (резолютивная часть) опубликовано в системе «Мой арбитр».

Поставщик оригинального препарата, продолжающий работать в Российской Федерации, обратился в ФАС России с заявлением о недобросовестных действиях со стороны конкурента, ранее писал «ФВ». Служба признала «АксельФарм» нарушившей Закон о защите конкуренции и выдала предписание о перечислении в бюджет 40,5 млн руб. Компания обжаловала решение и предписание службы в судебном порядке. Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ФАС России.

В оспариваемом решении антимольнольной службы отражено, что в настоящее время «АксельФарм» имеет возможность установить более низкую цену на препарат «Бозутиниб» (МНН бозутиниб) за счет отсутствия издержек на разработку, исследование и регистрацию референтного лекарственного препарата, что может обеспечить победу на закупочных процедурах и получение большей имущественной выгоды, констатировал суд.

«В связи с чем «АксельФарм» занял значительно большую долю рынка, чем мог бы рассчитывать при соблюдении норм ГК РФ при введении в гражданский оборот препарата, учитывая то, что он не был бы единственным хозяйствующим субъектом, вводящим в гражданский оборот дженерик. Так, в настоящее время в реестре лекарственных препаратов опубликована информация о зарегистрированных (на дату истечения срока правовой охраны патента) компаниями «Промомед Рус» и «ИИХР» препаратах с бозутинибом, которые не вводились в оборот ввиду наличия правовой охраны действующего вещества», — говорится в судебном акте Арбитражного суда Москвы.

Девятый арбитражный апелляционный суд решение первой инстанции отменил и полностью удовлетворил требования компании «АксельФарм»: решение и предписание ФАС России от 20 ноября 2024 года признаны незаконными. Судебный акт в полном объеме пока не опубликован.