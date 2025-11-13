Суд приговорил замглавы Депздрава Орловской области к трем годам колонии

Советский районный суд Орла огласил приговор заместителю руководителя Департамента здравоохранения Орловской области Светлане Жировой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ). Ей назначили три года колонии, передает ТАСС из зала суда.

В ходе заседания приняли решение передать гражданский иск областной прокуратуры о взыскании со Светланы Жировой 46,7 млн руб. ущерба в отдельное судопроизводство. Наложенный ранее арест на квартиру обвиняемой сохраняется до исполнения решения суда.

Кроме того, по решению суда Светлана Жирова в течение 2,5 лет не имеет права занимать должности в госорганах, органах местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий.

Ранее гособвинение запросило Светлане Жировой семь лет колонии с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на три года.

С 2019 по 2022 год Светлана Жирова для создания видимости освоения бюджетных средств, выделенных на льготное лекобеспечение жителей Орловской области, организовала закупку препаратов без учета сведений об их фактической потребности. Так, закупленные на более 46,7 млн руб. лекарства оказались невостребованными, и их срок годности истек.

Ее действия привели к ущербу федеральному и региональному бюджетам, а также к нарушению прав жителей региона на получение медпомощи.