Teva удалила более 200 патентов из реестра FDA под давлением антимонопольного регулятора

Под давлением Федеральной торговой комиссии США (FTC) Teva Pharmaceutical обратилась к Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с просьбой удалить более 200 патентов из Orange Book («Оранжевой книги», названной так из-за ярко‑оранжевой обложки ее первого издания) — официального реестра одобренных препаратов и связанных с ними патентов. Об этом говорится в пресс-релизе антимонопольного ведомства.​

Теперь производители дженериков смогут представить на рынке дешевые аналоги более 30 лекарств израильской фармацевтической компании, отмечается в сообщении. Среди них — средства для лечения астмы, диабета, хронической обструктивной болезни легких и шприц-ручки с эпинефрином.

FTC проводит кампанию против подобных злоупотреблений с 2023 года — производители вносят в реестр фиктивные или несоответствующие требованиям патенты (например, на упаковку медикаментов, а не их ингредиенты), что препятствует выходу дженериков и продлевает монополию фармгигантов на 30 месяцев. За последние полтора года — в ноябре 2023-го и апреле 2024-го — регулятор оспорил сотни патентов шести крупнейших представителей отрасли: AbbVie, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, GSK, Teva и Novo Nordisk.

В отличие от большинства корпораций, которые согласились убрать записи, Teva решила отстаивать свои права на интеллектуальную собственность. Однако в июне 2024 года федеральный суд признал незаконными патенты Teva на ингаляторы. Указывалось, что в Orange Book могут включаться только активное вещество, его формула или метод применения препарата.

Действия FTC отражают общий курс администрации Дональда Трампа по снижению цен на лекарства, официально закрепленный в майском указе президента.