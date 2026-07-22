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Топ-12 российских спонсоров клинических исследований по итогам первого полугодия

22.07.2026
10:56
ЕкатеринаПогонцева
В тройке лидеров по числу клинических исследований в первом полугодии 2026 года произошли изменения. Московский эндокринный завод вошел в тройку за самый заметный прирост в абсолютных числах: +11 КИ.
Фото: 123rf.com

Топ-3 российских спонсоров по количеству полученных разрешений на проведение клинических исследований в первом полугодии 2026 года претерпел изменения. Московский эндокринный завод занял третью строку, показав самый заметный прирост (+183%) в абсолютных числах — с 6 до 11. Такие данные приводятся в отчете аналитиков ООО «Статэндокс», составленном по данным ГРЛС (имеется в распоряжении «ФВ»).

«Самый заметный прирост в абсолютных числах дал Московский эндокринный завод. При этом 16 из 17 полученных им разрешений — это КИ биоэквивалентности. Почти все протоколы заявлены под внутренними кодами: кветиапин, лоратадин, ондансетрон, ипидакрин, комбинированные препараты. Предприятие выходит из узкой исторической специализации в широкий дженериковый портфель, и это согласуется с его инвестициями в собственную лабораторную базу», — прокомментировал «ФВ» итоги полугодия директор по управлению качеством «Статэндокс», доцент кафедры биохимии им. Т.Т. Березова Медицинского института РУДН Александр Солодовников.

Топ-12 российских спонсоров по числу полученных разрешений на проведение КИ в первом полугодии 2026 года

Компания

I пол. 2025

I пол. 2026

Динамика, %

Амедарт

16

25

+56

Велфарм Групп

15

23

+53

Московский эндокринный завод

6

17

+183

ГК «Озон Фармацевтика»

15

11

–27

ГК «Фармстандарт»

8

10

+25

ПСК Фарма

8

9

+13

Биокад

7

9

+29

Акрихин

2

8

+300

ГК «Фармасинтез»

9

7

–22

АВВА Рус

1

6

+500

Р-Фарм

7

3

–57

Изварино Фарма

5

1

–80
Данные: ГРЛС и собственная аналитика ООО «Статэндокс» с применением ПО PharmaDocker

По словам эксперта, «Амедарт» третье полугодие подряд остается крупнейшим индивидуальным спонсором (из семи разрешений на исследования биоэквивалентности модуляторов трансмембранного регулятора муковисцидоза, выданных Минздравом РФ в анализируемый период, пять принадлежат этой компании, сообщал «ФВ»). «Велфарм» — на втором месте.

«Три компании, у которых в первом полугодии 2025 года было по пять-шесть разрешений, в отчетном периоде не получили ни одного, — подытожил Александр Солодовников. — Я сознательно не называю это уходом с рынка. Год назад ГК «Промомед» в первом полугодии не получила ни одного разрешения, а по итогам года у нее было 13, все они были выданы во втором полугодии. Подача заявлений в течение 12 месяцев распределена крайне неравномерно. Так что судить корректно можно только по полному году».

Читать материал полностью

21.07.2026
Обзор выданных разрешений на проведение клинических исследований
В июне 2026 года
Фармацевтический вестник №8 (1197) / 2026

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