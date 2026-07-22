Топ-12 российских спонсоров клинических исследований по итогам первого полугодия

Топ-3 российских спонсоров по количеству полученных разрешений на проведение клинических исследований в первом полугодии 2026 года претерпел изменения. Московский эндокринный завод занял третью строку, показав самый заметный прирост (+183%) в абсолютных числах — с 6 до 11. Такие данные приводятся в отчете аналитиков ООО «Статэндокс», составленном по данным ГРЛС (имеется в распоряжении «ФВ»).

«Самый заметный прирост в абсолютных числах дал Московский эндокринный завод. При этом 16 из 17 полученных им разрешений — это КИ биоэквивалентности. Почти все протоколы заявлены под внутренними кодами: кветиапин, лоратадин, ондансетрон, ипидакрин, комбинированные препараты. Предприятие выходит из узкой исторической специализации в широкий дженериковый портфель, и это согласуется с его инвестициями в собственную лабораторную базу», — прокомментировал «ФВ» итоги полугодия директор по управлению качеством «Статэндокс», доцент кафедры биохимии им. Т.Т. Березова Медицинского института РУДН Александр Солодовников.

Топ-12 российских спонсоров по числу полученных разрешений на проведение КИ в первом полугодии 2026 года

Компания I пол. 2025 I пол. 2026 Динамика, % Амедарт 16 25 +56 Велфарм Групп 15 23 +53 Московский эндокринный завод 6 17 +183 ГК «Озон Фармацевтика» 15 11 –27 ГК «Фармстандарт» 8 10 +25 ПСК Фарма 8 9 +13 Биокад 7 9 +29 Акрихин 2 8 +300 ГК «Фармасинтез» 9 7 –22 АВВА Рус 1 6 +500 Р-Фарм 7 3 –57 Изварино Фарма 5 1 –80

Данные: ГРЛС и собственная аналитика ООО «Статэндокс» с применением ПО PharmaDocker

По словам эксперта, «Амедарт» третье полугодие подряд остается крупнейшим индивидуальным спонсором (из семи разрешений на исследования биоэквивалентности модуляторов трансмембранного регулятора муковисцидоза, выданных Минздравом РФ в анализируемый период, пять принадлежат этой компании, сообщал «ФВ»). «Велфарм» — на втором месте.