Топ-12 российских спонсоров клинических исследований по итогам первого полугодия
Топ-3 российских спонсоров по количеству полученных разрешений на проведение клинических исследований в первом полугодии 2026 года претерпел изменения. Московский эндокринный завод занял третью строку, показав самый заметный прирост (+183%) в абсолютных числах — с 6 до 11. Такие данные приводятся в отчете аналитиков ООО «Статэндокс», составленном по данным ГРЛС (имеется в распоряжении «ФВ»).
«Самый заметный прирост в абсолютных числах дал Московский эндокринный завод. При этом 16 из 17 полученных им разрешений — это КИ биоэквивалентности. Почти все протоколы заявлены под внутренними кодами: кветиапин, лоратадин, ондансетрон, ипидакрин, комбинированные препараты. Предприятие выходит из узкой исторической специализации в широкий дженериковый портфель, и это согласуется с его инвестициями в собственную лабораторную базу», — прокомментировал «ФВ» итоги полугодия директор по управлению качеством «Статэндокс», доцент кафедры биохимии им. Т.Т. Березова Медицинского института РУДН Александр Солодовников.
Топ-12 российских спонсоров по числу полученных разрешений на проведение КИ в первом полугодии 2026 года
|
Компания
|
I пол. 2025
|
I пол. 2026
|
Динамика, %
|
Амедарт
|
16
|
25
|
+56
|
Велфарм Групп
|
15
|
23
|
+53
|
Московский эндокринный завод
|
6
|
17
|
+183
|
ГК «Озон Фармацевтика»
|
15
|
11
|
–27
|
ГК «Фармстандарт»
|
8
|
10
|
+25
|
ПСК Фарма
|
8
|
9
|
+13
|
Биокад
|
7
|
9
|
+29
|
Акрихин
|
2
|
8
|
+300
|
ГК «Фармасинтез»
|
9
|
7
|
–22
|
АВВА Рус
|
1
|
6
|
+500
|
Р-Фарм
|
7
|
3
|
–57
|
Изварино Фарма
|
5
|
1
|
–80
Данные: ГРЛС и собственная аналитика ООО «Статэндокс» с применением ПО PharmaDocker
По словам эксперта, «Амедарт» третье полугодие подряд остается крупнейшим индивидуальным спонсором (из семи разрешений на исследования биоэквивалентности модуляторов трансмембранного регулятора муковисцидоза, выданных Минздравом РФ в анализируемый период, пять принадлежат этой компании, сообщал «ФВ»). «Велфарм» — на втором месте.
«Три компании, у которых в первом полугодии 2025 года было по пять-шесть разрешений, в отчетном периоде не получили ни одного, — подытожил Александр Солодовников. — Я сознательно не называю это уходом с рынка. Год назад ГК «Промомед» в первом полугодии не получила ни одного разрешения, а по итогам года у нее было 13, все они были выданы во втором полугодии. Подача заявлений в течение 12 месяцев распределена крайне неравномерно. Так что судить корректно можно только по полному году».
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