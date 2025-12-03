ТОР15 зарубежных фармкомпаний в III квартале
В III квартале подтвердился ключевой тренд этого года: рынком движут инновации в лечении диабета и ожирения. «ФВ» проанализировал финансовые отчеты крупнейших фармацевтических компаний мира, выделив 15 лидеров.
ТОР3 по величине выручки
Первое место традиционно у Johnson & Johnson (J&J). На вторую строчку вырвалась Eli Lilly благодаря препаратам на основе тирзепатида (Mounjaro и Zepbound), которые дали мощный импульс развития как для самой корпорации, так и для индустрии в целом. Тройку замкнула MSD (Merck&Co. — в США и Канаде).
ТОР3 по темпам роста продаж
Всех обогнала Eli Lilly — ее доходы взлетели на 54%, до 17,6 млрд долл., по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Недавно капитализация пробила отметку в 1 трлн долл.
Вторая по этому показателю — Amgen, чьи квартальные продажи увеличились на 12%. С июля по сентябрь производителю удалось заработать 9,6 млрд долл. Этому способствовала возросшая популярность средства для снижения уровня холестерина «Репата». Приятным сюрпризом также стал неожиданно высокий спрос на «Пролиа» — лекарство от остеопороза, которое долгие годы удерживает первенство в своем сегменте вопреки истечению патентной защиты и выходу биоаналогов (например, от Sandoz и Celltrion).
Третью позицию в рейтинге разделили сразу три игрока: AstraZeneca (15,2 млрд долл.), Novo Nordisk (11,3 млрд долл.) и Vertex Pharmaceuticals (3,1 млрд долл.). Их рост составил 11%.
ТОР3 по чистой прибыли
Eli Lilly снова отличилась — 5,6 млрд долл. Следом за ней идут J&J (5,2 млрд долл.) и Novartis (3,9 млрд долл.).
ТОР5 препаратов по объему продаж
«Китруда» (пембролизумаб) — 7,4 млрд долл. (+17% год к году)
«Золотой стандарт» в лечении рака. Продолжает получать новые показания и наращивать конкурентное преимущество.
Mounjaro (тирзепатид) — 6,5 млрд долл. (+109%)
Медикамент с самым высоким темпом роста продаж в истории. Его появление ознаменовало новую эру в борьбе с диабетом 2-го типа.
«Скайризи» (рисанкизумаб) — 4,7 млрд долл. (+47%)
Новый флагман — AbbVie, нивелирующий падение продаж «Хумиры». Скачок продаж обеспечен его эффективностью в лечении псориаза и других аутоиммунных заболеваний.
«Оземпик» (семаглутид) — 4,6 млрд долл. (+9%)
Еще одно популярное противодиабетическое средство. Сохраняет стабильный рост, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны Mounjaro.
«Дупиксент» (дупилумаб) — 4,2 млрд долл. (+26%)
Биологический препарат, который произвел революцию в лечении атопического дерматита и бронхиальной астмы. Остается ключевым активом Sanofi.
ТОР15 фармкомпаний по итогам III квартала 2025 года
Компания
Выручка, млрд долл.
Динамика относительно
Чистая прибыль, млрд долл.
Препараты с самыми большими объемами продаж, млрд долл.
J&J
24,0
6,8% ↑
5,2
«Дарзалекс» (даратумумаб, миелома) — 3,7 (22% ↑)
Eli Lilly
17,6
54% ↑
5,6
Mounjaro (тирзепатид, диабет 2-го типа) — 6,5 (109% ↑)
MSD
17,3
4% ↑
3,2
«Китруда» (пембролизумаб, различные виды рака) — 7,4 (17% ↑)
Roche
17,0
7% ↑
3,1
«Окревус» (окрелизумаб, рассеянный склероз) — 1,8 (9% ↑)
Pfizer
16,7
6,5% ↓
3,5
«Эликвис» (апиксабан, тромбозы) — 2,0 (22% ↑)
AbbVie
15,8
9,1% ↑
3,3
«Скайризи» (рисанкизумаб, псориаз) — 4,7 (47% ↑)
AstraZeneca
15,2
11% ↑
3,8
«Фарсига» (дапаглифлозин, диабет и болезнь почек) — 2,1 (11% ↑)
Novartis
13,9
8% ↑
3,9
«Энтресто» (сакубитрил + валсартан, сердечная недостаточность) — 1,9 (1% ↓)
Sanofi
13,5
7% ↑
3,0
«Дупиксент» (дупилумаб, дерматит и астма) — 4,2 (26% ↑)
Bristol-Myers Squibb
12,2
3,2% ↑
2,2
«Эликвис» (апиксабан, тромбозы) — 3,8 (25% ↑)
GSK
11,5
7,5% ↑
2,4
«Шингрикс» (вакцина от опоясывающего лишая) — 1,1 (13% ↑)
Novo Nordisk
11,3
11% ↑
3,0
«Оземпик» (семаглутид, диабет 2-го типа) — 4,6 (9% ↑)
Amgen
9,6
12% ↑
3,2
«Пролиа» (деносумаб, остеопороз) — 1,1 (9% ↑)
Gilead Sciences
7,8
3% ↑
3,1
«Биктарви» (биктегравир, ВИЧ) — 3,7 (6% ↑)
Vertex
3,1
11% ↑
1,3
«Трикафта» (элексакафтор + тезакафтор, муковисцидоз) — 2,7 (18% ↑)
Источник: квартальные финансовые отчеты
