ТОР15 зарубежных фармкомпаний в III квартале

В III квартале подтвердился ключевой тренд этого года: рынком движут инновации в лечении диабета и ожирения. «ФВ» проанализировал финансовые отчеты крупнейших фармацевтических компаний мира, выделив 15 лидеров.

ТОР3 по величине выручки

Первое место традиционно у Johnson & Johnson (J&J). На вторую строчку вырвалась Eli Lilly благодаря препаратам на основе тирзепатида (Mounjaro и Zepbound), которые дали мощный импульс развития как для самой корпорации, так и для индустрии в целом. Тройку замкнула MSD (Merck&Co. — в США и Канаде).

ТОР3 по темпам роста продаж

Всех обогнала Eli Lilly — ее доходы взлетели на 54%, до 17,6 млрд долл., по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Недавно капитализация пробила отметку в 1 трлн долл.

Вторая по этому показателю — Amgen, чьи квартальные продажи увеличились на 12%. С июля по сентябрь производителю удалось заработать 9,6 млрд долл. Этому способствовала возросшая популярность средства для снижения уровня холестерина «Репата». Приятным сюрпризом также стал неожиданно высокий спрос на «Пролиа» — лекарство от остеопороза, которое долгие годы удерживает первенство в своем сегменте вопреки истечению патентной защиты и выходу биоаналогов (например, от Sandoz и Celltrion).



Третью позицию в рейтинге разделили сразу три игрока: AstraZeneca (15,2 млрд долл.), Novo Nordisk (11,3 млрд долл.) и Vertex Pharmaceuticals (3,1 млрд долл.). Их рост составил 11%.

ТОР3 по чистой прибыли

Eli Lilly снова отличилась — 5,6 млрд долл. Следом за ней идут J&J (5,2 млрд долл.) и Novartis (3,9 млрд долл.).

ТОР5 препаратов по объему продаж

«Китруда» (пембролизумаб) — 7,4 млрд долл. (+17% год к году)

«Золотой стандарт» в лечении рака. Продолжает получать новые показания и наращивать конкурентное преимущество. Mounjaro (тирзепатид) — 6,5 млрд долл. (+109%)

Медикамент с самым высоким темпом роста продаж в истории. Его появление ознаменовало новую эру в борьбе с диабетом 2-го типа. «Скайризи» (рисанкизумаб) — 4,7 млрд долл. (+47%)

Новый флагман — AbbVie, нивелирующий падение продаж «Хумиры». Скачок продаж обеспечен его эффективностью в лечении псориаза и других аутоиммунных заболеваний. «Оземпик» (семаглутид) — 4,6 млрд долл. (+9%)

Еще одно популярное противодиабетическое средство. Сохраняет стабильный рост, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны Mounjaro. «Дупиксент» (дупилумаб) — 4,2 млрд долл. (+26%)

Биологический препарат, который произвел революцию в лечении атопического дерматита и бронхиальной астмы. Остается ключевым активом Sanofi.

ТОР15 фармкомпаний по итогам III квартала 2025 года

Компания Выручка, млрд долл. Динамика относительно

2024 года, % Чистая прибыль, млрд долл. Препараты с самыми большими объемами продаж, млрд долл. J&J 24,0 6,8% ↑ 5,2 «Дарзалекс» (даратумумаб, миелома) — 3,7 (22% ↑)

«Стелара» (устекинумаб, псориаз) — 1,5 (42% ↓)

«Тремфея» (гуселькумаб, псориаз) — 1,4 (41% ↑) Eli Lilly 17,6 54% ↑ 5,6 Mounjaro (тирзепатид, диабет 2-го типа) — 6,5 (109% ↑)

Zepbound (тирзепатид, ожирение) — 3,6 (185% ↑)

«Верзенио» (абемациклиб, рак груди) — 1,5 (30% ↑) MSD 17,3 4% ↑ 3,2 «Китруда» (пембролизумаб, различные виды рака) — 7,4 (17% ↑)

«Гардасил» (вакцина от ВПЧ) — 2,7 (10% ↑)

Proquad (вакцина от кори и свинки) — 0,6 (4% ↑) Roche 17,0 7% ↑ 3,1 «Окревус» (окрелизумаб, рассеянный склероз) — 1,8 (9% ↑)

«Гемлибра» (эмицизумаб, гемофилия) — 1,2 (10% ↑)

«Вабисмо» (фарицимаб, болезни глаз) — 1,0 (50% ↑) Pfizer 16,7 6,5% ↓ 3,5 «Эликвис» (апиксабан, тромбозы) — 2,0 (22% ↑)

«Превнар» (вакцина от пневмококка) — 1,8 (4% ↓)

«Виндакель» (тафамидис, кардиомиопатия) — 1,6 (9% ↑) AbbVie 15,8 9,1% ↑ 3,3 «Скайризи» (рисанкизумаб, псориаз) — 4,7 (47% ↑)

«Ранвэк» (упадацитиниб, артрит) — 2,2 (35% ↑)

«Хумира» (адалимумаб, артрит) — 1,0 (55% ↓) AstraZeneca 15,2 11% ↑ 3,8 «Фарсига» (дапаглифлозин, диабет и болезнь почек) — 2,1 (11% ↑)

«Тагриссо» (осимертиниб, рак легкого) — 1,9 (10% ↑)

«Имфинзи» (дурвалумаб, рак легкого) — 1,3 (15% ↑) Novartis 13,9 8% ↑ 3,9 «Энтресто» (сакубитрил + валсартан, сердечная недостаточность) — 1,9 (1% ↓)

«Козэнтикс» (секукинумаб, псориаз) — 1,7 (27% ↑)

«Кискали» (рибоциклиб, рак груди) — 1,3 (68% ↑) Sanofi 13,5 7% ↑ 3,0 «Дупиксент» (дупилумаб, дерматит и астма) — 4,2 (26% ↑)

«Лантус» (инсулин гларгин, диабет 1-го типа) — 0,4 (13% ↑)

«Альтувост» (эфанесоктоког альфа, гемофилия) — 0,3 (36% ↑) Bristol-Myers Squibb 12,2 3,2% ↑ 2,2 «Эликвис» (апиксабан, тромбозы) — 3,8 (25% ↑)

«Опдиво» (ниволумаб, различные виды рака) — 2,5 (7% ↑)

«Реблозил» (люспатерцепт, анемия) — 0,6 (34% ↑) GSK 11,5 7,5% ↑ 2,4 «Шингрикс» (вакцина от опоясывающего лишая) — 1,1 (13% ↑)

«Треледжи» (вилантерол + умеклидиний, ХОБЛ) — 1,0 (25% ↑)

«Довато» (долутегравир + ламивудин, ВИЧ) — 0,9 (24% ↑) Novo Nordisk 11,3 11% ↑ 3,0 «Оземпик» (семаглутид, диабет 2-го типа) — 4,6 (9% ↑)

Wegovy (семаглутид, ожирение) — 3,1 (18% ↑)

«Ребелсас» (семаглутид, диабет 2-го типа) — 0,8 (13% ↓) Amgen 9,6 12% ↑ 3,2 «Пролиа» (деносумаб, остеопороз) — 1,1 (9% ↑)

«Репата» (эволокумаб, холестерин) — 0,8 (40% ↑)

«Отесла» (апремиласт, псориаз) — 0,6 (4% ↑) Gilead Sciences 7,8 3% ↑ 3,1 «Биктарви» (биктегравир, ВИЧ) — 3,7 (6% ↑)

«Веклури» (ремдесивир, COVID-19) — 0,3 (60% ↓) Vertex 3,1 11% ↑ 1,3 «Трикафта» (элексакафтор + тезакафтор, муковисцидоз) — 2,7 (18% ↑)

Источник: квартальные финансовые отчеты