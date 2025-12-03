Новости
ТОР15 зарубежных фармкомпаний в III квартале

03.12.2025
18:50
ВладимирЗаболотских
Мировые фармкомпании представили финансовые отчеты за III квартал 2025 года. Пьедестал заняли средства от ожирения и диабета. Eli Lilly с ее продуктами на основе тирзепатида ушла в недосягаемый отрыв и увеличила свою капитализацию до 1 трлн долл. Кому удалось нарастить выручку в ушедшем III квартале, а кто уступил позиции — в обзоре «ФВ».
Фото: 123rf.com

В III квартале подтвердился ключевой тренд этого года: рынком движут инновации в лечении диабета и ожирения. «ФВ» проанализировал финансовые отчеты крупнейших фармацевтических компаний мира, выделив 15 лидеров.

ТОР3 по величине выручки

Первое место традиционно у Johnson & Johnson (J&J). На вторую строчку вырвалась Eli Lilly благодаря препаратам на основе тирзепатида (Mounjaro и Zepbound), которые дали мощный импульс развития как для самой корпорации, так и для индустрии в целом. Тройку замкнула MSD (Merck&Co. — в США и Канаде).

ТОР3 по темпам роста продаж

Всех обогнала Eli Lilly — ее доходы взлетели на 54%, до 17,6 млрд долл., по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Недавно капитализация пробила отметку в 1 трлн долл.

Вторая по этому показателю — Amgen, чьи квартальные продажи увеличились на 12%. С июля по сентябрь производителю удалось заработать 9,6 млрд долл. Этому способствовала возросшая популярность средства для снижения уровня холестерина «Репата». Приятным сюрпризом также стал неожиданно высокий спрос на «Пролиа» — лекарство от остеопороза, которое долгие годы удерживает первенство в своем сегменте вопреки истечению патентной защиты и выходу биоаналогов (например, от Sandoz и Celltrion).

Третью позицию в рейтинге разделили сразу три игрока: AstraZeneca (15,2 млрд долл.), Novo Nordisk (11,3 млрд долл.) и Vertex Pharmaceuticals (3,1 млрд долл.). Их рост составил 11%.

ТОР3 по чистой прибыли

Eli Lilly снова отличилась — 5,6 млрд долл. Следом за ней идут J&J (5,2 млрд долл.) и Novartis (3,9 млрд долл.).

ТОР5 препаратов по объему продаж

  1. «Китруда» (пембролизумаб) — 7,4 млрд долл. (+17% год к году)
    «Золотой стандарт» в лечении рака. Продолжает получать новые показания и наращивать конкурентное преимущество.
  2. Mounjaro (тирзепатид) — 6,5 млрд долл. (+109%)
    Медикамент с самым высоким темпом роста продаж в истории. Его появление ознаменовало новую эру в борьбе с диабетом 2-го типа.
  3. «Скайризи» (рисанкизумаб) — 4,7 млрд долл. (+47%)
    Новый флагман — AbbVie, нивелирующий падение продаж «Хумиры». Скачок продаж обеспечен его эффективностью в лечении псориаза и других аутоиммунных заболеваний.
  4. «Оземпик» (семаглутид) — 4,6 млрд долл. (+9%)
    Еще одно популярное противодиабетическое средство. Сохраняет стабильный рост, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны Mounjaro.
  5. «Дупиксент» (дупилумаб) — 4,2 млрд долл. (+26%)
    Биологический препарат, который произвел революцию в лечении атопического дерматита и бронхиальной астмы. Остается ключевым активом Sanofi.

ТОР15 фармкомпаний по итогам III квартала 2025 года

Компания

Выручка, млрд долл.

Динамика относительно
2024 года, %

Чистая прибыль, млрд долл.

Препараты с самыми большими объемами продаж, млрд долл.

J&J

24,0

6,8% ↑

5,2

«Дарзалекс» (даратумумаб, миелома) — 3,7 (22% ↑)
«Стелара» (устекинумаб, псориаз) — 1,5 (42% ↓)
«Тремфея» (гуселькумаб, псориаз) — 1,4 (41% ↑)

Eli Lilly

17,6

54% ↑

5,6

Mounjaro (тирзепатид, диабет 2-го типа) — 6,5 (109% ↑)
Zepbound (тирзепатид, ожирение) — 3,6 (185% ↑)
«Верзенио» (абемациклиб, рак груди) — 1,5 (30% ↑)

MSD

17,3

4% ↑

3,2

«Китруда» (пембролизумаб, различные виды рака) — 7,4 (17% ↑)
«Гардасил» (вакцина от ВПЧ) — 2,7 (10% ↑)
Proquad (вакцина от кори и свинки) — 0,6 (4% ↑)

Roche

17,0

7% ↑

3,1

«Окревус» (окрелизумаб, рассеянный склероз) — 1,8 (9% ↑)
«Гемлибра» (эмицизумаб, гемофилия) — 1,2 (10% ↑)
«Вабисмо» (фарицимаб, болезни глаз) — 1,0 (50% ↑)

Pfizer

16,7

6,5% ↓

3,5

«Эликвис» (апиксабан, тромбозы) — 2,0 (22% ↑)
«Превнар» (вакцина от пневмококка) — 1,8 (4% ↓)
«Виндакель» (тафамидис, кардиомиопатия) — 1,6 (9% ↑)

AbbVie

15,8

9,1% ↑

3,3

«Скайризи» (рисанкизумаб, псориаз) — 4,7 (47% ↑)
«Ранвэк» (упадацитиниб, артрит) — 2,2 (35% ↑)
«Хумира» (адалимумаб, артрит) — 1,0 (55% ↓)

AstraZeneca

15,2

11% ↑

3,8

«Фарсига» (дапаглифлозин, диабет и болезнь почек) — 2,1 (11% ↑)
«Тагриссо» (осимертиниб, рак легкого) — 1,9 (10% ↑)
«Имфинзи» (дурвалумаб, рак легкого) — 1,3 (15% ↑)

Novartis

13,9

8% ↑

3,9

«Энтресто» (сакубитрил + валсартан, сердечная недостаточность) — 1,9 (1% ↓)
«Козэнтикс» (секукинумаб, псориаз) — 1,7 (27% ↑)
«Кискали» (рибоциклиб, рак груди) — 1,3 (68% ↑)

Sanofi

13,5

7% ↑

3,0

«Дупиксент» (дупилумаб, дерматит и астма) — 4,2 (26% ↑)
«Лантус» (инсулин гларгин, диабет 1-го типа) — 0,4 (13% ↑)
«Альтувост» (эфанесоктоког альфа, гемофилия) — 0,3 (36% ↑)

Bristol-Myers Squibb

12,2

3,2% ↑

2,2

«Эликвис» (апиксабан, тромбозы) — 3,8 (25% ↑)
«Опдиво» (ниволумаб, различные виды рака) — 2,5 (7% ↑)
«Реблозил» (люспатерцепт, анемия) — 0,6 (34% ↑)

GSK

11,5

7,5% ↑

2,4

«Шингрикс» (вакцина от опоясывающего лишая) — 1,1 (13% ↑)
«Треледжи» (вилантерол + умеклидиний, ХОБЛ) — 1,0 (25% ↑)
«Довато» (долутегравир + ламивудин, ВИЧ) — 0,9 (24% ↑)

Novo Nordisk

11,3

11% ↑

3,0

«Оземпик» (семаглутид, диабет 2-го типа) — 4,6 (9% ↑)
Wegovy (семаглутид, ожирение) — 3,1 (18% ↑)
«Ребелсас» (семаглутид, диабет 2-го типа) — 0,8 (13% ↓)

Amgen

9,6

12% ↑

3,2

«Пролиа» (деносумаб, остеопороз) — 1,1 (9% ↑)
«Репата» (эволокумаб, холестерин) — 0,8 (40% ↑)
«Отесла» (апремиласт, псориаз) — 0,6 (4% ↑)

Gilead Sciences

7,8

3% ↑

3,1

«Биктарви» (биктегравир, ВИЧ) — 3,7 (6% ↑)
«Веклури» (ремдесивир, COVID-19) — 0,3 (60% ↓)

Vertex

3,1

11% ↑

1,3

«Трикафта» (элексакафтор + тезакафтор, муковисцидоз) — 2,7 (18% ↑)

Источник: квартальные финансовые отчеты

