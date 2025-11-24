Eli Lilly стала первой фармкомпанией с капитализацией в 1 трлн долларов

Рыночная стоимость американской Eli Lilly достигла отметки в 1 трлн долл., следует из данных торгов. Цена одной акции производителя перевалила за 1000 долл., взлетев на 36% с начала года.

Это первая компания из сектора здравоохранения и третья нетехнологическая в «клубе триллионеров», две другие — нефтяная Saudi Aramco и инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway. В список входят преимущественно техногиганты (Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Tesla), производители полупроводников TSMC и Broadcom.

Eli Lilly теперь занимает 12-е место рейтинга самых дорогих корпораций мира. Главный локомотив ее роста — линейка лекарств на основе тирзепатида: Mounjaro, которым лечат диабет 2-го типа, и Zepbound, применяемый при ожирении. Они одновременно активируют рецепторы глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и глюкозозависимый инсулинотропный полипептид (ГИП), улучшая контроль сахара в крови, подавляя аппетит и способствуя снижению веса.

В III квартале их продажи принесли 10,1 млрд долл. — на 131% больше, чем год назад. На них пришлось более половины квартальной выручки, которая составила 17,6 млрд долл. (+54% год к году). Общий годовой показатель прогнозируется на уровне 63 млрд долл.

Впервые Eli Lilly стала лидером фармотрасли по капитализации в мае 2023 года. Тогда ей удалось обогнать Johnson & Johnson (J&J), которая удерживала первенство с 1997-го и сегодня оценивается в 491 млрд долл. (19‑е место в мире). За ней традиционно следует AbbVie, чья текущая рыночная стоимость — 418 млрд долл. (23‑е место).

Novo Nordisk, главный конкурент Eli Lilly на рынке средств для лечения диабета и ожирения, выпускает аналогичные «Оземпик» и Wegovy (семаглутид). Однако датский концерн откатился на 74‑е место мирового рейтинга, потеряв 65% капитализации, — с пиковых 604 млрд долл. в июне 2024 года до 212 млрд долл. сегодня. На это повлияло множество факторов: распространение копий семаглутида в США, проблемы с его поставками, разочаровавшие инвесторов результаты III фазы клинических испытаний CagriSema (разработка оказалась не лучше тирзепатида), итоги прямых сравнительных исследований тирзепатида и семаглутида (первый оказался эффективнее в снижении веса: 20 против 14%).

Eli Lilly активно расширяет производство в Штатах: с 2020 года общий объем инвестиций в строительство и модернизацию заводов — более 50 млрд долл. Кроме того, до конца этого года производитель подаст заявку на регистрацию таблеток для похудения orforglipron (орфорглипрон).