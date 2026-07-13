Утвержден план реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года

Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения на период до 2030 года. Распоряжение № 1693-р от 01.07.2026 опубликовано на портале правовой информации.

Стратегия включает 15 разделов:

Борьба с факторами риска неинфекционных болезней и ожирением;

Профилактика заболеваний и развитие здорового долголетия;

Повышение качества, безопасности и доступности медицинской помощи;

Охрана репродуктивного здоровья и повышение рождаемости;

Развитие медицинской реабилитации и протезно-ортопедической помощи;

Развитие санаторно-курортного лечения и оздоровления населения;

Биологическая безопасность и профилактика опасных инфекций;

Развитие системы социально-гигиенического мониторинга;

Совершенствование финансирования медицинской помощи и ОМС;

Развитие службы крови и производство препаратов крови;

Внедрение новых медико-генетических технологий;

Технологическая независимость в производстве медпрепаратов и изделий;

Развитие персонализированной медицины;

Цифровые системы здравоохранения и ИИ в медицине;

Интеграция систем медицинской помощи новых регионов.

Так, согласно плану, необходимо организовать производство лекарств крови по полному циклу на территории России и внести изменения в Концепцию увеличения заготовки плазмы крови для производства препаратов. Еще в плане указана разработка, регистрация и внедрение наиболее актуальных и востребованных препаратов, включая радиофармацевтические и медизделия, а также разработка новых биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарств.

Федеральные органы власти и регионы должны ежегодно до 1 июля отчитываться в Минздрав РФ о ходе реализации плана. Минздрав РФ, в свою очередь, обязан представлять в правительство РФ доклад о ходе реализации ежегодно до 15 августа, начиная с 2027 года. Мероприятия плана финансируются за счет бюджетов всех уровней, включая госпрограмму «Развитие здравоохранения». Регионам рекомендовано до 1 декабря 2026 года разработать свои планы реализации Стратегии.

В декабре 2025 года президент РФ утвердил Стратегию развития отечественного здравоохранения на период до 2030 года и поручил Правительству РФ утвердить план мероприятий по ее реализации. Как фарминдустрия отнеслась к стратегии, ранее писал «ФВ».