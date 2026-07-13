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Утвержден план реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года

13.07.2026
15:54
ДинаКоблова
Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года. Его разделили на 15 частей, среди которых: организация полного цикла производства препаратов крови, разработка радиофармпрепаратов и медизделий, внедрение ИИ и генетических технологий.
Фото: изображение создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения на период до 2030 года. Распоряжение № 1693-р от 01.07.2026 опубликовано на портале правовой информации.

Стратегия включает 15 разделов:

  • Борьба с факторами риска неинфекционных болезней и ожирением;
  • Профилактика заболеваний и развитие здорового долголетия;
  • Повышение качества, безопасности и доступности медицинской помощи;
  • Охрана репродуктивного здоровья и повышение рождаемости;
  • Развитие медицинской реабилитации и протезно-ортопедической помощи;
  • Развитие санаторно-курортного лечения и оздоровления населения;
  • Биологическая безопасность и профилактика опасных инфекций;
  • Развитие системы социально-гигиенического мониторинга;
  • Совершенствование финансирования медицинской помощи и ОМС;
  • Развитие службы крови и производство препаратов крови;
  • Внедрение новых медико-генетических технологий;
  • Технологическая независимость в производстве медпрепаратов и изделий;
  • Развитие персонализированной медицины;
  • Цифровые системы здравоохранения и ИИ в медицине;
  • Интеграция систем медицинской помощи новых регионов.

Так, согласно плану, необходимо организовать производство лекарств крови по полному циклу на территории России и внести изменения в Концепцию увеличения заготовки плазмы крови для производства препаратов. Еще в плане указана разработка, регистрация и внедрение наиболее актуальных и востребованных препаратов, включая радиофармацевтические и медизделия, а также разработка новых биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарств.

Федеральные органы власти и регионы должны ежегодно до 1 июля отчитываться в Минздрав РФ о ходе реализации плана. Минздрав РФ, в свою очередь, обязан представлять в правительство РФ доклад о ходе реализации ежегодно до 15 августа, начиная с 2027 года. Мероприятия плана финансируются за счет бюджетов всех уровней, включая госпрограмму «Развитие здравоохранения». Регионам рекомендовано до 1 декабря 2026 года разработать свои планы реализации Стратегии.

В декабре 2025 года президент РФ утвердил Стратегию развития отечественного здравоохранения на период до 2030 года и поручил Правительству РФ утвердить план мероприятий по ее реализации. Как фарминдустрия отнеслась к стратегии, ранее писал «ФВ».

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