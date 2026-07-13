Утвержден план реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года
Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения на период до 2030 года. Распоряжение № 1693-р от 01.07.2026 опубликовано на портале правовой информации.
Стратегия включает 15 разделов:
- Борьба с факторами риска неинфекционных болезней и ожирением;
- Профилактика заболеваний и развитие здорового долголетия;
- Повышение качества, безопасности и доступности медицинской помощи;
- Охрана репродуктивного здоровья и повышение рождаемости;
- Развитие медицинской реабилитации и протезно-ортопедической помощи;
- Развитие санаторно-курортного лечения и оздоровления населения;
- Биологическая безопасность и профилактика опасных инфекций;
- Развитие системы социально-гигиенического мониторинга;
- Совершенствование финансирования медицинской помощи и ОМС;
- Развитие службы крови и производство препаратов крови;
- Внедрение новых медико-генетических технологий;
- Технологическая независимость в производстве медпрепаратов и изделий;
- Развитие персонализированной медицины;
- Цифровые системы здравоохранения и ИИ в медицине;
- Интеграция систем медицинской помощи новых регионов.
Так, согласно плану, необходимо организовать производство лекарств крови по полному циклу на территории России и внести изменения в Концепцию увеличения заготовки плазмы крови для производства препаратов. Еще в плане указана разработка, регистрация и внедрение наиболее актуальных и востребованных препаратов, включая радиофармацевтические и медизделия, а также разработка новых биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарств.
Федеральные органы власти и регионы должны ежегодно до 1 июля отчитываться в Минздрав РФ о ходе реализации плана. Минздрав РФ, в свою очередь, обязан представлять в правительство РФ доклад о ходе реализации ежегодно до 15 августа, начиная с 2027 года. Мероприятия плана финансируются за счет бюджетов всех уровней, включая госпрограмму «Развитие здравоохранения». Регионам рекомендовано до 1 декабря 2026 года разработать свои планы реализации Стратегии.
В декабре 2025 года президент РФ утвердил Стратегию развития отечественного здравоохранения на период до 2030 года и поручил Правительству РФ утвердить план мероприятий по ее реализации. Как фарминдустрия отнеслась к стратегии, ранее писал «ФВ».
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