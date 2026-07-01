Утверждены изменения в правила локализации для рентгеновской техники

Правительство РФ утвердило изменения в постановление № 719 от 17.07.2015, которое регулирует порядок подтверждения производства промышленной продукции на территории России. Постановление № 794 от 27.06.2026 опубликовано на портале правовой информации.

Документ вносит изменения в раздел VII приложения к постановлению № 719, который касается медицинской промышленности. Уточняется перечень требований для отнесения к российской продукции оборудования: маммографов, рентгеновских аппаратов (палатных, диагностических комплексов, флюорографов, С-дуг) и плоскопанельных цифровых детекторов.

Устанавливаются баллы за использование российских компонентов, выполнение технологических операций, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и системы менеджмента качества. Минимальный порог для большинства изделий — 100 баллов, но для маммографов и детекторов с 2027 года он повышается до 110 баллов.

Изменения вступили в силу с 30 июня 2026 года.

В сентябре 2025 года Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому уровень локализации фармпродукции в России будут измерять баллами. Затем Минпромторг России предложил продлить переходные периоды, связанные с подтверждением страны происхождения лекарств. Такая инициатива была разработана в связи с переходом на балльную систему оценки страны происхождения лекарств и синхронизации со стартом механизма «второй лишний» для стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). Срок вступления в силу балльной системы оценки происхождения лекарств решили перенести с 1 января на 1 июля 2026 года.