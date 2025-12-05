Запуск балльной системы оценки локализации лекарств перенесут

Минпромторг России предложил продлить переходные периоды, связанные с подтверждением страны происхождения лекарств. Срок необходимо синхронизировать с датой запуска механизма «второй лишний» для лекарственных средств из перечня стратегически значимых. Соответствующие изменения будут внесены в Постановление Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024 и Постановление Правительства РФ № 1392 от 10.09.2025. Общественное обсуждение проектов продлится до 19 декабря.

В случае принятия поправок подтвердить страну происхождения лекарственных препаратов и отдельных медицинских изделий с помощью сертификата о происхождении товара с помощью формы СТ-1 можно будет до 30 июня 2026 года, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. А до 30 ноября 2026 года сохранится возможность сделать это при помощи реестровой записи реестра промышленной продукции, полученной в срок до 1 июля 2026 года без баллов. Срок вступления в силу балльной системы оценки страны происхождения лекарств переносится на 1 июля 2026 года.

Изменения подготовлены в связи с продолжающейся работой по переводу на балльную систему оценки страны происхождения отдельных медицинских изделий, а также из-за необходимости синхронизировать вышеназванные нормативные правовые акты со сроком вступления в силу механизма «второй лишний» для лекарственных средств из перечня стратегически значимых, произведенных в ЕАЭС по «полному циклу». Ранее Минфин России инициировал перенос запуска «второго лишнего» на 1 июля 2026 года, писал «ФВ».

Представители отрасли по-разному отнеслись к новости о том, что старт «второго лишнего» снова откладывается.

«Правило «второй лишний» представляет собой важный шаг для поддержки отечественной фармпромышленности и укрепления ее позиций на внутреннем рынке, — прокомментировала «ФВ» директор по продажам компании «АлФарма» Марина Островская. — Вместе с тем оно требует тщательной подготовки и сопровождения как для снижения негативных последствий, так и для обеспечения максимальной выгоды для экономики и здоровья населения».

В ассоциации «Лекмедобращение» отмечают, что фармкомпании ждут старта «второго лишнего» более пяти лет. Согласно аналитическим данным, за период с 2020 по 2025 год доля локализованных препаратов в госзакупках в рублевом эквиваленте снизилась (с 43,8 до 39,1%), что однозначно свидетельствует и о стагнации в наращивании локальных производственных мощностей, и о недостаточности мер поддержки локального производства в этот период, констатируют в ассоциации и призывают запустить механизм, как и планировалось, с 1 января 2026 года.

