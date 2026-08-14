В Госдуме РФ предложили запретить продажу сильнодействующих препаратов детям

Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Каплан Панеш призвал запретить продажу сильнодействующих лекарств лицам, не достигшим 18 лет, сообщает издание NEWS.ru.

По словам депутата, в перечень должны войти различные стимуляторы, транквилизаторы и препараты от эпилепсии.

«Я предлагаю установить федеральный перечень лекарственных препаратов, которые запрещено продавать лицам до 18 лет без письменного согласия родителей, даже если они отпускаются без рецепта для взрослых. Необходимо включить в этот список все средства, способные вызывать тревожность, психомоторное возбуждение или галлюцинации: стимуляторы, транквилизаторы, лекарства от болезни Паркинсона, СДВГ, эпилепсии, а также ветеринарные аналоги таких препаратов, — заявил депутат.

Предложение связано с информацией о продаже на маркетплейсах БАД для похудения, содержащих сибутрамин.

Каплан Панеш также заявил о необходимости проверки всех препаратов для похудения на маркетплейсах, пишут «РИА Новости». По его словам, электронные площадки нужно обязать нести ответственность за содержание таких лекарств. Он подчеркнул, что покупатели препарата не осознают риски принятия таких сильнодействующих веществ. «Мы не можем оставаться в стороне. Продажа таких средств должна быть полностью запрещена, а те, кто их производит и продает, — понести уголовную ответственность», — подытожил Каплан Панеш.

По данным издания, крупнейшие маркетплейсы России уже проводят внутренние проверки и начали скрывать с витрин карточки БАД, в составе которых есть сибутрамин. В случае обнаружения нарушений продавцы могут быть заблокированы.

Исполнительный директор Союза производителей БАД Александр Жестков напоминает, что в случае включения в состав БАД незаявленных при государственной регистрации фармацевтических субстанций предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы до 12 лет (ст. 238.1 УК РФ).

«Достаточна частая мировая практика когда под видом БАД придаются некие продукты, содержащие фармсубстанции, в том числе рецептурных лекарственных препаратов. С ней борются регуляторы, в том числе и в России. Эта продукция де-юре не являлась БАД, недобросовестными селлерами она вводилась в оборот по разрешительной документации других категорий товаров. Есть проблема модерации и входного контроля при размещении карточек товаров на маркетплейсах. В частности, препараты с сибутрамином должны были быть зарегистрированы как рецептурные лекарственные препараты, и их продажа запрещена дистанционным способом. Это очередные уловки «креативных» продавцов», — поделился Александр Жестков.

К тому же, напоминает он, государством предпринимается ряд мер. В Росздравнадзора есть механизм по внесудебной блокировке информации в сети интернет, есть маркировка БАД. Разрабатывается ряд механизмов, которые позволят снизить число таких ситуаций».

Ранее Роспотребнадзор заявил о принятии мер в связи с продажей БАД для похудения с сибутрамином. Служба направила обращение в АКИТ с требованием изъять продукцию из обращения.