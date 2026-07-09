В России создадут реестр лекарств и влияющих на их свойства продуктов питания

Ученые Центра предиктивной генетики, фармакогенетики и персонализированной терапии намерены создать к 2029 году российский реестр лекарственных препаратов и влияющих на них продуктов питания. Об этом заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Ольга Кривонос рассказала на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», который проходит 9—10 июля в Москве, передает корреспондент «ФВ».

В рамках программы развития генетических технологий, утвержденной указом президента РФ, в Российской Федерации созданы пять центров по генетическим технологиям, отметила Ольга Кривонос. Один из них — Центр предиктивной генетики, фармакогенетики и персонализированной терапии изучает взаимодействие лекарственных препаратов с пищей и составление индивидуальных генетических паспортов для человека.

«Мы прекрасно понимаем, что некоторые пациенты постоянно принимают статины, антигипертензивные препараты и другие жизненно необходимые препараты, — сказала эксперт. — Если это происходит после приема пищи, механизм воздействия данных лекарств может значительно меняться. Поэтому ученых интересует, что можно комбинировать и сочетать с теми или иными лекарственными препаратами».

Молоком нельзя запивать кофеиносодержащие препараты, сердечные гликозиды и препараты для лечения язвенной болезни, грейпфрутовым соком нельзя запивать антидепрессанты, оральные контрацептивы и статины, ранее писал «ФВ». Отечественные исследователи намерены досконально изучить тему сочетаемости продуктов питания и напитков с медикаментами, отметила эксперт.

«С 2029 года ученые этого центра начинают активно заниматься нутригенетикой и планируют создать свой российский реестр лекарственных препаратов и влияющих на них продуктов питания. Я думаю, это будут прорывные исследования, которые нам всем необходимы для сохранения здоровья, долгой активной жизни наших граждан», — резюмировала Ольга Кривонос.