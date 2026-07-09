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В России создадут реестр лекарств и влияющих на их свойства продуктов питания

09.07.2026
12:44
ЕкатеринаПогонцева
К 2029 году в России появится реестр лекарственных препаратов и влияющих на них продуктов питания для использования врачами и пациентами. Над его созданием работают специалисты Центра предиктивной генетики, фармакогенетики и персонализированной терапии.
Ольга Кривонос | Фото: Скриншот трансляции

Ученые Центра предиктивной генетики, фармакогенетики и персонализированной терапии намерены создать к 2029 году российский реестр лекарственных препаратов и влияющих на них продуктов питания. Об этом заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Ольга Кривонос рассказала на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», который проходит 9—10 июля в Москве, передает корреспондент «ФВ».

В рамках программы развития генетических технологий, утвержденной указом президента РФ, в Российской Федерации созданы пять центров по генетическим технологиям, отметила Ольга Кривонос. Один из них — Центр предиктивной генетики, фармакогенетики и персонализированной терапии изучает взаимодействие лекарственных препаратов с пищей и составление индивидуальных генетических паспортов для человека.

«Мы прекрасно понимаем, что некоторые пациенты постоянно принимают статины, антигипертензивные препараты и другие жизненно необходимые препараты, — сказала эксперт. — Если это происходит после приема пищи, механизм воздействия данных лекарств может значительно меняться. Поэтому ученых интересует, что можно комбинировать и сочетать с теми или иными лекарственными препаратами».

Молоком нельзя запивать кофеиносодержащие препараты, сердечные гликозиды и препараты для лечения язвенной болезни, грейпфрутовым соком нельзя запивать антидепрессанты, оральные контрацептивы и статины, ранее писал «ФВ». Отечественные исследователи намерены досконально изучить тему сочетаемости продуктов питания и напитков с медикаментами, отметила эксперт.

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«С 2029 года ученые этого центра начинают активно заниматься нутригенетикой и планируют создать свой российский реестр лекарственных препаратов и влияющих на них продуктов питания. Я думаю, это будут прорывные исследования, которые нам всем необходимы для сохранения здоровья, долгой активной жизни наших граждан», — резюмировала Ольга Кривонос.

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