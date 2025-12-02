Во сколько раз очная профпереподготовка фармспециалистов окажется дороже дистанционной
Минздрав РФ завершил этап общественного обсуждения новой программы профессиональной переподготовки по специальности «Управление и экономика фармации». Она является обязательной для провизоров и фармацевтов, претендующих на руководящие позиции в аптечных сетях или решивших вернуться в профессию после перерыва свыше пяти лет.
Новая модель профпереподготовки предусматривает 504 часа очного обучения, что эквивалентно 3,5—4 месяцам, из них 38 часов с использованием дистанционных технологий, вводятся строгие требования к площадкам: лицензии на фармдеятельность и группы до десяти человек. Это фактически устраняет гибридный формат, требования усложняют реализацию программ для регионов, говорится в аналитическом материале обучающего портала «ФармЗнание» (есть в распоряжении редакции «ФВ»).
Сравнение стоимости двух форматов показало, что онлайн-форматы вузов и специализированных платформ в 2—4 раза дешевле московских программ, а если посчитать всю экономику, то очный формат может оказаться дороже онлайн-формата в шесть раз.
|
Параметр
|
Очное обучение (3,5—4 месяца)
|
Онлайн ДПО курсы
|
Стоимость обучения
|
20—103 тыс. руб. (средняя 55 тыс.)
|
20—31 тыс. руб.
|
Проживание
|
45—80 тыс. руб.
|
Без затрат
|
Питание
|
20—40 тыс. руб.
|
–
|
Дорога
|
6—40 тыс. руб.
|
–
|
Итого
|
70—180 тыс. руб.
|
20—31 тыс. руб. (экономия в шесть раз)
Данные «ФармЗнание»
Edtech-платформа представила расчеты, демонстрирующие, как различаются итоговые затраты на очную профпереподготовку по специальности «Управление и экономика фармации» для слушателей из разных городов. В расчет включены базовая стоимость программы в Сеченовском университете, транспортные расходы и расходы на проживание на время обучения.
|
Слушатели, которым необходимо пройти профпереподготовку по специальности УЭФ в очной форме обучения
|
Место проживания
|
Должность, заработная плата
|
Стоимость программы профпереподготовки УЭФ в Сеченовском университете г. Москва
|
Стоимость проезда
|
Стоимость проживания в соответствии со сроками обучения (14 недель / 36 ч в неделю)
|
Итого стоимость обучения
|
Слушатель № 1
|
г. Москва
|
Провизор-технолог,
|
180 тыс. руб.
|
Затраты отсутствуют
|
Затраты отсутствуют
|
180 тыс. руб.
|
Слушатель № 2
|
г. Рыбинск
|
Провизор-технолог,
|
180 тыс. руб.
|
Стоимость проезда на поезде из Рыбинска до Москвы — от 1 344 руб. за билет в плацкартном вагоне. Итого: стоимость проезда вперед /обратно 2688 руб.
|
Минимальные цены в хостелах и мини-отелях Москвы — от 1000 руб. за ночь. Итого стоимость проживания: 98 тыс. руб.
|
280 688 тыс. руб.
Данные «ФармЗнание»
Географические риски
Даже если обучение проходит в городе, оно требует полного отрыва от работы, говорится в исследовании. В Москве и Санкт-Петербурге высокая конкуренция и дефицит времени не позволяют совмещать 4-месячные очные курсы с графиком 2/2. Города-миллионники могут столкнуться с ограниченным количеством мест в вузах. Авторы отмечают, что уже сейчас региональные вузы работают на пределе по количеству мест.
Малые города становятся зоной максимального риска, так как без профильных вузов в шаговой доступности обучение требует переезда, проживания 3,5—4 месяца и отрыва от работы.
«На рынке были компании, которые продавали сертификаты, не предоставляя реального обучения. Именно борьба с такими практиками должна быть ключом к реформе, а не запрет дистанта, от которого пострадают ценные специалисты», — прокомментировала нововведение директор по развитию платформы «ФармЗнание» Мария Рябуха.
По данным портала, в аптечных сетях России сейчас не хватает около 20 тыс. фармацевтов и провизоров, общий дефицит профильных кадров составляет 15—20%. Дополнительное образование должно способствовать сохранению специалистов в профессии и переходу на управленческие роли, но вместо этого становится барьером развития. Запрет на дистанционное образование отбросит отрасль на 10—15 лет назад, усилит дефицит кадров (особенно в аптеках малых городов), повысит цены на очное обучение и затронет регионы, говорится в выводах исследования.
