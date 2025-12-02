Во сколько раз очная профпереподготовка фармспециалистов окажется дороже дистанционной

Минздрав РФ завершил этап общественного обсуждения новой программы профессиональной переподготовки по специальности «Управление и экономика фармации». Она является обязательной для провизоров и фармацевтов, претендующих на руководящие позиции в аптечных сетях или решивших вернуться в профессию после перерыва свыше пяти лет.

Новая модель профпереподготовки предусматривает 504 часа очного обучения, что эквивалентно 3,5—4 месяцам, из них 38 часов с использованием дистанционных технологий, вводятся строгие требования к площадкам: лицензии на фармдеятельность и группы до десяти человек. Это фактически устраняет гибридный формат, требования усложняют реализацию программ для регионов, говорится в аналитическом материале обучающего портала «ФармЗнание» (есть в распоряжении редакции «ФВ»).

Сравнение стоимости двух форматов показало, что онлайн-форматы вузов и специализированных платформ в 2—4 раза дешевле московских программ, а если посчитать всю экономику, то очный формат может оказаться дороже онлайн-формата в шесть раз.

Параметр Очное обучение (3,5—4 месяца) Онлайн ДПО курсы Стоимость обучения 20—103 тыс. руб. (средняя 55 тыс.) 20—31 тыс. руб. Проживание 45—80 тыс. руб. Без затрат Питание 20—40 тыс. руб. – Дорога 6—40 тыс. руб. – Итого 70—180 тыс. руб. 20—31 тыс. руб. (экономия в шесть раз)

Данные «ФармЗнание»

Edtech-платформа представила расчеты, демонстрирующие, как различаются итоговые затраты на очную профпереподготовку по специальности «Управление и экономика фармации» для слушателей из разных городов. В расчет включены базовая стоимость программы в Сеченовском университете, транспортные расходы и расходы на проживание на время обучения.

Слушатели, которым необходимо пройти профпереподготовку по специальности УЭФ в очной форме обучения Место проживания Должность, заработная плата Стоимость программы профпереподготовки УЭФ в Сеченовском университете г. Москва Стоимость проезда Стоимость проживания в соответствии со сроками обучения (14 недель / 36 ч в неделю) Итого стоимость обучения Слушатель № 1 г. Москва Провизор-технолог,

95 тыс. руб. 180 тыс. руб. Затраты отсутствуют Затраты отсутствуют 180 тыс. руб. Слушатель № 2 г. Рыбинск Провизор-технолог,

65 тыс. руб. 180 тыс. руб. Стоимость проезда на поезде из Рыбинска до Москвы — от 1 344 руб. за билет в плацкартном вагоне. Итого: стоимость проезда вперед /обратно 2688 руб. Минимальные цены в хостелах и мини-отелях Москвы — от 1000 руб. за ночь. Итого стоимость проживания: 98 тыс. руб. 280 688 тыс. руб.

Данные «ФармЗнание»

Географические риски

Даже если обучение проходит в городе, оно требует полного отрыва от работы, говорится в исследовании. В Москве и Санкт-Петербурге высокая конкуренция и дефицит времени не позволяют совмещать 4-месячные очные курсы с графиком 2/2. Города-миллионники могут столкнуться с ограниченным количеством мест в вузах. Авторы отмечают, что уже сейчас региональные вузы работают на пределе по количеству мест.

Малые города становятся зоной максимального риска, так как без профильных вузов в шаговой доступности обучение требует переезда, проживания 3,5—4 месяца и отрыва от работы.

«На рынке были компании, которые продавали сертификаты, не предоставляя реального обучения. Именно борьба с такими практиками должна быть ключом к реформе, а не запрет дистанта, от которого пострадают ценные специалисты», — прокомментировала нововведение директор по развитию платформы «ФармЗнание» Мария Рябуха.

По данным портала, в аптечных сетях России сейчас не хватает около 20 тыс. фармацевтов и провизоров, общий дефицит профильных кадров составляет 15—20%. Дополнительное образование должно способствовать сохранению специалистов в профессии и переходу на управленческие роли, но вместо этого становится барьером развития. Запрет на дистанционное образование отбросит отрасль на 10—15 лет назад, усилит дефицит кадров (особенно в аптеках малых городов), повысит цены на очное обучение и затронет регионы, говорится в выводах исследования.