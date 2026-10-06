Возбуждено уголовное дело о подложном паспорте качества серии вакцины «Мультикан-8»

Возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложного документа — паспорта качества компании на одну из серий вакцины для ветеринарного применения (ч.5 ст.327 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Ход и результаты предварительного расследования контролируются», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что прокуратура города с привлечением специалистов Россельхознадзора по поступившим обращениям проводит проверку в отношении производителя ветпрепаратов. Как пишет ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство, речь идет о компании «Ветбиохим» — производителе вакцины для собак «Мультикан-8».

В ходе надзорных мероприятий выявили нарушения требований законодательства в сфере производства ветпрепаратов, для устранения которых приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в образцах серии № 20 вакцины «Мультикан-8», отобранных в Ярославской области, установлено наличие живого вируса болезни Ауески. Об этом сообщил Россельхознадзор со ссылкой на результаты проверки ВГНКИ.

В августе в СМИ появилась информация о том, что при использовании вакцины «Мультикан-8» проявились поствакцинальные осложнения в состоянии здоровья у вакцинированных собак. В «Центре ветеринарии» в Ярославле заявили об остановке использования ветпрепарата с 14 августа. Производитель вакцины начал проверку и сообщил о возможном деструктивном вмешательстве третьих лиц в ситуацию с гибелью собак в Ярославской области.

Представители производителя сообщили «РБК», что первые результаты исследований производственного процесса и изучения лабораторных образцов появятся к 25 сентября. В компании также заявили журналистам, что договоры об оказании материальной помощи владельцам, чьи собаки, возможно, погибли от вакцинации «Мультиканом-8», содержат пункт о конфиденциальности.

Ранее в Россельхознадзоре заявили об изъятии серии 20 вакцины «Мультикан-8» для уничтожения после сообщений о гибели собак в Ярославской области. Параллельно получено обращение о смерти кошки после «Мультифела», образцы проверяются.