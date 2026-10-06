Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармвестник-ТВ
ГлавнаяНовостиПроизводство

Возбуждено уголовное дело о подложном паспорте качества серии вакцины «Мультикан-8»

06.10.2026
17:49
ДинаКоблова
По факту использования заведомо подложного паспорта качества на серию ветеринарной вакцины возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре Москвы. Проверка касается «Ветбиохима» — производителя вакцины для собак «Мультикан-8», в серии которого ранее обнаружили живой вирус болезни Ауески.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологии ИИ

Возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложного документа — паспорта качества компании на одну из серий вакцины для ветеринарного применения (ч.5 ст.327 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Ход и результаты предварительного расследования контролируются», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что прокуратура города с привлечением специалистов Россельхознадзора по поступившим обращениям проводит проверку в отношении производителя ветпрепаратов. Как пишет ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство, речь идет о компании «Ветбиохим» — производителе вакцины для собак «Мультикан-8».

В ходе надзорных мероприятий выявили нарушения требований законодательства в сфере производства ветпрепаратов, для устранения которых приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в образцах серии № 20 вакцины «Мультикан-8», отобранных в Ярославской области, установлено наличие живого вируса болезни Ауески. Об этом сообщил Россельхознадзор со ссылкой на результаты проверки ВГНКИ.

В августе в СМИ появилась информация о том, что при использовании вакцины «Мультикан-8» проявились поствакцинальные осложнения в состоянии здоровья у вакцинированных собак. В «Центре ветеринарии» в Ярославле заявили об остановке использования ветпрепарата с 14 августа. Производитель вакцины начал проверку и сообщил о возможном деструктивном вмешательстве третьих лиц в ситуацию с гибелью собак в Ярославской области.

Представители производителя сообщили «РБК», что первые результаты исследований производственного процесса и изучения лабораторных образцов появятся к 25 сентября. В компании также заявили журналистам, что договоры об оказании материальной помощи владельцам, чьи собаки, возможно, погибли от вакцинации «Мультиканом-8», содержат пункт о конфиденциальности.

Ранее в Россельхознадзоре заявили об изъятии серии 20 вакцины «Мультикан-8» для уничтожения после сообщений о гибели собак в Ярославской области. Параллельно получено обращение о смерти кошки после «Мультифела», образцы проверяются.

Рекомендуем для вас

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Используются куки и рекомендательные технологии, которые обеспечивают корректную работу сайта

Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie.
С правилами применения рекомендаций можно ознакомиться по ссылке.