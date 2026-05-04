«Замбон-Фарма» обжалует предписание ФАС России о снижении цены на свой препарат

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск фармкомпании «Замбон-Фарма» к Федеральной антимонопольной службе России. Истец просит признать недействительными решения и предписания ФАС России о «монопольно высокой цене на препарат с МНН тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат и перечислении в бюджет «незаконно полученного дохода» от его продажи. Предварительное судебное заседание назначено на 11 июня, указано в определении суда, которое опубликовано в системе «Мой арбитр».

В чем суть спора

Являясь единственным импортером препарата «Флуимуцил-антибиотик ИТ» (МНН тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат), в период с 2023 года по I квартал 2025 года компания «Замбон-Фарма» повысила отпускную цену на него на 46%. В связи с этим в июле 2025 года ФАС РФ возбудила дело о нарушении закона «О защите конкуренции», которое выразилось в установлении монопольно высокой цены на препарат с торговым наименованием «Флуимуцил-антибиотик ИТ» с МНН тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат в лекарственной форме «лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и ингаляций» в дозировке 500 мг.

Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат используется для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей. Согласно ГРЛС, он зарегистрирован в мае 2025 года и не имеет аналогов в России. Лекарство не входит в Перечень ЖНВЛП, на него не распространяется государственное регулирование цен.

Служба пришла к выводу, что темпы роста прибыли предприятия существенно превысили рост расходов на производство. При этом состав продавцов и покупателей препарата, условия его обращения на товарном рынке оставались без особых изменений. В марте 2026 года ФАС России признала в действиях фармкомпании нарушения, предписала устранить их, а также перечислить в федеральный бюджет доход, полученный вследствие нарушения антимонопольного законодательства. Речь шла о свыше 418 млн руб., писал «ФВ».

«ФВ» направил запросы в «Замбон Фарма» и ФАС России.

Что этому предшествовало

Выступая на Российском фармацевтическом форуме им. Н.А. Семашко в мае 2025 года, замруководителя ФАС РФ Тимофей Нижегородцев рассказал, что ФАС России намерена бороться с завышением цен на лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, и использовать для этого расследования в отношении фармкомпаний, занимающих доминирующее положение на рынках определенных препаратов. Он рекомендовал участникам рынка изучить дело КРКА и сделать соответствующие выводы.

В 2023 году КРКА повысила отпускные цены на препарат «Ко-Дальнева» на 10—16% в зависимости от дозировки. В декабре 2024 года ФАС России признала ее нарушившей антимонопольное законодательство: КРКА — единственный продавец данного препарата. Комиссия ФАС РФ предписала КРКА устранить нарушение, установив экономически обоснованные цены, и оштрафовала компанию на 650 тыс. руб., писал «ФВ». Фармкомпания обжаловала решение и предписание в суде, но безрезультатно. А за то, что она не исполнила предписание ФАС России в срок, в декабре 2025 года КРКА получила еще один штраф в размере 1,05 млн руб. После чего, с января 2026 года компания установила экономически обоснованные цены на все дозировки «Ко-Дальнева».