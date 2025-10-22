Кассационный суд признал правоту ФАС России в споре с KRKA об отпускной цене на «Ко-Дальнева»

Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу «КРКА» на решение Арбитражного суда Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда. Таким образом, суды признали правоту ФАС России: занимая доминирующее положение на рынке лекарственных препаратов, фармкомпания необоснованно повысила отпускные цены на отдельные дозировки лекарственного препарата и должна установить экономически обоснованные цены. Об этом сообщает пресс-служба ФАС России.

В 2023 году KRKA повысила отпускные цены на препарат «Ко-Дальнева» на 10—16% в зависимости от дозировки. В декабре 2024 года ФАС России указала, что фармкомпания не представила обоснования увеличения цены и признала ее нарушившей антимонопольное законодательство. KRKA — единственный продавец данного лекарства, следовательно она злоупотребила своим положением монополиста. Комиссия ФАС РФ предписала KRKA устранить нарушение, установив экономически обоснованные цены, писал «ФВ».

Препарат «Ко-Дальнева» с МНН амлодипин + индапамид + периндоприл применяется при повышенном артериальном давлении. Препарат не входит в Перечень ЖНВЛП.

Позже ФАС РФ оштрафовала KRKA на 650 тыс. руб. О том, что это первое, но, вероятно, не последнее подобное дело, дал понять замруководителя ФАС РФ Тимофей Нижегородцев, выступая в мае на 32-м Российском фармацевтическом форуме им. Н.А. Семашко. По его словам, служба намерена и дальше бороться с завышением цен на лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, и использовать расследования в отношении фармкомпаний, занимающих доминирующее положение на рынках определенных препаратов, в качестве инструмента. Он также рекомендовал участникам рынка изучить дело KRKA и сделать соответствующие выводы.

KRKA обжаловала предписание и решение службы, но безуспешно. Суды поддержали позицию ФАС.

В апелляционной жалобе KRKA указывала, что ФАС РФ необоснованно определила как самостоятельный товарный рынок препарат в зависимости от дозировки и количества таблеток в упаковке. Данный довод не соответствует фактическим обстоятельствам дела, констатировал в своем решении Девятый арбитражный апелляционный суд, поскольку продуктовые границы товарных рынков определены как: лекарственный препарат с торговым наименованием «Ко-Дальнева» под МНН амлодипин + индапамид + периндоприл в дозировках 5 мг + 0,625 мг + 2 мг; 5 мг + 1,25 мг + 4 мг; 5 мг + 2,5 мг + 8 мг; 10 мг + 2,5 мг + 8 мг.

21 октября Арбитражный суд Московского округа снова подтвердил правоту антимонопольного органа. Решение кассации по делу в системе «Мой арбитр» пока не опубликовано.