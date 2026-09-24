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Зарубежные фармкомпании заключили 58 сделок в сфере ИИ за два года

24.09.2026
15:24
ВладимирЗаболотских
Западная фармотрасль резко увеличила инвестиции в ИИ: с января 2025 года было заключено 58 сделок. Компании рассчитывают благодаря технологиям машинного обучения вдвое сократить сроки и затраты на разработку лекарств. Основную сложность представляет использование инноваций для ускорения исследований препаратов на людях.
Фото: 123rf.com

Зарубежная фармацевтическая отрасль резко нарастила объем инвестиций в технологии искусственного интеллекта (ИИ), рассчитывая значительно сократить издержки и ускорить вывод новых препаратов на рынок. Агентство Reuters насчитало 58 крупных сделок, которые компании заключили с начала 2025 года по 21 сентября 2026-го.

По оценкам отраслевых аналитиков, использование технологий машинного обучения для поиска болезнетворных белков и лекарственных молекул, оптимизации протоколов клинических испытаний (КИ) вдвое уменьшит временные и финансовые затраты на доклинические исследования в течение ближайших трех-пяти лет.

Самым крупным соглашением в перечне остается не классический контракт на покупку софта, а полноценное поглощение бизнеса. В октябре 2025 года швейцарская Novartis выкупила Avidity Biosciences за 12 млрд долл., чтобы добавить в свой портфель конъюгаты антител и олигонуклеотидов. Следом идут AstraZeneca и китайская CSPC Pharmaceutical, сумма договоренностей которых составила 5,33 млрд долл. (110 млн долл. авансом, до 1,62 млрд долл. в ходе КИ и до 3,6 млрд долл. после выхода разработанных продуктов в продажи). Британо-шведский фармгигант получил права на линейку экспериментальных пероральных средств, действующие вещества для которых были найдены с помощью ИИ. В топ также вошла немецкая Merck KGaA, которая обязалась выплатить Valo Health более 3 млрд долл. за предоставление доступа к ИИ-экосистеме с молекулярно-генетическими профилями 17 млн человек, которая может помочь в изучении патогенеза болезней и разработке методов их лечения.

Все ИИ-партнерства в фарминдустрии за текущий год условно можно разделить на два основных направления. Первое — создание лекарственных молекул: вместо ручного перебора огромного массива химических соединений алгоритмы моделируют трехмерную структуру целевого белка и подбирают вещество, которое будет на него воздействовать нужным образом. При этом заранее исключаются варианты, которые могут вызвать побочные эффекты. Примеры таких технологических решений — GEMS от Genesis Therapeutics, JAM от Nabla Bio и Pharma.AI от Insilico Medicine.

Второе — автоматизированные исследования с замкнутым циклом (closed-loop R&D), где программное обеспечение напрямую управляет физическим оборудованием. ИИ самостоятельно выдвигает гипотезу о структуре молекулы, отдает команду роботам синтезировать ее и протестировать на клеточных культурах, после чего мгновенно корректирует математическую модель по результатам проверки и запускает новый цикл. В русле этой концепции Eli Lilly в январе 2026 года договорилась с NVIDIA о строительстве роботизированного комплекса. На эти цели планируется выделить до 1 млрд долл. в течение пяти лет. Параллельно производитель научного оборудования Thermo Fisher интегрирует процессоры американской техкорпорации в свое оборудование для аналогичной автоматизации работы.

Eli Lilly — наиболее активный участник коллабораций: концерн фигурирует в 11 соглашениях из 58. Они охватывают как закупку свыше 1000 графических чипов под собственный суперкомпьютер, так и интеграцию специализированной ИИ-системы Lilly TuneLab, обученной на данных многолетних испытаний корпорации, в продукты сторонних разработчиков, включая Schrödinger и Vasa Therapeutics.

Заметно и проникновение больших языковых моделей в клиническую практику. Bristol-Myers Squibb в мае 2026 года предоставила доступ к генеративной модели Claude от Anthropic более чем 30 тыс. сотрудников. В сентябре так же поступила датская Novo Nordisk.

При этом бигтех закрепляется в фарминдустрии как поставщик не только софта, но и облачной инфраструктуры. Наглядный кейс — MSD (Merck&Co. — в США и Канаде), которая вложила 1 млрд долл. в Google Cloud и Gemini Enterprise.

Последней в перечне стала сделка AbbVie со стартапом Iambic от 21 сентября. Они договорились совместно работать над созданием малых молекул против онкологических и неврологических заболеваний.

Несмотря на беспрецедентный объем капиталовложений, на пути прогресса есть серьезные препятствия. Согласно анализу Deloitte 2026 Life Sciences Outlook, лишь 22% компаний смогли масштабировать ИИ-проекты до уровня сквозных бизнес-процессов. Согласно опросу консалтинговой фирмы ZS, главной причиной их провала 68% из 115 технологических руководителей считают пренебрежение качеством и управлением данными на начальном этапе. Также указывается, что нынешний всплеск активности сконцентрирован на компьютерном скрининге молекул, который обходится дешевле всего, тогда как наибольшие риски и расходы традиционно связаны с КИ.

В докладе Boston Consulting Group (BCG) говорится, что ИИ-молекулы проходят I фазу КИ, где оценивается безопасность, в 80–90% случаев — значительно выше среднего отраслевого показателя в 40–65%. Однако только 40% из них успешно завершают II фазу, где впервые проверяют эффективность лекарства, примерно такой же результат показывают и препараты, созданные классическими методами. Итоговая вероятность довести разработку от идеи до аптеки, по расчету BCG, выросла благодаря нейросетям лишь вдвое — с 5–10 до 9–18%.

В июле стартовала III, финальная фаза КИ рентосертиба/rentosertib от Insilico Medicine. Его изучают на пациентах с идиопатическим легочным фиброзом — прогрессирующим рубцеванием тканей, которое считается смертельным диагнозом. Это первый в истории медикамент, полностью созданный ИИ, который дошел до заключительной стадии исследований перед регистрацией.

Таблица сделок с января 2025 по сентябрь 2026

Дата

Участники

Сумма

Основная цель

1

7 января 2025

PostEra × Pfizer

До 610 млн долл. (12 млн долл. авансом)

ИИ-лаборатория и создание конъюгатов антитело-лекарство (ADC)

2

13 января 2025

IQVIA × NVIDIA

Не разглашается

Создание ИИ-моделей для автоматизации исследований и коммерческих процессов

3

20 февраля 2025

Incyte × Genesis Therapeutics

30 млн долл. авансом и до 295 млн долл. за каждый найденный белок, связанный с болезнью, и разработанный против него препарат + роялти

Создание малых молекул с помощью ИИ-системы GEMS

4

3 марта 2025

Kyndryl × Microsoft

Не разглашается

Внедрение ИИ-ассистента Dragon Copilot для уменьшения объема бумажной работы

5

18 марта 2025

GE HealthCare × NVIDIA

Не разглашается

Разработка автономных рабочих процессов для рентгена и УЗИ

6

25 марта 2025

Cleveland Clinic × G42

Не разглашается

Организация рабочей группы по ускоренному внедрению ИИ в медицинской практике

7

16 апреля 2025

Kenvue × Microsoft

Не разглашается (контракт на 5 лет)

Модернизация рабочих процессов на базе Azure, внедрение генеративного ИИ и цифровых двойников

8

29 апреля 2025

Eli Lilly × Creyon Bio

13 млн долл. аванс; более 1 млрд долл. поэтапно

Создание с помощью ИИ олигонуклеотидов, нацеленных на РНК

9

21 мая 2025

Genentech (Roche) × Orionis Biosciences

105 млн долл. аванса; более 2 млрд долл. поэтапных платежей + роялти

Поиск малых молекул, способных скреплять целевые белки, с помощью ИИ-системы Allo-Glue

10

11 июня 2025

Novo Nordisk × NVIDIA × DCAI

Не разглашается

Создание собственных ИИ-моделей на суперкомпьютере Gefion

11

13 июня 2025

AstraZeneca × CSPC Pharmaceutical

110 млн долл. аванс; до 1,62 млрд долл. за разработку; до 3,6 млрд долл. за продажи

Поиск кандидатов в пероральные лекарства; AstraZeneca получает права на продажу по всему миру

12

29–30 июня 2025

Pfizer × XtalPi

Не разглашается

Переход на новую систему моделирования молекул, объединяющую законы физики и ИИ

13

2 июля 2025

AstraZeneca × Modella AI

Не разглашается (контракт на несколько лет)

Использование ИИ, который одновременно анализирует изображения, тексты и данные, для ускорения разработок в онкологии

14

14 августа 2025

Eli Lilly × Superluminal Medicines

До 1,3 млрд долл. + роялти

Несколько десятков млн долл. авансом (точно не указывается) + более 1 млрд долл. по ходу совместной разработки лекарств

15

1 сентября 2025

University of Oxford × Ellison Institute

118 млн фунтов стерлингов (~150 млн долл.)

Использование ИИ и лабораторных моделей заражения для изучения того, что защищает организм от инфекций

16

23 сентября 2025

Merck KGaA × Siemens

Не разглашается (меморандум)

Объединение исследований и производства через цифровые системы Siemens

17

14 октября 2025

Takeda × Nabla Bio

Takeda × Nabla Bio

Несколько десятков млн долл. авансом (точно не указывается) + более 1 млрд долл. по ходу совместной разработки лекарств

18

26–27 октября 2025

Novartis × Avidity Biosciences

Novartis × Avidity Biosciences

~12 млрд долл. наличными

19

28 октября 2025

Eli Lilly × NVIDIA

Eli Lilly × NVIDIA

Не разглашается (закупка более 1000 видеокарт)

20

28 октября 2025

J&J MedTech × NVIDIA

J&J MedTech × NVIDIA

Не разглашается

21

10 ноября 2025

Eli Lilly × Insilico Medicine

Eli Lilly × Insilico Medicine

Более 100 млн долл. + роялти

22

20 ноября 2025

Merck KGaA × Valo Health

Merck KGaA × Valo Health

Более 3 млрд долл.

23

9 декабря 2025

Novartis × Relation Therapeutics

Novartis × Relation Therapeutics

55 млн долл. авансом, до 1,7 млрд долл. по ходу разработки лекарств

24

7 января 2026

GSK × Helix

GSK × Helix

Не разглашается

25

8 января 2026

GSK × Noetik

GSK × Noetik

50 млн долл. авансом + выплаты по ходу разработки лекарств

26

8 января 2026

Pfizer × Boltz

Pfizer × Boltz

Не разглашается

27

9 января 2026

Schrödinger × Eli Lilly

Schrödinger × Eli Lilly

Не разглашается

28

12 января 2026

NVIDIA × Thermo Fisher

NVIDIA × Thermo Fisher

Не разглашается

29

12 января 2026

NVIDIA × Eli Lilly

NVIDIA × Eli Lilly

До 1 млрд долл. за 5 лет

30

13 января 2026

Illumina × AstraZeneca × Merck × Eli Lilly

Illumina × AstraZeneca × MSD × Eli Lilly

Не разглашается

31

13 января 2026

AstraZeneca (покупка Modella AI)

AstraZeneca × Modella AI

Не разглашается

32

14 апреля 2026

Novo Nordisk × OpenAI

Novo Nordisk × OpenAI

Не разглашается

33

14 апреля 2026

Labcorp × Amazon Web Services × Datavant

Labcorp × Amazon Web Services × Datavant

Не разглашается

34

14 апреля 2026

Vasa Therapeutics × Eli Lilly

Не разглашается

Vasa получила возможность использовать ИИ-систему Lilly TuneLab и модели для поиска лекарств

35

22 апреля 2026

MSD × Alphabet (Google Cloud)

1 млрд долл. в течение нескольких лет

Права на Gemini Enterprise для внедрения передовых ИИ-моделей во все этапы разработки лекарств

36

28 апреля 2026

Profluent × Eli Lilly

Аванс + до 2,25 млрд долл. по ходу разработки лекарств + роялти

Разработка рекомбиназ — ферментов, которые с помощью ИИ точечно редактировать конкретные участки ДНК

37

6 мая 2026

Simulations Plus × NVIDIA

Не разглашается

Ускорение ИИ-вычислений благодаря видеокартам на начальных этапах разработки лекарств

38

7 мая 2026

Roche × PathAI

750 млн долл. авансом + до 300 млн долл. по ходу разработки лекарств

Покупка PathAI для перехода от ручного анализа физических образцов тканей под микроскопом к полностью автоматизированному ИИ-формату

39

13 мая 2026

Owkin × AstraZeneca

Не разглашается (контракт на 3 года)

Создание ИИ-агентов на основе системы K Pro

40

13 мая 2026

IQVIA × Kexing Biopharm

Не разглашается

Разработка биоаналогов с помощью ИИ-решений от IQVIA

41

14 мая 2026

Anthropic × Gates Foundation

200 млн долл.

Поддержка ИИ-проектов в здравоохранении и образовании

42

19 мая 2026

Incyte × Edison Scientific

Не разглашается

Использование ИИ-системы Kosmos в исследованиях Incyte

43

20 мая 2026

Incyte × Genesis Therapeutics (расширение)

120 млн долл. авансом + более 1 млрд долл. поэтапно

Создание лекарственных молекул для воздействия на белки, отобранные Incyte

44

20 мая 2026

Bristol-Myers Squibb × Anthropic

Не разглашается

Предоставление доступа к ИИ-модели Claude для более 30 тыс. сотрудников

45

20 мая 2026

Collaborative Drug Discovery (CDD) × Eli Lilly

Не разглашается

Встраивание ИИ-системы Lilly TuneLab в базу данных CDD

46

4 июня 2026

Chai Discovery × Pfizer

Не разглашается

Использование ИИ-моделей Chai для ускорения разработки лекарств

47

5 июня 2026

Sanofi × Owkin

Условия не разглашаются (продление соглашения 2021 года, которое оценивалось в ~105,1 млн долл.)

Разработка ИИ-агентов под нужды Sanofi

48

10 июня 2026

Novartis × Orionis Biosciences

40 млн долл. авансом, до 1,4 млрд долл. по ходу разработки лекарств + роялти

Поиск молекул, скрепляющих болезнетворные белки с клеточными ферментами для их последующего уничтожения, с помощью ИИ-системы Allo-Glue

49

17 июня 2026

Jazz Pharmaceuticals × AbCellera

56 млн долл. авансом, до 792 млн долл. за каждое созданное лекарство

Создание мультиспецифических антител, активирующих Т-клетки

50

1 июля 2026

Takeda × Insilico Medicine

До 600 млн долл. + роялти

Поиск лекарственных молекул с помощью ИИ-системы Insilico

51

13 июля 2026

Chai Discovery × Novartis

Не разглашается

Разработка антител с помощью ИИ-моделей Chai

52

20 июля 2026

Bristol-Myers Squibb × NVIDIA

Не разглашается

Использование вычислительных систем NVIDIA для ускорения исследований

53

30 июля 2026

GSK × Relation Therapeutics

До 110 млн долл.

Финансирование работы автоматизированных лабораторий Relation Therapeutics для создания массивных наборов данных о реакции человеческих клеток на различные генетические изменения и лекарства

54

5 августа 2026

Schrödinger × Bristol-Myers Squibb

Не разглашается

Внедрение ИИ-ассистента Bunsen в исследования

55

20 августа 2026

Bristol-Myers Squibb × Chai Discovery

Не разглашается

Использование ИИ-моделей Chai для создания лекарств

56

16 сентября 2026

Novo Nordisk × Anthropic

Не разглашается

Использование ИИ-модели Claude для ускорения разработки лекарств

57

16 сентября 2026

Eli Lilly × Twist Bioscience

Не разглашается

Биотехнологические компании, работающие в системе Lilly TuneLab, смогут использовать ИИ-модели для компьютерного моделирования перспективных молекул, а затем отправлять их на исследования в лаборатории Twist

58

21 сентября 2026

AbbVie × Iambic

Не разглашается (контракт на несколько лет)

Разработка малых молекул для лечения иммунологических, неврологических и онкологических заболеваний с помощью ИИ-системы Iambic

Источник: Reuters и пресс-релизы фармкомпаний

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