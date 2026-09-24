Зарубежные фармкомпании заключили 58 сделок в сфере ИИ за два года

Зарубежная фармацевтическая отрасль резко нарастила объем инвестиций в технологии искусственного интеллекта (ИИ), рассчитывая значительно сократить издержки и ускорить вывод новых препаратов на рынок. Агентство Reuters насчитало 58 крупных сделок, которые компании заключили с начала 2025 года по 21 сентября 2026-го.

По оценкам отраслевых аналитиков, использование технологий машинного обучения для поиска болезнетворных белков и лекарственных молекул, оптимизации протоколов клинических испытаний (КИ) вдвое уменьшит временные и финансовые затраты на доклинические исследования в течение ближайших трех-пяти лет.

Самым крупным соглашением в перечне остается не классический контракт на покупку софта, а полноценное поглощение бизнеса. В октябре 2025 года швейцарская Novartis выкупила Avidity Biosciences за 12 млрд долл., чтобы добавить в свой портфель конъюгаты антител и олигонуклеотидов. Следом идут AstraZeneca и китайская CSPC Pharmaceutical, сумма договоренностей которых составила 5,33 млрд долл. (110 млн долл. авансом, до 1,62 млрд долл. в ходе КИ и до 3,6 млрд долл. после выхода разработанных продуктов в продажи). Британо-шведский фармгигант получил права на линейку экспериментальных пероральных средств, действующие вещества для которых были найдены с помощью ИИ. В топ также вошла немецкая Merck KGaA, которая обязалась выплатить Valo Health более 3 млрд долл. за предоставление доступа к ИИ-экосистеме с молекулярно-генетическими профилями 17 млн человек, которая может помочь в изучении патогенеза болезней и разработке методов их лечения.

Все ИИ-партнерства в фарминдустрии за текущий год условно можно разделить на два основных направления. Первое — создание лекарственных молекул: вместо ручного перебора огромного массива химических соединений алгоритмы моделируют трехмерную структуру целевого белка и подбирают вещество, которое будет на него воздействовать нужным образом. При этом заранее исключаются варианты, которые могут вызвать побочные эффекты. Примеры таких технологических решений — GEMS от Genesis Therapeutics, JAM от Nabla Bio и Pharma.AI от Insilico Medicine.

Второе — автоматизированные исследования с замкнутым циклом (closed-loop R&D), где программное обеспечение напрямую управляет физическим оборудованием. ИИ самостоятельно выдвигает гипотезу о структуре молекулы, отдает команду роботам синтезировать ее и протестировать на клеточных культурах, после чего мгновенно корректирует математическую модель по результатам проверки и запускает новый цикл. В русле этой концепции Eli Lilly в январе 2026 года договорилась с NVIDIA о строительстве роботизированного комплекса. На эти цели планируется выделить до 1 млрд долл. в течение пяти лет. Параллельно производитель научного оборудования Thermo Fisher интегрирует процессоры американской техкорпорации в свое оборудование для аналогичной автоматизации работы.

Eli Lilly — наиболее активный участник коллабораций: концерн фигурирует в 11 соглашениях из 58. Они охватывают как закупку свыше 1000 графических чипов под собственный суперкомпьютер, так и интеграцию специализированной ИИ-системы Lilly TuneLab, обученной на данных многолетних испытаний корпорации, в продукты сторонних разработчиков, включая Schrödinger и Vasa Therapeutics.

Заметно и проникновение больших языковых моделей в клиническую практику. Bristol-Myers Squibb в мае 2026 года предоставила доступ к генеративной модели Claude от Anthropic более чем 30 тыс. сотрудников. В сентябре так же поступила датская Novo Nordisk.

При этом бигтех закрепляется в фарминдустрии как поставщик не только софта, но и облачной инфраструктуры. Наглядный кейс — MSD (Merck&Co. — в США и Канаде), которая вложила 1 млрд долл. в Google Cloud и Gemini Enterprise.

Последней в перечне стала сделка AbbVie со стартапом Iambic от 21 сентября. Они договорились совместно работать над созданием малых молекул против онкологических и неврологических заболеваний.

Несмотря на беспрецедентный объем капиталовложений, на пути прогресса есть серьезные препятствия. Согласно анализу Deloitte 2026 Life Sciences Outlook, лишь 22% компаний смогли масштабировать ИИ-проекты до уровня сквозных бизнес-процессов. Согласно опросу консалтинговой фирмы ZS, главной причиной их провала 68% из 115 технологических руководителей считают пренебрежение качеством и управлением данными на начальном этапе. Также указывается, что нынешний всплеск активности сконцентрирован на компьютерном скрининге молекул, который обходится дешевле всего, тогда как наибольшие риски и расходы традиционно связаны с КИ.

В докладе Boston Consulting Group (BCG) говорится, что ИИ-молекулы проходят I фазу КИ, где оценивается безопасность, в 80–90% случаев — значительно выше среднего отраслевого показателя в 40–65%. Однако только 40% из них успешно завершают II фазу, где впервые проверяют эффективность лекарства, примерно такой же результат показывают и препараты, созданные классическими методами. Итоговая вероятность довести разработку от идеи до аптеки, по расчету BCG, выросла благодаря нейросетям лишь вдвое — с 5–10 до 9–18%.

В июле стартовала III, финальная фаза КИ рентосертиба/rentosertib от Insilico Medicine. Его изучают на пациентах с идиопатическим легочным фиброзом — прогрессирующим рубцеванием тканей, которое считается смертельным диагнозом. Это первый в истории медикамент, полностью созданный ИИ, который дошел до заключительной стадии исследований перед регистрацией.

Таблица сделок с января 2025 по сентябрь 2026

№ Дата Участники Сумма Основная цель 1 7 января 2025 PostEra × Pfizer До 610 млн долл. (12 млн долл. авансом) ИИ-лаборатория и создание конъюгатов антитело-лекарство (ADC) 2 13 января 2025 IQVIA × NVIDIA Не разглашается Создание ИИ-моделей для автоматизации исследований и коммерческих процессов 3 20 февраля 2025 Incyte × Genesis Therapeutics 30 млн долл. авансом и до 295 млн долл. за каждый найденный белок, связанный с болезнью, и разработанный против него препарат + роялти Создание малых молекул с помощью ИИ-системы GEMS 4 3 марта 2025 Kyndryl × Microsoft Не разглашается Внедрение ИИ-ассистента Dragon Copilot для уменьшения объема бумажной работы 5 18 марта 2025 GE HealthCare × NVIDIA Не разглашается Разработка автономных рабочих процессов для рентгена и УЗИ 6 25 марта 2025 Cleveland Clinic × G42 Не разглашается Организация рабочей группы по ускоренному внедрению ИИ в медицинской практике 7 16 апреля 2025 Kenvue × Microsoft Не разглашается (контракт на 5 лет) Модернизация рабочих процессов на базе Azure, внедрение генеративного ИИ и цифровых двойников 8 29 апреля 2025 Eli Lilly × Creyon Bio 13 млн долл. аванс; более 1 млрд долл. поэтапно Создание с помощью ИИ олигонуклеотидов, нацеленных на РНК 9 21 мая 2025 Genentech (Roche) × Orionis Biosciences 105 млн долл. аванса; более 2 млрд долл. поэтапных платежей + роялти Поиск малых молекул, способных скреплять целевые белки, с помощью ИИ-системы Allo-Glue 10 11 июня 2025 Novo Nordisk × NVIDIA × DCAI Не разглашается Создание собственных ИИ-моделей на суперкомпьютере Gefion 11 13 июня 2025 AstraZeneca × CSPC Pharmaceutical 110 млн долл. аванс; до 1,62 млрд долл. за разработку; до 3,6 млрд долл. за продажи Поиск кандидатов в пероральные лекарства; AstraZeneca получает права на продажу по всему миру 12 29–30 июня 2025 Pfizer × XtalPi Не разглашается Переход на новую систему моделирования молекул, объединяющую законы физики и ИИ 13 2 июля 2025 AstraZeneca × Modella AI Не разглашается (контракт на несколько лет) Использование ИИ, который одновременно анализирует изображения, тексты и данные, для ускорения разработок в онкологии 14 14 августа 2025 Eli Lilly × Superluminal Medicines До 1,3 млрд долл. + роялти Несколько десятков млн долл. авансом (точно не указывается) + более 1 млрд долл. по ходу совместной разработки лекарств 15 1 сентября 2025 University of Oxford × Ellison Institute 118 млн фунтов стерлингов (~150 млн долл.) Использование ИИ и лабораторных моделей заражения для изучения того, что защищает организм от инфекций 16 23 сентября 2025 Merck KGaA × Siemens Не разглашается (меморандум) Объединение исследований и производства через цифровые системы Siemens 17 14 октября 2025 Takeda × Nabla Bio Takeda × Nabla Bio Несколько десятков млн долл. авансом (точно не указывается) + более 1 млрд долл. по ходу совместной разработки лекарств 18 26–27 октября 2025 Novartis × Avidity Biosciences Novartis × Avidity Biosciences ~12 млрд долл. наличными 19 28 октября 2025 Eli Lilly × NVIDIA Eli Lilly × NVIDIA Не разглашается (закупка более 1000 видеокарт) 20 28 октября 2025 J&J MedTech × NVIDIA J&J MedTech × NVIDIA Не разглашается 21 10 ноября 2025 Eli Lilly × Insilico Medicine Eli Lilly × Insilico Medicine Более 100 млн долл. + роялти 22 20 ноября 2025 Merck KGaA × Valo Health Merck KGaA × Valo Health Более 3 млрд долл. 23 9 декабря 2025 Novartis × Relation Therapeutics Novartis × Relation Therapeutics 55 млн долл. авансом, до 1,7 млрд долл. по ходу разработки лекарств 24 7 января 2026 GSK × Helix GSK × Helix Не разглашается 25 8 января 2026 GSK × Noetik GSK × Noetik 50 млн долл. авансом + выплаты по ходу разработки лекарств 26 8 января 2026 Pfizer × Boltz Pfizer × Boltz Не разглашается 27 9 января 2026 Schrödinger × Eli Lilly Schrödinger × Eli Lilly Не разглашается 28 12 января 2026 NVIDIA × Thermo Fisher NVIDIA × Thermo Fisher Не разглашается 29 12 января 2026 NVIDIA × Eli Lilly NVIDIA × Eli Lilly До 1 млрд долл. за 5 лет 30 13 января 2026 Illumina × AstraZeneca × Merck × Eli Lilly Illumina × AstraZeneca × MSD × Eli Lilly Не разглашается 31 13 января 2026 AstraZeneca (покупка Modella AI) AstraZeneca × Modella AI Не разглашается 32 14 апреля 2026 Novo Nordisk × OpenAI Novo Nordisk × OpenAI Не разглашается 33 14 апреля 2026 Labcorp × Amazon Web Services × Datavant Labcorp × Amazon Web Services × Datavant Не разглашается 34 14 апреля 2026 Vasa Therapeutics × Eli Lilly Не разглашается Vasa получила возможность использовать ИИ-систему Lilly TuneLab и модели для поиска лекарств 35 22 апреля 2026 MSD × Alphabet (Google Cloud) 1 млрд долл. в течение нескольких лет Права на Gemini Enterprise для внедрения передовых ИИ-моделей во все этапы разработки лекарств 36 28 апреля 2026 Profluent × Eli Lilly Аванс + до 2,25 млрд долл. по ходу разработки лекарств + роялти Разработка рекомбиназ — ферментов, которые с помощью ИИ точечно редактировать конкретные участки ДНК 37 6 мая 2026 Simulations Plus × NVIDIA Не разглашается Ускорение ИИ-вычислений благодаря видеокартам на начальных этапах разработки лекарств 38 7 мая 2026 Roche × PathAI 750 млн долл. авансом + до 300 млн долл. по ходу разработки лекарств Покупка PathAI для перехода от ручного анализа физических образцов тканей под микроскопом к полностью автоматизированному ИИ-формату 39 13 мая 2026 Owkin × AstraZeneca Не разглашается (контракт на 3 года) Создание ИИ-агентов на основе системы K Pro 40 13 мая 2026 IQVIA × Kexing Biopharm Не разглашается Разработка биоаналогов с помощью ИИ-решений от IQVIA 41 14 мая 2026 Anthropic × Gates Foundation 200 млн долл. Поддержка ИИ-проектов в здравоохранении и образовании 42 19 мая 2026 Incyte × Edison Scientific Не разглашается Использование ИИ-системы Kosmos в исследованиях Incyte 43 20 мая 2026 Incyte × Genesis Therapeutics (расширение) 120 млн долл. авансом + более 1 млрд долл. поэтапно Создание лекарственных молекул для воздействия на белки, отобранные Incyte 44 20 мая 2026 Bristol-Myers Squibb × Anthropic Не разглашается Предоставление доступа к ИИ-модели Claude для более 30 тыс. сотрудников 45 20 мая 2026 Collaborative Drug Discovery (CDD) × Eli Lilly Не разглашается Встраивание ИИ-системы Lilly TuneLab в базу данных CDD 46 4 июня 2026 Chai Discovery × Pfizer Не разглашается Использование ИИ-моделей Chai для ускорения разработки лекарств 47 5 июня 2026 Sanofi × Owkin Условия не разглашаются (продление соглашения 2021 года, которое оценивалось в ~105,1 млн долл.) Разработка ИИ-агентов под нужды Sanofi 48 10 июня 2026 Novartis × Orionis Biosciences 40 млн долл. авансом, до 1,4 млрд долл. по ходу разработки лекарств + роялти Поиск молекул, скрепляющих болезнетворные белки с клеточными ферментами для их последующего уничтожения, с помощью ИИ-системы Allo-Glue 49 17 июня 2026 Jazz Pharmaceuticals × AbCellera 56 млн долл. авансом, до 792 млн долл. за каждое созданное лекарство Создание мультиспецифических антител, активирующих Т-клетки 50 1 июля 2026 Takeda × Insilico Medicine До 600 млн долл. + роялти Поиск лекарственных молекул с помощью ИИ-системы Insilico 51 13 июля 2026 Chai Discovery × Novartis Не разглашается Разработка антител с помощью ИИ-моделей Chai 52 20 июля 2026 Bristol-Myers Squibb × NVIDIA Не разглашается Использование вычислительных систем NVIDIA для ускорения исследований 53 30 июля 2026 GSK × Relation Therapeutics До 110 млн долл. Финансирование работы автоматизированных лабораторий Relation Therapeutics для создания массивных наборов данных о реакции человеческих клеток на различные генетические изменения и лекарства 54 5 августа 2026 Schrödinger × Bristol-Myers Squibb Не разглашается Внедрение ИИ-ассистента Bunsen в исследования 55 20 августа 2026 Bristol-Myers Squibb × Chai Discovery Не разглашается Использование ИИ-моделей Chai для создания лекарств 56 16 сентября 2026 Novo Nordisk × Anthropic Не разглашается Использование ИИ-модели Claude для ускорения разработки лекарств 57 16 сентября 2026 Eli Lilly × Twist Bioscience Не разглашается Биотехнологические компании, работающие в системе Lilly TuneLab, смогут использовать ИИ-модели для компьютерного моделирования перспективных молекул, а затем отправлять их на исследования в лаборатории Twist 58 21 сентября 2026 AbbVie × Iambic Не разглашается (контракт на несколько лет) Разработка малых молекул для лечения иммунологических, неврологических и онкологических заболеваний с помощью ИИ-системы Iambic

Источник: Reuters и пресс-релизы фармкомпаний