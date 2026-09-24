Зарубежные фармкомпании заключили 58 сделок в сфере ИИ за два года
Зарубежная фармацевтическая отрасль резко нарастила объем инвестиций в технологии искусственного интеллекта (ИИ), рассчитывая значительно сократить издержки и ускорить вывод новых препаратов на рынок. Агентство Reuters насчитало 58 крупных сделок, которые компании заключили с начала 2025 года по 21 сентября 2026-го.
|По оценкам отраслевых аналитиков, использование технологий машинного обучения для поиска болезнетворных белков и лекарственных молекул, оптимизации протоколов клинических испытаний (КИ) вдвое уменьшит временные и финансовые затраты на доклинические исследования в течение ближайших трех-пяти лет.
Самым крупным соглашением в перечне остается не классический контракт на покупку софта, а полноценное поглощение бизнеса. В октябре 2025 года швейцарская Novartis выкупила Avidity Biosciences за 12 млрд долл., чтобы добавить в свой портфель конъюгаты антител и олигонуклеотидов. Следом идут AstraZeneca и китайская CSPC Pharmaceutical, сумма договоренностей которых составила 5,33 млрд долл. (110 млн долл. авансом, до 1,62 млрд долл. в ходе КИ и до 3,6 млрд долл. после выхода разработанных продуктов в продажи). Британо-шведский фармгигант получил права на линейку экспериментальных пероральных средств, действующие вещества для которых были найдены с помощью ИИ. В топ также вошла немецкая Merck KGaA, которая обязалась выплатить Valo Health более 3 млрд долл. за предоставление доступа к ИИ-экосистеме с молекулярно-генетическими профилями 17 млн человек, которая может помочь в изучении патогенеза болезней и разработке методов их лечения.
Все ИИ-партнерства в фарминдустрии за текущий год условно можно разделить на два основных направления. Первое — создание лекарственных молекул: вместо ручного перебора огромного массива химических соединений алгоритмы моделируют трехмерную структуру целевого белка и подбирают вещество, которое будет на него воздействовать нужным образом. При этом заранее исключаются варианты, которые могут вызвать побочные эффекты. Примеры таких технологических решений — GEMS от Genesis Therapeutics, JAM от Nabla Bio и Pharma.AI от Insilico Medicine.
Второе — автоматизированные исследования с замкнутым циклом (closed-loop R&D), где программное обеспечение напрямую управляет физическим оборудованием. ИИ самостоятельно выдвигает гипотезу о структуре молекулы, отдает команду роботам синтезировать ее и протестировать на клеточных культурах, после чего мгновенно корректирует математическую модель по результатам проверки и запускает новый цикл. В русле этой концепции Eli Lilly в январе 2026 года договорилась с NVIDIA о строительстве роботизированного комплекса. На эти цели планируется выделить до 1 млрд долл. в течение пяти лет. Параллельно производитель научного оборудования Thermo Fisher интегрирует процессоры американской техкорпорации в свое оборудование для аналогичной автоматизации работы.
Eli Lilly — наиболее активный участник коллабораций: концерн фигурирует в 11 соглашениях из 58. Они охватывают как закупку свыше 1000 графических чипов под собственный суперкомпьютер, так и интеграцию специализированной ИИ-системы Lilly TuneLab, обученной на данных многолетних испытаний корпорации, в продукты сторонних разработчиков, включая Schrödinger и Vasa Therapeutics.
Заметно и проникновение больших языковых моделей в клиническую практику. Bristol-Myers Squibb в мае 2026 года предоставила доступ к генеративной модели Claude от Anthropic более чем 30 тыс. сотрудников. В сентябре так же поступила датская Novo Nordisk.
При этом бигтех закрепляется в фарминдустрии как поставщик не только софта, но и облачной инфраструктуры. Наглядный кейс — MSD (Merck&Co. — в США и Канаде), которая вложила 1 млрд долл. в Google Cloud и Gemini Enterprise.
Последней в перечне стала сделка AbbVie со стартапом Iambic от 21 сентября. Они договорились совместно работать над созданием малых молекул против онкологических и неврологических заболеваний.
Несмотря на беспрецедентный объем капиталовложений, на пути прогресса есть серьезные препятствия. Согласно анализу Deloitte 2026 Life Sciences Outlook, лишь 22% компаний смогли масштабировать ИИ-проекты до уровня сквозных бизнес-процессов. Согласно опросу консалтинговой фирмы ZS, главной причиной их провала 68% из 115 технологических руководителей считают пренебрежение качеством и управлением данными на начальном этапе. Также указывается, что нынешний всплеск активности сконцентрирован на компьютерном скрининге молекул, который обходится дешевле всего, тогда как наибольшие риски и расходы традиционно связаны с КИ.
В докладе Boston Consulting Group (BCG) говорится, что ИИ-молекулы проходят I фазу КИ, где оценивается безопасность, в 80–90% случаев — значительно выше среднего отраслевого показателя в 40–65%. Однако только 40% из них успешно завершают II фазу, где впервые проверяют эффективность лекарства, примерно такой же результат показывают и препараты, созданные классическими методами. Итоговая вероятность довести разработку от идеи до аптеки, по расчету BCG, выросла благодаря нейросетям лишь вдвое — с 5–10 до 9–18%.
В июле стартовала III, финальная фаза КИ рентосертиба/rentosertib от Insilico Medicine. Его изучают на пациентах с идиопатическим легочным фиброзом — прогрессирующим рубцеванием тканей, которое считается смертельным диагнозом. Это первый в истории медикамент, полностью созданный ИИ, который дошел до заключительной стадии исследований перед регистрацией.
Таблица сделок с января 2025 по сентябрь 2026
|
№
|
Дата
|
Участники
|
Сумма
|
Основная цель
|
1
|
7 января 2025
|
PostEra × Pfizer
|
До 610 млн долл. (12 млн долл. авансом)
|
ИИ-лаборатория и создание конъюгатов антитело-лекарство (ADC)
|
2
|
13 января 2025
|
IQVIA × NVIDIA
|
Не разглашается
|
Создание ИИ-моделей для автоматизации исследований и коммерческих процессов
|
3
|
20 февраля 2025
|
Incyte × Genesis Therapeutics
|
30 млн долл. авансом и до 295 млн долл. за каждый найденный белок, связанный с болезнью, и разработанный против него препарат + роялти
|
Создание малых молекул с помощью ИИ-системы GEMS
|
4
|
3 марта 2025
|
Kyndryl × Microsoft
|
Не разглашается
|
Внедрение ИИ-ассистента Dragon Copilot для уменьшения объема бумажной работы
|
5
|
18 марта 2025
|
GE HealthCare × NVIDIA
|
Не разглашается
|
Разработка автономных рабочих процессов для рентгена и УЗИ
|
6
|
25 марта 2025
|
Cleveland Clinic × G42
|
Не разглашается
|
Организация рабочей группы по ускоренному внедрению ИИ в медицинской практике
|
7
|
16 апреля 2025
|
Kenvue × Microsoft
|
Не разглашается (контракт на 5 лет)
|
Модернизация рабочих процессов на базе Azure, внедрение генеративного ИИ и цифровых двойников
|
8
|
29 апреля 2025
|
Eli Lilly × Creyon Bio
|
13 млн долл. аванс; более 1 млрд долл. поэтапно
|
Создание с помощью ИИ олигонуклеотидов, нацеленных на РНК
|
9
|
21 мая 2025
|
Genentech (Roche) × Orionis Biosciences
|
105 млн долл. аванса; более 2 млрд долл. поэтапных платежей + роялти
|
Поиск малых молекул, способных скреплять целевые белки, с помощью ИИ-системы Allo-Glue
|
10
|
11 июня 2025
|
Novo Nordisk × NVIDIA × DCAI
|
Не разглашается
|
Создание собственных ИИ-моделей на суперкомпьютере Gefion
|
11
|
13 июня 2025
|
AstraZeneca × CSPC Pharmaceutical
|
110 млн долл. аванс; до 1,62 млрд долл. за разработку; до 3,6 млрд долл. за продажи
|
Поиск кандидатов в пероральные лекарства; AstraZeneca получает права на продажу по всему миру
|
12
|
29–30 июня 2025
|
Pfizer × XtalPi
|
Не разглашается
|
Переход на новую систему моделирования молекул, объединяющую законы физики и ИИ
|
13
|
2 июля 2025
|
AstraZeneca × Modella AI
|
Не разглашается (контракт на несколько лет)
|
Использование ИИ, который одновременно анализирует изображения, тексты и данные, для ускорения разработок в онкологии
|
14
|
14 августа 2025
|
Eli Lilly × Superluminal Medicines
|
До 1,3 млрд долл. + роялти
|
Несколько десятков млн долл. авансом (точно не указывается) + более 1 млрд долл. по ходу совместной разработки лекарств
|
15
|
1 сентября 2025
|
University of Oxford × Ellison Institute
|
118 млн фунтов стерлингов (~150 млн долл.)
|
Использование ИИ и лабораторных моделей заражения для изучения того, что защищает организм от инфекций
|
16
|
23 сентября 2025
|
Merck KGaA × Siemens
|
Не разглашается (меморандум)
|
Объединение исследований и производства через цифровые системы Siemens
|
17
|
14 октября 2025
|
Takeda × Nabla Bio
|
Takeda × Nabla Bio
|
Несколько десятков млн долл. авансом (точно не указывается) + более 1 млрд долл. по ходу совместной разработки лекарств
|
18
|
26–27 октября 2025
|
Novartis × Avidity Biosciences
|
Novartis × Avidity Biosciences
|
~12 млрд долл. наличными
|
19
|
28 октября 2025
|
Eli Lilly × NVIDIA
|
Eli Lilly × NVIDIA
|
Не разглашается (закупка более 1000 видеокарт)
|
20
|
28 октября 2025
|
J&J MedTech × NVIDIA
|
J&J MedTech × NVIDIA
|
Не разглашается
|
21
|
10 ноября 2025
|
Eli Lilly × Insilico Medicine
|
Eli Lilly × Insilico Medicine
|
Более 100 млн долл. + роялти
|
22
|
20 ноября 2025
|
Merck KGaA × Valo Health
|
Merck KGaA × Valo Health
|
Более 3 млрд долл.
|
23
|
9 декабря 2025
|
Novartis × Relation Therapeutics
|
Novartis × Relation Therapeutics
|
55 млн долл. авансом, до 1,7 млрд долл. по ходу разработки лекарств
|
24
|
7 января 2026
|
GSK × Helix
|
GSK × Helix
|
Не разглашается
|
25
|
8 января 2026
|
GSK × Noetik
|
GSK × Noetik
|
50 млн долл. авансом + выплаты по ходу разработки лекарств
|
26
|
8 января 2026
|
Pfizer × Boltz
|
Pfizer × Boltz
|
Не разглашается
|
27
|
9 января 2026
|
Schrödinger × Eli Lilly
|
Schrödinger × Eli Lilly
|
Не разглашается
|
28
|
12 января 2026
|
NVIDIA × Thermo Fisher
|
NVIDIA × Thermo Fisher
|
Не разглашается
|
29
|
12 января 2026
|
NVIDIA × Eli Lilly
|
NVIDIA × Eli Lilly
|
До 1 млрд долл. за 5 лет
|
30
|
13 января 2026
|
Illumina × AstraZeneca × Merck × Eli Lilly
|
Illumina × AstraZeneca × MSD × Eli Lilly
|
Не разглашается
|
31
|
13 января 2026
|
AstraZeneca (покупка Modella AI)
|
AstraZeneca × Modella AI
|
Не разглашается
|
32
|
14 апреля 2026
|
Novo Nordisk × OpenAI
|
Novo Nordisk × OpenAI
|
Не разглашается
|
33
|
14 апреля 2026
|
Labcorp × Amazon Web Services × Datavant
|
Labcorp × Amazon Web Services × Datavant
|
Не разглашается
|
34
|
14 апреля 2026
|
Vasa Therapeutics × Eli Lilly
|
Не разглашается
|
Vasa получила возможность использовать ИИ-систему Lilly TuneLab и модели для поиска лекарств
|
35
|
22 апреля 2026
|
MSD × Alphabet (Google Cloud)
|
1 млрд долл. в течение нескольких лет
|
Права на Gemini Enterprise для внедрения передовых ИИ-моделей во все этапы разработки лекарств
|
36
|
28 апреля 2026
|
Profluent × Eli Lilly
|
Аванс + до 2,25 млрд долл. по ходу разработки лекарств + роялти
|
Разработка рекомбиназ — ферментов, которые с помощью ИИ точечно редактировать конкретные участки ДНК
|
37
|
6 мая 2026
|
Simulations Plus × NVIDIA
|
Не разглашается
|
Ускорение ИИ-вычислений благодаря видеокартам на начальных этапах разработки лекарств
|
38
|
7 мая 2026
|
Roche × PathAI
|
750 млн долл. авансом + до 300 млн долл. по ходу разработки лекарств
|
Покупка PathAI для перехода от ручного анализа физических образцов тканей под микроскопом к полностью автоматизированному ИИ-формату
|
39
|
13 мая 2026
|
Owkin × AstraZeneca
|
Не разглашается (контракт на 3 года)
|
Создание ИИ-агентов на основе системы K Pro
|
40
|
13 мая 2026
|
IQVIA × Kexing Biopharm
|
Не разглашается
|
Разработка биоаналогов с помощью ИИ-решений от IQVIA
|
41
|
14 мая 2026
|
Anthropic × Gates Foundation
|
200 млн долл.
|
Поддержка ИИ-проектов в здравоохранении и образовании
|
42
|
19 мая 2026
|
Incyte × Edison Scientific
|
Не разглашается
|
Использование ИИ-системы Kosmos в исследованиях Incyte
|
43
|
20 мая 2026
|
Incyte × Genesis Therapeutics (расширение)
|
120 млн долл. авансом + более 1 млрд долл. поэтапно
|
Создание лекарственных молекул для воздействия на белки, отобранные Incyte
|
44
|
20 мая 2026
|
Bristol-Myers Squibb × Anthropic
|
Не разглашается
|
Предоставление доступа к ИИ-модели Claude для более 30 тыс. сотрудников
|
45
|
20 мая 2026
|
Collaborative Drug Discovery (CDD) × Eli Lilly
|
Не разглашается
|
Встраивание ИИ-системы Lilly TuneLab в базу данных CDD
|
46
|
4 июня 2026
|
Chai Discovery × Pfizer
|
Не разглашается
|
Использование ИИ-моделей Chai для ускорения разработки лекарств
|
47
|
5 июня 2026
|
Sanofi × Owkin
|
Условия не разглашаются (продление соглашения 2021 года, которое оценивалось в ~105,1 млн долл.)
|
Разработка ИИ-агентов под нужды Sanofi
|
48
|
10 июня 2026
|
Novartis × Orionis Biosciences
|
40 млн долл. авансом, до 1,4 млрд долл. по ходу разработки лекарств + роялти
|
Поиск молекул, скрепляющих болезнетворные белки с клеточными ферментами для их последующего уничтожения, с помощью ИИ-системы Allo-Glue
|
49
|
17 июня 2026
|
Jazz Pharmaceuticals × AbCellera
|
56 млн долл. авансом, до 792 млн долл. за каждое созданное лекарство
|
Создание мультиспецифических антител, активирующих Т-клетки
|
50
|
1 июля 2026
|
Takeda × Insilico Medicine
|
До 600 млн долл. + роялти
|
Поиск лекарственных молекул с помощью ИИ-системы Insilico
|
51
|
13 июля 2026
|
Chai Discovery × Novartis
|
Не разглашается
|
Разработка антител с помощью ИИ-моделей Chai
|
52
|
20 июля 2026
|
Bristol-Myers Squibb × NVIDIA
|
Не разглашается
|
Использование вычислительных систем NVIDIA для ускорения исследований
|
53
|
30 июля 2026
|
GSK × Relation Therapeutics
|
До 110 млн долл.
|
Финансирование работы автоматизированных лабораторий Relation Therapeutics для создания массивных наборов данных о реакции человеческих клеток на различные генетические изменения и лекарства
|
54
|
5 августа 2026
|
Schrödinger × Bristol-Myers Squibb
|
Не разглашается
|
Внедрение ИИ-ассистента Bunsen в исследования
|
55
|
20 августа 2026
|
Bristol-Myers Squibb × Chai Discovery
|
Не разглашается
|
Использование ИИ-моделей Chai для создания лекарств
|
56
|
16 сентября 2026
|
Novo Nordisk × Anthropic
|
Не разглашается
|
Использование ИИ-модели Claude для ускорения разработки лекарств
|
57
|
16 сентября 2026
|
Eli Lilly × Twist Bioscience
|
Не разглашается
|
Биотехнологические компании, работающие в системе Lilly TuneLab, смогут использовать ИИ-модели для компьютерного моделирования перспективных молекул, а затем отправлять их на исследования в лаборатории Twist
|
58
|
21 сентября 2026
|
AbbVie × Iambic
|
Не разглашается (контракт на несколько лет)
|
Разработка малых молекул для лечения иммунологических, неврологических и онкологических заболеваний с помощью ИИ-системы Iambic
Источник: Reuters и пресс-релизы фармкомпаний
Нет комментариев
Комментариев: 0