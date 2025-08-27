AbbVie приобрела права на антидепрессант за 1,2 млрд долларов

AbbVie подписала соглашение на 1,2 млрд долл. с биотехнологической компанией Gilgamesh Pharmaceuticals. Договоренности предусматривают передачу прав на GM-2505 (bretisilocin) — экспериментальный препарат от большого депрессивного расстройства (БДР), говорится в пресс-релизе американского фармацевтического гиганта.

Информация о намерениях сторон заключить сделку появилась в начале месяца. Отмечается, что сумма будет выплачена частями в зависимости от итогов клинических испытаний антидепрессанта. Точный размер аванса и последующих платежей не раскрывается.

О препарате

Bretisilocin стимулирует рецепторы серотонина, известные как 5-гидрокситриптаминовые (5-HT2A). Он усиливает выработку этого нейромедиатора, который регулирует эмоциональное состояние. Происходит активация связей между нервными клетками в мозговых структурах, отвечающих за настроение и мотивацию, что позволяет снизить выраженность симптомов депрессии и вернуть интерес к жизни. Его действие напоминает психоделики, но, в отличие от них, лекарство быстро выводится из организма и недолго оказывает психоактивный эффект.

Препарат сейчас проходит клинические испытания. В мае Gilgamesh представила результаты промежуточного анализа данных IIa фазы. Через 29 дней после введения двух инъекций у 94% из 40 участников наблюдалась ремиссия БДР. Их результат по шкале Монтгомери—Асберг (MADRS, используется для оценки выраженности депрессии) составил меньше десяти баллов (из всего 60) — значение, указывающее на минимальное проявление симптомов заболевания.

О БДР

Для этого расстройства характерны подавленное настроение, апатия и отсутствие желания заниматься чем-либо. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), депрессией страдают свыше 280 млн человек в мире. Примерно 30—40% из них современные антидепрессанты не помогают.

Новая стратегия Gilgamesh

После продажи bretisilocin компания планирует учредить дочернее предприятие Gilgamesh Pharma, которое продолжит работу над перспективным лекарством GM-1020 (blixeprodil) — антагонистом NMDA-рецепторов, тоже предназначенным для борьбы с депрессией. Это усовершенствованная формула кетамина с лучшей биодоступностью и без побочных эффектов. Его преимущество — более практичное применение, чем у назального Spravato (esketamine) от Johnson & Johnson, который разрешено применять только в медучреждениях под наблюдением врача.

Расширение портфеля AbbVie

В последнее время концерн активно пополняет линейку продукции новыми средствами для лечения психических и неврологических болезней. В прошлом году заключено партнерство с Gedeon Richter — венгерским производителем, чей препарат Vraylar (карипразин) используется для терапии шизофрении и биполярного расстройства (в том числе в России — продается под брендом «Реагила»). Также год назад AbbVie приобрела за 8,7 млрд долл. Cerevel Therapeutics, которая занимается созданием лекарств от шизофрении (недавно оказался хуже плацебо), болезни Паркинсона и депрессии.