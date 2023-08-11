Александр Агафонов утвержден в должности гендиректора «Вектора»

​Генеральным директором центра «Вектор» назначен Александр Агафонов. Об этом сообщается на сайте центра. В конце мая Агафонов был назначен врио главы «Вектора».

Агафонов работает в центре с 1983 года. Он занимал в «Векторе» должность заместителя генерального директора по научной работе. Доктор биологических наук. Принимал непосредственное участие в разработке четырех вакцинных и более чем 20 диагностических препаратов, сообщается на сайте.

Агафонов занял этот пост после увольнения «в связи с утратой доверия» прежнего главы «Вектора» Рината Максютова. Этот пост Максютов занимал с 2016 года. По данным «Коммерсанта», одним из оснований для увольнения главы «Вектора» стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов». Позднее он оспорил в суде свое увольнение с должности.