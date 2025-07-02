Александр Филиппов: мы списываем много лекарств из-за невозможности распознать код маркировки

В России списывают очень много лекарств, зачастую качественных, которые не могут быть использованы из-за проблем с распознаванием кода маркировки. Это не может не беспокоить, сказал советник президента АО «Протек» по связям с общественностью Александр Филиппов, выступая в рамках экспертной встречи «Фармкомпании и аптечные сети в эпоху МДЛП» (организатор SFE & Marketing Excellence Academy), передает корреспондент «ФВ».

Он признал, что ему как гражданину жалко выкидывать лекарства хорошего качества.

«Меня беспокоит, что при нашем небольшом рынке лекарственного обеспечения мы списываем очень много лекарств. Первая история связана со сроками годности, которые как раз можно контролировать при помощи данных из системы МДЛП, но есть другая категория — вполне пригодные лекарства, которые списывают только потому, что на упаковке не читается «Честный знак». Где-то ее брали руками, где-то она затерлась», — заявил Филиппов.

Замдиректора аптечной сети «Надежда» (Хакасия), руководитель региональной фармацевтической ассоциации Анастасия Филиппова тоже коснулась проблемы, когда из-за проблем со структурой КИЗ доброкачественные препараты отправляются в забраковку.

«Число возвратов, которые делают аптеки дистрибьюторам, значительно увеличилось, и они касаются не претензий к качеству препарата, а именно к маркировке», — добавила Филиппова.