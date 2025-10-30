Альянс фармассоциаций попросил Минфин РФ смягчить условия повышения НДС для небольших аптек

Альянс фармацевтических ассоциаций просит смягчить условия реформы НДС для малого и среднего аптечного бизнеса. Повышение ставки на 2%, а также снижение в шесть раз порога для УСН для уплаты НДС негативным образом отразятся на доступности лекарственной помощи населению. Об этом говорится в обращениях альянса министру финансов РФ Антону Силуанову и председателю Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрею Макарову (имеются в распоряжении «ФВ»).

Альянс фармацевтических ассоциаций просит учесть мнение регионального аптечного сообщества при окончательном утверждении изменений в Налоговый кодекс РФ. Соответствующий законопроект 22 октября был одобрен Госдумой РФ в первом чтении, ранее писал «ФВ». Он предполагает увеличение с 1 января 2026 года ставки НДС с 20 до 22%, снижение порога для уплаты НДС для УСН с 60 млн до 10 млн руб. в год.

В структуре российского аптечного рынка 25—30% всех аптечных учреждений остаются независимыми и относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, сказано в обращении. Особенно велика доля таких аптек в труднодоступных и отдаленных местностях. В некоторых регионах их доля доходит до 55%.

«Именно за счет малого и среднего бизнеса на аптечном рынке население в регионах получает доступную лекарственную помощь, так как из-за большого количества СТМ доля ЖНВЛП в общем ассортименте у федеральных сетей гораздо ниже, чем у одиночных аптек и малых сетей, а средняя наценка — наоборот выше», — прокомментировала «ФВ» глава альянса Виктория Преснякова.

Эксперт указывает на необходимость федеральной поддержки малого и среднего аптечного бизнеса и их защиту для продолжения выполнения ими своей социальной функции. Тем более что за последние два года доля аптечных организаций, перешедших с УСН на ОСНО, превысила 20%, что привело к росту фискальной нагрузки на них в 1,5—5 раз, констатировала Виктория Преснякова.

Более 45% лекарственных препаратов из аптечного ассортимента составляют препараты Перечня ЖНВЛП, наценка на которые регулируется. При повышении НДС, как это сейчас предусмотрено законопроектом, аптеки будут вынуждены увеличить торговую наценку на остальные 55% лекарств, чтобы компенсировать издержки, что негативно отразится на доступности товаров аптечного ассортимента.

Часть аптек может не справиться с возросшей налоговой нагрузкой и вынуждена будет прекратить свою деятельность, опасается альянс. Это приведет к сокращению рабочих мест, снижению конкуренции и росту цен. Подобные тенденции уже наблюдаются в отдельных отдаленных регионах, сказано в письмах.

«Представляется целесообразным рассмотреть вопрос применения 0% ставки или иной сниженной ставки НДС при реализации в аптечных организациях лекарственных препаратов из Перечня ЖНВЛП», — предлагает Виктория Преснякова.

Альянс просит рассмотреть вариант сокращения предельного размера доходов с 60 млн до 45 млн руб. или менее вместо установленных законопроектом 10 млн руб., подчеркивает важность сохранения понижающего коэффициента в отношении фонда оплаты труда специалистов аптечных организаций, занятых в рецептурно-производственном отделе, предметно-количественном учете, обращении с наркотическими и психотропными веществами и их прекурсорами, льготе вне зависимости от процентной составляющей этой деятельности в обороте аптечной сети.

«С правовой точки зрения при рассмотрении законопроекта важно сохранить баланс между бюджетными интересами и социальной функцией аптек, — считает партнер юридической фирмы FirmOne, адвокат в сфере фармацевтики, медицины и биотехнологий Татьяна Ларина. — Оптимальным решением было бы сохранить пониженную ставку НДС (10%) или рассмотреть применение нулевой ставки для ЖНВЛП, предусмотреть меры поддержки для аптек малого бизнеса. Это позволит не допустить роста цен и сохранить доступность лекарственной помощи для населения».

Налоговая реформа повлияет на небольшие предприятия, включая малые локальные аптечные сети с оборотом ниже 60 млн руб., и еще сильнее ускорит процесс поглощений, говорит генеральный директор AlphaRM Николай Демидов. Наибольшие сложности ожидают небольших игроков (одна-пять аптек), часть из них вынуждены будут покинуть рынок в ближайшие год-два. Подробнее о последствиях изменений в налоговой сфере для фармрынка читайте в материале «Малыши» не переносят реформ» в «ФВ» №24–25 (1183–1184) от 28.10.2025.